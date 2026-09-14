Fulham karşısında alınan golsüz beraberlik, yüksek tempolu bir dizi performansın ardından geldi ancak Iraola daha önce kalite düşüşünün nedeni olarak "tazelik eksikliğini" göstermişti. Kulüp, sıkışık sonbahar fikstüründe yol alırken teknik direktör, hücumdaki yaratıcılıkla şu anda eksik olduğunu düşündüğü savunma çalışkanlığı arasında bir denge arıyor.

Spurs ile oynanacak yaklaşan karşılaşma, kadronun derinliği ve Iraola'nın önde baskı tetikleyicilerini uygulama becerisi açısından bir turnusol kâğıdı olacak. Hücum oyuncuları teknik direktörün yardım çağrısına kulak verip rakibin geriden oyun kurulumunu bozabilirse, bu durum Szoboszlai ile Gravenberch üzerindeki baskıyı hafifletecek ve onların sürekli rakibi kovalamak yerine oyunu yönlendirmesine imkân tanıyacak.