Liverpool taraftarları, Chelsea maçında tartışmalı bir karar veren Arne Slot'u yuhaladı
Anfield, Ngumoha'nın oyundan alınmasına öfkeyle tepki gösterdi
Liverpool ile Chelsea arasındaki karşılaşmada, Slot'un Ngumoha'yı Alexander Isak ile değiştirmesiyle Anfield'daki atmosfer 60. dakikadan kısa bir süre sonra gerginleşti. Maçın skoru 1-1 iken, bu karar ev sahibi taraftarların bir kısmından hemen yüksek sesli yuhalamalara neden oldu. Ngumoha, Liverpool'un en tehlikeli hücum silahıydı ve oyundan alınması stadyumdaki pek çok kişiyi şaşırttı.
Ryan Gravenberch, Enzo Fernandez'in Chelsea için beraberliği sağlamasından önce Reds'e öne geçiren golü atmıştı. Ngumoha'nın oyundan çıktığı, oyuncu değişikliği panosunda teyit edildiğinde, tribünlerden gelen tepki öğleden sonranın en çok konuşulan konusu oldu. Taraftarlar, maçın dengesi bozulmamışken bu hareketli gencin oyundan çıkarılması kararına açıkça karşı çıktılar.
McCoist, Anfield'daki tepkiye şaşırdı
Eski İskoçya forveti Ally McCoist, TNT Sports'ta maçı değerlendirirken Anfield seyircisinin alışılmadık tepkisine dikkat çekti. McCoist şöyle konuştu: "Anfield'da böyle bir tepkiyi pek sık duymazsınız, ama bunu anlayabiliyorum. Aslında Cody Gakpo'nun yerine doğrudan onun gireceğini düşünmüştüm, ama onun sol kanatta oynayabileceğini ve sol kanattan içeriye doğru da gelebileceğini biliyorum."
Ngumoha eski takımı karşısında etkileyici bir performans sergiledi
Ngumoha’nın sergilediği performans, taraftarların hayal kırıklığının başlıca nedenlerinden biriydi. İngiltere genç milli takım oyuncusu, eski takımı karşısında sol kanatta etkileyici bir performans sergiledi. Dribbling denemelerinin yüzde 80’ini başarıyla tamamladı ve Gravenberch’in açılış golüne giden belirleyici pası verdi. Yaratıcılığı ve direkt koşuları, Chelsea savunmasına defalarca sorun çıkardı. Genç oyuncu savunma açısından da katkı sağladı ve maçı beş top kazanma, bir top uzaklaştırma ve bir top kesme ile tamamladı. Cody Gakpo oyundan çıktıktan sonra sol kanada geçerken, Isak ise merkez forvet pozisyonuna geçti, ancak bu değişiklik seyircileri sakinleştirmekte pek başarılı olamadı.
Slot üzerine yapılan inceleme yoğunlaşıyor
Tribünlerden gelen tepki, Slot’un Liverpool’daki görev süresinde önemli bir anı temsil ediyor. Slot, Ngumoha’nın sahada kalma süresini dikkatli bir şekilde yönetmeye kararlı görünse de, pek çok taraftar genç oyuncunun büyük maçlarda daha uzun süre sahada kalarak takıma katkı sağlamasına güvenilmesini sabırsızlıkla bekliyor.
Bu arada, berabere kalınan maç Liverpool'un konumunu tehlikeye attı. Kırmızılar, Pazar günü Burnley ile karşılaşacak olan Aston Villa'nın sadece bir puan önünde bulunuyor. Dördüncü sırada yer alan Kırmızılar, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için hala güçlü bir konumda.