Nyoni, çarşamba gecesi gelişen kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 19 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un LASK deplasmanında aldığı 6-3'lük farklı galibiyette Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Bol gollü karşılaşma, genç oyuncuya neden Anfield'da yetişen en heyecan verici yeteneklerden biri olarak görüldüğünü göstermek için ideal bir fırsat sundu.

Avusturya'daki bu maç, Nyoni'nin A takım düzeyinde ilk kez forma giymesinden bu yana Merseyside kulübüyle çıktığı 26. resmî karşılaşma oldu. Profesyonel kariyerindeki ilk maçına Şubat 2024'te çıkan orta saha oyuncusu, zaman içinde A takımın bir parçası hâline geldi. Altyapıdan Avrupa sahnesine geçişi özenle yönetildi ancak LASK karşısındaki performansı, Avrupa futbolunda artık daha büyük sorumluluklar üstlenmeye hazır olduğunu gösteriyor.