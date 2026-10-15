Getty Images Sport
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Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Şampiyonlar Ligi'ndeki dönüm noktasının ardından genç yetenek Trey Nyoni'nin önüne büyük bir hedef koydu
Avusturya'da Şampiyonlar Ligi'nde çıkış
Nyoni, çarşamba gecesi gelişen kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 19 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un LASK deplasmanında aldığı 6-3'lük farklı galibiyette Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Bol gollü karşılaşma, genç oyuncuya neden Anfield'da yetişen en heyecan verici yeteneklerden biri olarak görüldüğünü göstermek için ideal bir fırsat sundu.
Avusturya'daki bu maç, Nyoni'nin A takım düzeyinde ilk kez forma giymesinden bu yana Merseyside kulübüyle çıktığı 26. resmî karşılaşma oldu. Profesyonel kariyerindeki ilk maçına Şubat 2024'te çıkan orta saha oyuncusu, zaman içinde A takımın bir parçası hâline geldi. Altyapıdan Avrupa sahnesine geçişi özenle yönetildi ancak LASK karşısındaki performansı, Avrupa futbolunda artık daha büyük sorumluluklar üstlenmeye hazır olduğunu gösteriyor.
- AFP
Iraola taktik disiplin istiyor
Brentford ile oynanacak Premier League maçı öncesinde konuşan Andoni Iraola, genç orta saha oyuncusunun sergilediği olgunluğu övdü. Liverpool teknik direktörü, Nyoni’nin yaşına ve en üst lig seviyesindeki nispeten sınırlı tecrübesine rağmen yaşının çok ötesinde bir taktik anlayışa sahip olduğunu belirtti. Iraola’nın sözleri, oyuncunun üst düzey rakiplere karşı karmaşık oyun planlarını uygulama becerisine duyduğu güvenin arttığını gösteriyor.
Iraola, “Trey çok genç ve A takımda fazla süre almamış olmasına rağmen bence çok olgun bir oyuncu. Durumları çok iyi kavrıyor, oyunu çok iyi anlıyor. Taktiksel açıdan bence gerçekten çok zeki. Ama doğru yönde adımlar atmaya devam etmeli. Ona güveniyorum” diyerek kulübün resmî internet sitesinde açıklamalarda bulundu.
Çok yönlülük ve kadro içi rekabet
Iraola, altyapıdan yetişen oyuncunun kaydettiği gelişmeden açıkça memnun, ancak rehavete kapılmamasına da özen gösteriyor. Liverpool teknik direktörü, Nyoni'den beklentilerini, özellikle de oyuncunun kadrodaki rolünü ve farklı pozisyonlara uyum sağlama becerisini daha ayrıntılı anlattı. Iraola, “Sanırım son maçların çoğunda süre aldı ama hem performans hem de antrenman düzeyini korumalı,” dedi.
Nyoni'nin farklı rollerde oynayabilmesi de teknik direktörün değer verdiği bir başka özellik. İster savunmanın önünde görev alsın ister daha ileride oyun kurucu olarak oynasın, genç oyuncunun her senaryoya hazır olması bekleniyor. Teknik direktör, “Altı numara veya sekiz numara olarak oynaması gerekebilir. Bir dakika süre alması da gerekebilir, hiç oynamaması da. Dün olduğu gibi ilk 11'de başlayıp maçın tamamında da oynayabilir. Hazır olmalı ve diğer orta saha oyuncuları üzerinde de baskı kurmalı,” diye ekledi.
- Getty Images Sport
Anfield'da geleceğin yıldızlarını yetiştirmek
Genç oyuncuların takıma kazandırılması, Liverpool'daki stratejinin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor. Iraola, gençlerin önünün açılmasının sonuç verdiğini görmekten memnun. 19 yaşındaki bir oyuncunun Şampiyonlar Ligi gibi zorlu bir organizasyonda kendini gösterebilmesi, kulübün tamamı için moral kaynağı. Bu durum, akademide yapılan çalışmaların karşılık bulduğunu ve genç takımlarla A takım arasındaki geçişin etkili biçimde işlediğini gösteriyor.
Iraola, ihtiyaç duyulduğu anda sorumluluk alabilecek genç yeteneklere sahip olmanın kulübün uzun vadeli başarısı için hayati önem taşıdığına inanıyor. Iraola sözlerini şöyle tamamladı: "Bence fazla deneyimi olmayan bu genç oyuncuları sahaya sürebilmemiz ve onların Şampiyonlar Ligi ya da Premier League gibi organizasyonlarda performans gösterebilmesi bizim için çok iyi."
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