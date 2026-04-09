Liverpool taraftarları, Chelsea maçında tartışmalı bir karar veren Arne Slot'u yuhaladı

Liverpool ile Chelsea arasındaki karşılaşmada, Slot'un Ngumoha'yı Alexander Isak ile değiştirmesiyle Anfield'daki atmosfer 60. dakikadan kısa bir süre sonra gerginleşti. Maçın skoru 1-1 iken, bu karar ev sahibi taraftarların bir kısmından hemen yüksek sesli yuhalamalara neden oldu. Ngumoha, Liverpool'un en tehlikeli hücum silahıydı ve oyundan alınması stadyumdaki pek çok kişiyi şaşırttı.

Ryan Gravenberch, Enzo Fernandez'in Chelsea için beraberliği sağlamasından önce Reds'e öne geçiren golü atmıştı. Ngumoha'nın oyundan çıktığı, oyuncu değişikliği panosunda teyit edildiğinde, tribünlerden gelen tepki öğleden sonranın en çok konuşulan konusu oldu. Taraftarlar, maçın dengesi bozulmamışken bu hareketli gencin oyundan çıkarılması kararına açıkça karşı çıktılar.







