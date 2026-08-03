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Liverpool, Tottenham'ın ilgisinin artmasıyla Cody Gakpo için transferde net tavrını belirledi
Liverpool, Gakpo'nun geleceği konusunda geri adım atmıyor
talkSPORT'a göre Liverpool, Tottenham'ın artan ilgisine rağmen bu yaz Gakpo'nun ayrılığına onay verme niyetinde değil. 27 yaşındaki forvet, İtalyan teknik adam Roberto De Zerbi'nin Spurs kadrosundaki kapsamlı yenilenmeyi sürdürmek istemesiyle birlikte öncelikli hedeflerden biri olarak öne çıktı. Ancak Liverpool, Hollanda milli oyuncusunun Iraola yönetimindeki planlarının temel bir parçası olmaya devam ettiğini net şekilde ortaya koydu. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Gakpo için Liverpool güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahip ve hücum hattının tecrübeli bir parçasını kaybetmeye pek sıcak bakmıyor.
Haberlere göre Spurs, Liverpool'un direncini önemli bir mali paketle test etmeye hazırlanıyordu ve Kırmızılar'ın Gakpo için yaklaşık 70 milyon sterlin talep edeceği belirtiliyordu. Böyle bir rakam, PSV Eindhoven'a ödenen ilk bonservis bedeline kıyasla ciddi bir kâr anlamına gelecek olsa da şu anda Anfield'daki sportif proje, kısa vadeli mali kazancın önünde tutuluyor.
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De Zerbi yönetiminde Spurs'ün harcama çılgınlığı sürüyor
Tottenham'ın Gakpo'ya ilgisi, Kuzey Londra'da benzeri görülmemiş bir yaz harcama döneminin ortasında geliyor. De Zerbi'nin takımı, Premier League transfer piyasasında en proaktif ekip oldu ve kendi transfer rekorunu birkaç hafta içinde iki kez kırdı. İlk yüksek profilli transfer, West Ham'dan £85 milyon karşılığında gelen Matheus Fernandes oldu, ancak kısa süre sonra Sandro Tonali'nin £100 milyonluk çarpıcı transferi bunu gölgede bıraktı.
İtalyan teknik adam, kadrosuna daha fazla hücum gücü katma isteğini açıkça dile getiriyor ve kısa süre önce taraftarlara daha önemli transferlerin gelebileceğinin sinyalini verdi. De Zerbi daha önce, Spurs'ün transfer çalışmalarını sadece "yüzde 60" tamamladığını söylemişti.
Sakatlık krizi Liverpool'un tutumunu şekillendiriyor
Liverpool'ın Gakpo'yu satmayı reddetmesinin başlıca nedenlerinden biri, kadronun mevcut durumu. Liverpool, Hugo Ekitike'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından hücum hattında önemli bir kadro seçimi sıkıntısıyla karşı karşıya. Kilit santrforun, uzun süreli Aşil sakatlığından iyileşme sürecini sürdürürken 2026'nın başına kadar sahalara dönmesi beklenmiyor. Bu da Iraola'nın elindeki seçenekleri azaltıyor ve Gakpo'nun ileri uçta oynayabilmesi ya da iki kanatta da görev yapabilmesi onu paha biçilemez kılıyor.
Liverpool'ın Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katmak için bir anlaşma üzerinde çalıştığı bildirilse de, diğer kanat seçenekleri üst düzey deneyimden yoksun. Yerleşik isimlerin dışında kadroda şu anda 17 yaşındaki Rio Ngumoha ve yeni transfer Victor Munoz yer alıyor. 2025'te kulüple Premier League şampiyonluğu yaşayan Gakpo, Iraola'nın kaybetmeyi göze alamayacağı bir istikrar seviyesi sunuyor. Eski PSV oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta forma giydi ve Alexander Isak ile Ekitike'nin bıraktığı boşlukları sık sık doldurmasının istendiği bir sezonda dokuz gol ve altı asistlik katkı verdi.
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Tottenham alternatif hedeflere yöneldi
Gakpo için bir hamlenin giderek daha düşük bir ihtimal hâline gelmesiyle birlikte Tottenham, De Zerbi'nin taleplerini karşılamak için başka birkaç yüksek profilli hücum seçeneğini değerlendiriyor. Manchester City'nin iki oyuncusu Savinho ve Omar Marmoush'un Tottenham Hotspur Stadyumu'na transferiyle ilgili iddialar gündeme gelirken, Manchester United'dan Marcus Rashford'ın adı da şehir içindeki ses getirecek bir transferle anıldı. Kulüp yöneticilerinin, toplam değeri 60 milyon £'a ulaşabilecek Savinho anlaşması üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Yeni bir forvet için aciliyet, De Zerbi'nin basına son tarihten önce bir "bomba" transfer daha planladığını söylemesiyle arttı.
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