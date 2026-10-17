AFP
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Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'dan Brentford galibiyeti sonrası Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un sakatlıklarına ilişkin endişe verici açıklama
Liverpool'a çifte sakatlık darbesi
Cumartesi günü Brentford karşısında alınan zorlu 2-1'lik galibiyetin ardından Liverpool, iki önemli sakatlık haberiyle sarsıldı. Maçın ardından basına konuşan teknik direktör Iraola, takımın yakın gelecekte Szoboszlai ve Frimpong'dan yararlanamayacağını açıkladı. Önceki iki maçta oynamasına engel olan arka adale sakatlığı nükseden Szoboszlai, Premier League karşılaşmasında yalnızca 32 dakika sahada kalabildi. Devre arasında oyuna giren Frimpong ise sahada sadece yedi dakika kaldıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- AFP
Iraola kadrodaki hassas durumu açıkladı
Yoğun maç takvimi kadroyu yıpratırken Iraola, oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin vermek zorunda kaldığı zorlu kararları anlattı. Iraola, “Bence çok hassas bir durumdayız” dedi. “İki gün önce deplasmanda Şampiyonlar Ligi maçı oynadık, gece geç saatlerde [eve] döndük ve muhtemelen yeterince toparlanamadık. Daha önce iki maçta ilk 11’de başlayıp çok yorulan oyuncularla sakatlıktan dönen ancak durumlarından muhtemelen yüzde 100 emin olamadığınız oyuncular arasında kararsız kalıyorsunuz.”
Kilit ikilinin farklı sorunları var
İki oyuncunun yaşadığı aksiliklerin niteliğine değinen teknik direktör, bunların farklı durumlardan kaynaklandığını belirtti. Iraola, “Bunlar farklı vakalardı. Dom aynı sakatlığı hissetti. Bu yeni bir sakatlık değil ve muhtemelen yeterince iyileşmemişti. Bu yüzden onun için daha fazla zamana ihtiyacımız olacak. Jeremie’ninki ise yeni bir sakatlıktı. Sanırım geçen gün [LASK’a karşı] maçı kramp girerek tamamladı” dedi. Iraola sözlerini şöyle sürdürdü: “Onu oyuna aldım çünkü 10 kişiye karşı oynarken hücumda bize Ronald’dan daha fazlasını verebileceğini düşündüm. Sonrasında Victor’ın sağ bekte oynamasını çok değerli buldum, çok da iyiydi. Ama evet, bu Dom ve Jeremie’den bir süre yararlanamayacağımız anlamına geliyor.”
- Getty Images Sport
Liverpool'i bundan sonra ne bekliyor?
Liverpool, zorlu maç takvimini sakat iki oyuncusundan yoksun geçirecek. Genel puan tablosunda altı puanla kayıpsız ilerleyen Liverpool, sıradaki maçında Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i ağırlayacak. Avrupa'daki mücadelesinin ardından ise Premier Lig'de Brighton'ı Anfield'da konuk edecek.
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