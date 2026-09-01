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Liverpool, transfer döneminin son gününde Chelsea savunmacısı Malo Gusto için yaptığı geç kiralama teklifinde başarısız oldu
Anfield'da son gün dramı
Gazeteci Fabrice Hawkins'e göre Liverpool, transferin son gününde Gusto'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için geç bir girişimde bulundu. Merseyside ekibi, 23 yaşındaki sağ beki Andoni Iraola'nın kadrosuna katarak kaliteli bir derinlik ve rekabet yaratmak istedi.
Ancak iki kulüp anlaşmanın temel yapısında uzlaşamadığı için bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Liverpool, sezon sonunda satın alma zorunluluğu bulunmayan yalnızca düz bir kiralama anlaşması için görüşmeye hazırdı. Kulüp genel olarak sakin bir yaz geçirdi, ancak pencere kapanmadan önce Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Ronald Araujo ve Bradley Barcola için anlaşmalar yaptı.
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Mali engeller bonservisli transferi engelliyor
Chelsea, Gusto için geçici bir ayrılığı kabul etmeye yanaşmadı ve bunun yerine bonservisiyle kalıcı bir satışta ısrar etti. Londra kulübünün, Manchester City'nin ilgisini göstermesi üzerine yaz başında savunmacıya yaklaşık 75 milyon £ değer biçtiği bildirildi.
Liverpool, böyle bir anlaşmaya bağlanma konusunda isteksizdi ve kaynaklarını zaten başka yerlere ayırdığı için bu büyüklükte kalıcı bir transferi finanse edemedi.
İdeolojilerin çatışması, temiz bir ayrılığı imkânsız hale getirdi ve Gusto'nun bu transferi gerçekleştirme umutlarını fiilen sona erdirdi. Chelsea, ayrılığa yalnızca satın alan kulüpten uzun vadeli ve önemli bir mali taahhüt gelmesi halinde onay vereceğini açıkça ortaya koydu.
Xabi Alonso sağ bekine güveniyor
Transferin çökmesi, Gusto'nun Stamford Bridge'de kalacağı anlamına geliyor. Teknik direktör Xabi Alonso da onun takım için önemini zaten vurgulamıştı. Fransız oyuncu, son iki haftada Premier League'de Fulham ve Brighton'a karşı alınan iki galibiyette de ilk 11'de yer aldı. Gusto, Luton'a karşı kazanılan Carabao Cup maçına da ilk 11'de başladı.
İngiltere'ye geldiğinden bu yana atletizmiyle etkileyici bir performans sergileyen savunmacı, Alonso için taktik açıdan da kusursuz bir uyum olmaya devam ediyor. Chelsea'nin bugün Premier League'de son şampiyon Arsenal ile karşılaşacağı maçta, savunmacının bir kez daha ilk 11'de başlaması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Liverpool için sırada ne var?
Transferin son gününde anlaşmanın suya düşmesiyle birlikte Liverpool, sezonun ilk yarısını mevcut savunma seçenekleriyle geçirmek zorunda kalacak. Iraola, ilk tercih sağ beki olarak büyük ölçüde Jeremie Frimpong'a güvenecek. Teknik direktör, ocak ayında yaşadığı diz sakatlığının ardından Conor Bradley'nin de fikstür yerel ve Avrupa maçları nedeniyle giderek sıkışırken hızla iyileşmesini umacak.
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