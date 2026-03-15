Liverpool-Tottenham maçı oyuncu değerlendirmeleri: Ölümcül Dominik Szoboszlai yine iş başında – ancak Andy Robertson ve Joe Gomez, moral bozucu beraberlikte savunmada berbat bir performans sergiledi

Son dönemdeki sıkıntılara rağmen Spurs maça iyi başladı ve Ocak ayında transfer edilen Souza, uzak mesafeden Alisson Becker’i zorladı. Ancak skoru açan taraf, Szoboszlai’nin 25 metreden attığı kavisli serbest vuruşla golü bulan Reds oldu; gerçi Guglielmo Vicario’nun daha iyi bir müdahale yapması gerekirdi.

Cody Gakpo, ceza sahası kenarından çektiği şutun Vicario tarafından direğe çarpmasıyla Liverpool'un farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı, ancak Tottenham da tehlikeli olmaya devam etti. Richarlison önce kafayla topu dışarı attı, ardından köşe vuruşundan Alisson'u iyi bir kurtarışa zorladı.

Richarlison, ikinci yarı başlar başlamaz kaleye doğru koşarken Brezilya'lı takım arkadaşı tarafından bir kez daha gol atma fırsatını kaçırdı; Rio Ngumoha ise göz alıcı bir Premier League ilk maçında iyi bir pozisyonda topu üstten dışarı attı.

Liverpool maçı bitirmeye çalışırken Mohamed Salah ve Hugo Ekitike oyuna girdi, ancak Randal Kolo Muani'nin iyi çalışmasının ardından Richarlison'un Alisson'u geçerek attığı golle bir kez daha şok yaşadı.

