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Liverpool'tan gözden düşen Barcelona savunmacısı için şaşırtıcı 60 milyon sterlinlik hamle
Liverpool, Barcelona'da gözden düşen Brca yıldızının peşinde
Liverpool, Barcelona savunmacısı Kounde'nin durumu konusunda yüksek alarma geçti. Football Insider'a göre, Premier League kulübüne, oyuncunun transferini tamamlamak için 60 milyon sterlinlik (€71m) bir teklifin yeterli olabileceği bildirildi.
Fransız oyuncunun Barca'daki statüsü son aylarda ciddi şekilde zayıfladı. Bir dönem dokunulmaz bir değer olarak görülen savunmacı, artık teknik direktör Flick yönetiminde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.
60 milyon sterlin hâlâ büyük bir mali taahhüt olsa da, net bir bonservis bedelinin ortaya çıkması önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. Bu durum, daha önce tamamen piyasaya kapalı görünen bir oyuncu için Barca'nın görüşmeye açık olduğunu gösteriyor.
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Kounde'nin sürelerinde ciddi düşüş yaşandı
Kounde'nin Katalonya'daki durumu, içinde bulunulan sezonda hızla kötüleşti. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana kadar La Liga'da sadece dört maçta forma giydi. Fransız milli oyuncu açısından daha da endişe verici olan ise son dönemde kenarda kalması. Barcelona'nın ligdeki son üç maçında kullanılmayan yedek olarak kulübede kaldı.
Bu endişe verici süre eksikliği, kaçınılmaz olarak transfer söylentilerini körükledi. Ayrıca, Blaugrana'nın iyi bilinen mali ve maaş sınırları, Kounde'yi hesapları dengelemek adına gözden çıkarılabilecek başlıca adaylardan biri haline getiriyor.
Liverpool'ın savunmadaki sakatlık krizi mercek altında
2022'de Sevilla'dan geldikten sonra Kounde, Barcelona'da büyük takdir topladı ve kulüp adına 193 maça çıktı. Hem sağ bek hem de stoper olarak rahatlıkla görev yapabilmesi, onu potansiyel talipler için son derece cazip bir seçenek hâline getiriyor.
Liverpool'un ilgisi, savunmanın sağ tarafında ciddi belirsizliklerle karşı karşıya oldukları bir dönemde geliyor. Conor Bradley'nin sakatlığı nedeniyle gelecek yıla kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtilirken, Jeremie Frimpong ise ikna edici bir etki yaratmakta zorlanıyor.
Ayrıca Ronald Araujo, yaz döneminde Barcelona'dan kiralık olarak kadroya katıldı, ancak Liverpool henüz oyuncunun uzun vadeli geleceği konusunda karar vermedi. Joe Gomez'in de sezon sonunda Anfield'dan ayrılma ihtimali bulunurken, takviyeye acilen ihtiyaç duyuluyor.
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60 milyon sterlinlik devasa bir yatırımı değerlendirmek
Açık ilgiye rağmen, şu aşamada Liverpool ile Barca arasında herhangi bir resmi görüşme gerçekleşmedi. Anfield yönetimi şimdi Kounde için 60 milyon £ harcamanın savunmadaki sorunlarına en akıllı çözüm olup olmadığını belirlemek zorunda. Ancak bu olası transferin tablosu tartışmasız şekilde değişti. Kounde'nin Flick yönetiminde azalan rolü, piyasada gerçek bir fırsat yarattı.
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