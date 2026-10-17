Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'dan Brentford galibiyeti sonrası Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un sakatlıklarına ilişkin endişe verici açıklama

İki oyuncunun yaşadığı aksiliklerin niteliğine değinen teknik direktör, bunların farklı durumlardan kaynaklandığını belirtti. Iraola, “Bunlar farklı vakalardı. Dom aynı sakatlığı hissetti. Bu yeni bir sakatlık değil ve muhtemelen yeterince iyileşmemişti. Bu yüzden onun için daha fazla zamana ihtiyacımız olacak. Jeremie’ninki ise yeni bir sakatlıktı. Sanırım geçen gün [LASK’a karşı] maçı kramp girerek tamamladı” dedi. Iraola sözlerini şöyle sürdürdü: “Onu oyuna aldım çünkü 10 kişiye karşı oynarken hücumda bize Ronald’dan daha fazlasını verebileceğini düşündüm. Sonrasında Victor’ın sağ bekte oynamasını çok değerli buldum, çok da iyiydi. Ama evet, bu Dom ve Jeremie’den bir süre yararlanamayacağımız anlamına geliyor.”