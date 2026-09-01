Gazeteci Fabrice Hawkins'e göre Liverpool, transferin son gününde Gusto'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için geç bir girişimde bulundu. Merseyside ekibi, 23 yaşındaki sağ beki Andoni Iraola'nın kadrosuna katarak kaliteli bir derinlik ve rekabet yaratmak istedi.

Ancak iki kulüp anlaşmanın temel yapısında uzlaşamadığı için bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Liverpool, sezon sonunda satın alma zorunluluğu bulunmayan yalnızca düz bir kiralama anlaşması için görüşmeye hazırdı. Kulüp genel olarak sakin bir yaz geçirdi, ancak pencere kapanmadan önce Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Ronald Araujo ve Bradley Barcola için anlaşmalar yaptı.