Getty Images Sport
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Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Fulham beraberliğinin ardından Bradley Barcola'nın rolündeki ani değişikliğin taktik nedenini açıkladı
Taktiksel evrim ve mevkisel esneklik
Hafta ortasındaki Avrupa zaferinde sağ kanatta görev yapan Fransız oyuncu, Premier League'deki ilk maçına solda başladı. Iraola, kanat oyuncularının sahanın tek bir tarafına bağlı olduğu yönündeki her türlü düşünceyi hızlıca reddederken, akışkan bir taktik anlayışını vurguladı. Eski PSG'li oyuncunun, sezon boyunca Reds'in kadrosunda çok yönlü bir silah olması bekleniyor.
Barcola'nın yerinin değiştirilmesine dair kararı açıklayan Iraola, şöyle konuştu: "Bunu çok kez söylediğimi düşünüyorum, dört kanat oyuncumuz var ve muhtemelen sezon öncesinde herkes, orada daha fazla oynadıkları için sağ kanattan çok sol kanat oyuncumuz olduğunu söylerdi. Tüm kanat oyuncuları sağda da oynayacak, solda da oynayacak. Bu, eşleşmelere göre, onları nerede daha tehlikeli olacağını düşündüğümüze göre, bazen savunma gerekliliklerine göre, ne hissettiğimize, ne analiz ettiğimize göre değişecek. Bradley'nin de, aslında hepsinin, dördünün de zaten iki tarafta da oynadığını düşünüyorum ve bütün sezon böyle olacak."
- Getty Images Sport
Barcola'nın potansiyeli ve fiziksel gelişimi
Anfield'daki golsüzlüğe rağmen Iraola, Barcola'nın performansında iyimser olmak için neden buldu. Büyük beklentilerle gelen genç Fransız, hafta ortasında Atletico Madrid'e karşı oynanan maçta diğer kanatta görev yaptıktan sonra sol kanatta kalitesinden kesitler sundu. Iraola, kanat oyuncusunun aksayan hazırlık dönemi sonrası İngiliz futbolunun fiziksel zorluklarına hâlâ uyum sağladığını vurgulamakta gecikmedi.
Iraola, "Bence Bradley ile fiziksel durumunu da inşa ediyoruz çünkü sezon öncesinde hiç dakika alamadı ve bence bugün oynadığı bölüm, sanırım, üç gün önce Atletico Madrid'e karşı oynadığından biraz daha fazlaydı" dedi.
"Arka direkte iyi bir fırsatı vardı; şutu engellediler ama oraya iyi geldi. Muhtemelen daha fazlasına sahip olduğunu biliyoruz ama şu anda mesele ona dakika vermek, özgüvenini geliştirmeyi sürdürmek ve o bize daha fazlasını verecek bir oyuncu."
Endo'nun forma savaşı ve savunmadaki sağlamlığı
Teknik direktör ayrıca, son maçlarda ilk 11’de şans bulmakta zorlanan Wataru Endo’nun mevcut durumuna da açıklık getirdi. Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister ve Dominik Szoboszlai gibi isimlerin yer aldığı kalabalık orta saha nedeniyle Japon milli oyuncu, takım içinde ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Sınırlı süre almasına rağmen Iraola, tecrübeli orta sahanın hâlâ kadronun değerli bir parçası olduğunu ve maç takvimi yoğunlaştıkça ona ihtiyaç duyulacağını vurguladı.
"Bence Wata sezon öncesi dönemin oldukça büyük bir kısmını kaçırdı. Bence hâlâ en iyi halinde değil ama çok iyi çalışıyor. Sorun şu ki, kendi pozisyonunda önünde çok sayıda oyuncu var. Birçok oyuncuyla rekabet ediyor çünkü şu anda benim seçtiğim Ryan, Alexis, Dom gibi oyuncuları denemek için onlara da süre veriyoruz. Ama Wata kesinlikle benim beğendiğim bir oyuncu ve elbette onun da anları olacaktır" dedi.
- AFP
Ev sahibi rahatlığı ve ileriye bakış
Kendi sahasında alınan bir beraberlik, Liverpool büyüklüğündeki bir kulüpte nadiren kutlanır; ancak Iraola, Anfield'daki atmosferin sorun olmadığı yönündeki inancında kararlıydı. Teknik adam, takım yeniden ritmini bulduğunda taraftar desteğinin belirleyici bir faktör olacağı konusunda güvenini koruyor.
"Bunu hissetmedim, üç gün önce Atletico Madrid'e karşı da hissetmedim. Kesinlikle evimizde oynamayı tercih ederim. Kendi sahamızda olmayı tercih ederim. Sebepleri dışarıda arayamayız, sebepleri sahada, kendi içimizde bulmalıyız. Biliyoruz ki biz zorlarsak insanlar da bizimle olacaktır. Bu yüzde 100 böyle," diyerek sözlerini tamamladı Iraola,
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