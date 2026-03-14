Liverpool teknik direktörü Arne Slot, görevden alınması gerektiği yönündeki iddialara yanıt verirken, "mücadele etmek için en güzel kulüp" şeklinde tuhaf bir yorumda bulundu
Slot'a yönelik baskı, bu önemli adımın ardından artıyor
Bu dönüm noktası, Salı gecesi Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a 1-0 yenildikleri maçta resmen geride bırakıldı; bu sonuç, Merseyside’daki havayı daha da bozdu. İronik bir şekilde, Slot’un ilk 100 maçında elde ettiği 62 galibiyet, onu bu zaman diliminde en çok galibiyet alan efsanevi Sir Kenny Dalglish ile eşit konuma getiriyor; ancak görevindeki baskı doruk noktasına ulaştığı için şu anda AXA Antrenman Merkezi’nde kutlama havası yok.
Slot'un ilk sezonuyla şu anki kötü gidişatı arasındaki kontrast o kadar belirgin ki, bu rol için uzun vadede uygun olup olmadığına dair söylentiler çıkmaya başladı. Geçen sezon Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak, dört maç kala 10 puan farkla liderliği garantileyen Slot, kulübün ligde altıncı sıraya gerilediği zorlu ikinci yılında işler rayından çıkmış gibi görünüyor.
Anfield'daki yaşamla ilgili tuhaf bir itiraf
Geleceği hakkında artan spekülasyonlara ve bazı kesimlerden gelen teknik direktör değişikliği çağrılarına değinen Slot, durumuna ilişkin samimi ve biraz da alışılmadık bir değerlendirmede bulundu. Baş antrenör, maç öncesi basın toplantısında, "Sadece olumlu şeyler söylersem bu tuhaf gelebilir, çünkü bu sezon sadece olumlu geçmedi" diye itiraf etti.
"Her zaman hissettiğim destek - sosyal medyadan bahsetmiyorum, onu pek takip etmiyorum - ama ev sahibi taraftarların, deplasman taraftarlarının, stadyumdaki insanların ve kulüp yönetiminin verdiği destek. Burada birlikte başardıklarımızı başarmak için yaptıklarımız, benim kafamda ve hafızamda çok özel bir yer tutuyor. Şu anda zorlanıyoruz, bu da çok açık. Burası muhtemelen zorlanmak için en güzel kulüp."
Slot, halkın desteğini hissediyor
Ligin içindeki riskli konuma rağmen Slot, Liverpool’daki iç ortamın destekleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor; bu durum, internetteki daha değişken tepkilerle tezat oluşturuyor. O, kulübün kendine özgü kültürünün, sahadaki sonuçlar Anfield taraftarlarının beklediği yüksek standartlara ulaşmasa bile, korku yerine sıkı çalışmayı teşvik eden bir güvenlik ağı sağladığına inanıyor.
O şöyle dedi: "Bu kulüp farklı dönemlerde her zaman göstermiştir ki, herkes sizin yanınızda. Siz de daha çok çaba gösterirsiniz. Tesisleri, insanları ve taraftarları nedeniyle çalışmak için harika bir kulüp; istediğimiz performansı gösteremediğimizde her şey olumsuz değil."
İşin sunduğu ayrıcalıklara odaklanmak
Kırmızılar sezonun gidişatını tersine çevirmeye çalışırken, Slot, Liverpool'daki görevin getirdiği baskının hâlâ seve seve üstlendiği bir yük olduğunu vurguluyor. "Zorluklarla boğuşmak için en güzel kulüp" yorumunun, anında başarı bekleyen taraftarlar arasında şaşkınlık yaratabileceğini kabul etse de, Hollandalı teknik adam bu zorlu dönem boyunca kulübe duyduğu saygının azalmadığını kesin bir dille ifade ediyor. "Burası hâlâ harika bir yer. Lig şampiyonluğunu kazanırsanız daha da iyi olur! Böyle bir sezonda bile, burası hala bir ayrıcalık," diye konuştu Slot.
