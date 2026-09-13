Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Fulham beraberliğinin ardından Bradley Barcola'nın rolündeki ani değişikliğin taktik nedenini açıkladı

Hafta ortasındaki Avrupa zaferinde sağ kanatta görev yapan Fransız oyuncu, Premier League'deki ilk maçına solda başladı. Iraola, kanat oyuncularının sahanın tek bir tarafına bağlı olduğu yönündeki her türlü düşünceyi hızlıca reddederken, akışkan bir taktik anlayışını vurguladı. Eski PSG'li oyuncunun, sezon boyunca Reds'in kadrosunda çok yönlü bir silah olması bekleniyor.

Barcola'nın yerinin değiştirilmesine dair kararı açıklayan Iraola, şöyle konuştu: "Bunu çok kez söylediğimi düşünüyorum, dört kanat oyuncumuz var ve muhtemelen sezon öncesinde herkes, orada daha fazla oynadıkları için sağ kanattan çok sol kanat oyuncumuz olduğunu söylerdi. Tüm kanat oyuncuları sağda da oynayacak, solda da oynayacak. Bu, eşleşmelere göre, onları nerede daha tehlikeli olacağını düşündüğümüze göre, bazen savunma gerekliliklerine göre, ne hissettiğimize, ne analiz ettiğimize göre değişecek. Bradley'nin de, aslında hepsinin, dördünün de zaten iki tarafta da oynadığını düşünüyorum ve bütün sezon böyle olacak."