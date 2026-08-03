talkSPORT'a göre Liverpool, Tottenham'ın artan ilgisine rağmen bu yaz Gakpo'nun ayrılığına onay verme niyetinde değil. 27 yaşındaki forvet, İtalyan teknik adam Roberto De Zerbi'nin Spurs kadrosundaki kapsamlı yenilenmeyi sürdürmek istemesiyle birlikte öncelikli hedeflerden biri olarak öne çıktı. Ancak Liverpool, Hollanda milli oyuncusunun Iraola yönetimindeki planlarının temel bir parçası olmaya devam ettiğini net şekilde ortaya koydu. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Gakpo için Liverpool güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahip ve hücum hattının tecrübeli bir parçasını kaybetmeye pek sıcak bakmıyor.

Haberlere göre Spurs, Liverpool'un direncini önemli bir mali paketle test etmeye hazırlanıyordu ve Kırmızılar'ın Gakpo için yaklaşık 70 milyon sterlin talep edeceği belirtiliyordu. Böyle bir rakam, PSV Eindhoven'a ödenen ilk bonservis bedeline kıyasla ciddi bir kâr anlamına gelecek olsa da şu anda Anfield'daki sportif proje, kısa vadeli mali kazancın önünde tutuluyor.







