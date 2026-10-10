Kounde'nin Katalonya'daki durumu, içinde bulunulan sezonda hızla kötüleşti. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana kadar La Liga'da sadece dört maçta forma giydi. Fransız milli oyuncu açısından daha da endişe verici olan ise son dönemde kenarda kalması. Barcelona'nın ligdeki son üç maçında kullanılmayan yedek olarak kulübede kaldı.

Bu endişe verici süre eksikliği, kaçınılmaz olarak transfer söylentilerini körükledi. Ayrıca, Blaugrana'nın iyi bilinen mali ve maaş sınırları, Kounde'yi hesapları dengelemek adına gözden çıkarılabilecek başlıca adaylardan biri haline getiriyor.