Tom Maston

Liverpool-Tottenham maçı oyuncu değerlendirmeleri: Ölümcül Dominik Szoboszlai yine iş başında – ancak Andy Robertson ve Joe Gomez, moral bozucu beraberlikte savunmada berbat bir performans sergiledi

Liverpool, Pazar günü zor günler geçiren Tottenham ile 1-1 berabere kalarak Premier Lig'de ilk dörde yükselme fırsatını kaçırdı. Dominik Szoboszlai'nin sezonun dördüncü direkt serbest vuruş golü, Arne Slot'un takımına galibiyeti getirecek gibi görünüyordu, ancak Richarlison normal sürenin son dakikasında ortaya çıkarak Spurs'a bir puanı kazandırdı.

Son dönemdeki sıkıntılara rağmen Spurs maça iyi başladı ve Ocak ayında transfer edilen Souza, uzak mesafeden Alisson Becker’i zorladı. Ancak skoru açan taraf, Szoboszlai’nin 25 metreden attığı kavisli serbest vuruşla golü bulan Reds oldu; gerçi Guglielmo Vicario’nun daha iyi bir müdahale yapması gerekirdi.

Cody Gakpo, ceza sahası kenarından çektiği şutun Vicario tarafından direğe çarpmasıyla Liverpool'un farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı, ancak Tottenham da tehlikeli olmaya devam etti. Richarlison önce kafayla topu dışarı attı, ardından köşe vuruşundan Alisson'u iyi bir kurtarışa zorladı.

Richarlison, ikinci yarı başlar başlamaz kaleye doğru koşarken Brezilya'lı takım arkadaşı tarafından bir kez daha gol atma fırsatını kaçırdı; Rio Ngumoha ise göz alıcı bir Premier League ilk maçında iyi bir pozisyonda topu üstten dışarı attı.

Liverpool maçı bitirmeye çalışırken Mohamed Salah ve Hugo Ekitike oyuna girdi, ancak Randal Kolo Muani'nin iyi çalışmasının ardından Richarlison'un Alisson'u geçerek attığı golle bir kez daha şok yaşadı.

GOAL, Anfield'daki Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Alisson Becker (8/10):

    Souza ve Richarlison'u (üç kez) durdurmak için en iyi performansını sergilemek zorunda kaldı. Üstten gelen topları büyük bir soğukkanlılıkla kesmek için kaleden iyi çıktı.

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Tel ve diğer oyuncularla mücadelede savunma açısından gerçekten iyiydi. İleriye doğru topu iyi kullandı. Performansını bir başka serbest vuruş golüyle taçlandırdı.

    Joe Gomez (4/10):

    Solanke karşısında zaman zaman zorlandı. Kendine güveni eksik gibiydi.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Richarlison karşısında birden fazla kez geride kaldı, ancak zaman zaman iyi toparlandı.

    Andy Robertson (4/10):

    Birkaç hatalı pas, kontra atak fırsatlarını mahvetti. Kolo Muani'ye müdahale edememesi, Richarlison'un beraberlik golüne doğrudan yol açtı.

    • Reklam
    Orta saha

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Uzun bacaklarını rutin olarak kullanarak orta sahada topu geri kazandı ve Liverpool'un ataklarını başlattı.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Her zaman topu almak ve mümkün olduğunca çabuk oyun kurmak için çaba gösterdi. Özellikle Ngumoha'ya attığı paslar akıllı hamlelerdi. Son üçte birde çok sık top kaybı yaptı.

    Florian Wirtz (7/10):

    İlk yarıda Tottenham ceza sahası çevresinde hareketli bir oyun sergileyerek maça damgasını vurdu. İkinci yarıda biraz geriledi ve 60. dakikada oyundan çıktı.

    Saldırı

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Spence ile iyi bir mücadeleye girdi ve zaman zaman üstünlük sağladı. Son üçte birde keskinlikten yoksundu.

    Cody Gakpo (5/10):

    Merkez forvet olarak sahaya çıktı ve topun olmadığı yerlerde yorulmak bilmeden çalıştı. Vicario'nun direğe çeldiği bir şutu vardı, ancak son vuruşları ve pasları hayal kırıklığı yarattı.

    Rio Ngumoha (8/10):

    Premier League'deki ilk maçına yavaş yavaş alıştı, ancak 60. dakikada oyundan çıktığında sahadaki en tehlikeli oyuncuydu. Porro'yu birçok kez geride bıraktı ve daha iyi bir bitiricilik olsaydı maça bir golle damga vuracaktı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Hugo Ekitike (5/10):

    Kontratakta tehlike yarattı ancak son pasları ve şutları, maçın sonlarında gerçekleşen bir kontratak da dahil olmak üzere, hedefi çok ıskaladı.

    Mohamed Salah (7/10):

    Frimpong'un yerine oyuna girdikten sonra sahaya canlılık kattı. Fırsatlar yarattı ve Vicario tarafından kurtarılan bir şut attı.

    Curtis Jones (6/10):

    Wirtz kadar keskin değildi ama yarım saat boyunca sağlam bir performans sergiledi.

    Trey Nyoni (N/A):

    Son sekiz dakikada Gakpo'nun yerine oyuna girdi.

    Federico Chiesa (N/A):

    Liverpool galibiyet golünü ararken uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    Arne Slot (4/10):

    Spurs'un formuna bakıldığında, felaket bir sonuç. Bazı yıldızlar dinlenmiş olsa da, yaptığı rotasyonların hepsi işe yaramadı. Maçın sonlarında yine golcü eksikliği pahalıya mal oldu ve puanları kaçırdılar.

