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Muhammad Zaki

Çeviri:

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Fulham hayal kırıklığının ardından formsuz forvetler için acil "yardım" çağrısı yaptı

A. Iraola
Liverpool
Fulham
Liverpool - Fulham
Premier Lig
Liverpool - Tottenham Hotspur
Lig Kupası

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, orta sahası ağır eleştirilerin hedefi olurken hücum hattına kamuoyu önünde çağrıda bulunarak onlardan daha fazla destek istedi. Liverpool'un patronu, takımının cumartesi günü Anfield'da Fulham ile golsüz berabere kalmasının ardından derhal bir reaksiyon görmeyi bekliyor.

  • Iraola, savunmada kolektif sorumluluk talep ediyor

    Fulham karşısındaki durgun performansın ardından Iraola, hücum oyuncularına net bir "yardım" çağrısında bulundu. Gündem orta saha hattının algılanan yetersizliklerine odaklanmış olsa da, Bask teknik adam topu geri kazanma sorumluluğunun sahanın en ileri ucunda başladığı konusunda ısrarcı.

    Liverpool patronu, basın toplantısında, "Topu mümkün olduğunca önde geri kazanmamız gerekiyor çünkü bu, hücum tarafını çok daha kolay hale getiriyor" dedi. "Bire bir hücum edebileceğimiz durumlar yakalıyoruz. Bu, orta sahadan daha fazlası. Kolektif olarak iyi olduğumuzda orta saha oyuncuları çok daha iyi görünüyor ve daha fazla top kazanıyor. İkili mücadeleleri kazanmaları için onlara daha fazla yardımcı oluyoruz. En öndekiler işlerini çok iyi yaptığında orta saha oyuncuları da iyi görünüyor."


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    Orta saha ikilisi mercek altında

    Fulham beraberliğinin ardından gelen eleştiriler büyük ölçüde Dominik Szoboszlai ve Ryan Gravenberch'e yöneldi. İki orta saha oyuncusu, oyunda fiziksel üstünlük kurmakta zorlandı. İstatistikler de bunu ortaya koydu; ikili, girdikleri toplam 14 ikili mücadelenin yalnızca üçünü kazandı.

    Iraola, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Onların sürekli bire bir savunma yapmasına izin veriyorsak ve yeterince agresif değilsek, savunmacılarımız da zorlanır" dedi. "Önünüzdeki oyuncular görevini yapıyorsa orta saha oyuncuları da daha iyi görünür. Bu daha kolektif bir mesele. Herkesin daha iyi, daha akıllı ve daha doğru pozisyonlarda görünmesi için savunmacılarımıza ve orta saha oyuncularımıza vermemiz gereken destek bu."


  • Carabao Cup karşılaşmasında rotasyon bekleniyor

    Liverpool, salı gecesi Carabao Cup üçüncü turunda Tottenham Hotspur'u ağırlamaya hazırlanırken Premier League'deki hayal kırıklıkları üzerinde uzun süre durma lüksüne sahip değil. Fikstür yoğunlaşırken, Roberto De Zerbi'nin takımına karşı oynanacak bu maç Liverpool'un sadece yedi gün içindeki üçüncü karşılaşması olacak.

    Kupa maçında olası değişiklikler sorulduğunda, "Kadrodan çok memnunum" dedi. "Sahip olduğumuz oyunculara çok değer veriyorum. Maç kazanırsak kadro harika görünüyor, kazanamazsak o zaman sorunlar ya da her neyse ortaya çıkıyor. Yarın henüz görmediğimiz oyuncuları göreceğiz ve onları görmeyi dört gözle bekliyorum. Bize yardımcı olabilirler ve henüz fırsat bulamadılar."


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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Anfield'da doğru dengeyi bulmak

    Fulham karşısında alınan golsüz beraberlik, yüksek tempolu bir dizi performansın ardından geldi ancak Iraola daha önce kalite düşüşünün nedeni olarak "tazelik eksikliğini" göstermişti. Kulüp, sıkışık sonbahar fikstüründe yol alırken teknik direktör, hücumdaki yaratıcılıkla şu anda eksik olduğunu düşündüğü savunma çalışkanlığı arasında bir denge arıyor.

    Spurs ile oynanacak yaklaşan karşılaşma, kadronun derinliği ve Iraola'nın önde baskı tetikleyicilerini uygulama becerisi açısından bir turnusol kâğıdı olacak. Hücum oyuncuları teknik direktörün yardım çağrısına kulak verip rakibin geriden oyun kurulumunu bozabilirse, bu durum Szoboszlai ile Gravenberch üzerindeki baskıyı hafifletecek ve onların sürekli rakibi kovalamak yerine oyunu yönlendirmesine imkân tanıyacak.

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