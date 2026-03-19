Getty Images
Çeviri:
Liverpool, Suudi Pro Ligi'nin spor direktörünü kadrosuna katmak istediği için kilit bir teknik kadro üyesini elinde tutmak için mücadele etmek zorunda kalacak
Al-Hilal, Hughes'u kadrosuna katmak istiyor
The Athletic'in haberine göre, Al-Hilal yaz aylarında Hughes'u kulübün yeni sportif direktörü olarak kadrosuna katmak istiyor. Suudi Pro Ligi kulübü, bir süredir Liverpool'un spor direktörünü takip ediyor ve sezon sonunda bu konudaki ilgisini yeniden canlandıracağı tahmin ediliyor.
Hughes, kulübe katıldığından beri Anfield'da oldukça etkili bir rol oynadı. Jürgen Klopp'un yerine Arne Slot'un getirilme sürecini yönetti ve geçen yaz Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra Liverpool'un transfer çalışmalarında da kilit bir rol oynadı. Kırmızılar, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez'e büyük paralar harcadı ancak bu sezon etkileyici bir performans sergileyemedi. Liverpool şu anda Premier Lig tablosunda beşinci sırada yer alıyor ancak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
- Getty Images Sport
Hughes, Liverpool'un transferlerini anlatıyor
Hughes, geçen yaz Liverpool'un kadroya büyük yatırım yapma kararı hakkında konuştu. CEO Billy Hogan ile birlikte IMG x RedBird Zirvesi'nde konuşan Hughes, şunları söyledi: "Elinizden geldiğince, transfer ücretinin ne kadar olacağına takılmamalısınız. Her şeyden önce, doğru teknik direktör için doğru sisteme uygun doğru oyuncuyu belirlemek oldukça önemlidir ve bence bu, futbol kulübü ve sahipleri için yeni bir şey değil. Bir oyuncu için, yaşına ve kadroya uyum sağlama ihtiyacına göre adil piyasa değeri olduğunu düşündüğümüz ücreti ödüyoruz."
Isak ve Wirtz, yüksek transfer bedellerinin hakkını vermekte zorlandılar ancak Hughes, takımın pahalı transferleri konusunda geleceğe baktı: “Umudumuz bu yönde ve genç bir oyuncu satın alarak, bunun gerçekleşmesi için kendinize bir fırsat yaratmış olursunuz. Aynı zamanda şu anda da kazanmaya çalışmak istiyoruz ve bu da önemli, bu yüzden onları gelişmekte olan oyuncular ya da benzeri bir şey olarak tanımlamıyorum. Bunlar, bireysel kariyerlerinde zaten çok şey başarmış oyuncular. Florian ve Alex'ten bahsediyoruz, ancak Milos, Jeremie ve Hugo da futbolda zaten belirli bir seviyeye ulaşmış oyuncular."
Liverpool için yine büyük bir yaz mı olacak?
Liverpool yaz transfer dönemine girerken, kulislerde bazı önemli kararlar almaya hazırlanıyor olabilir. Takımın beklenenin altında kalan performansı nedeniyle Slot'un geleceği manşetlere sıkça konu oldu ve sezon sonunda ayrılabileceğine dair spekülasyonlar var. Takımın yıldızı Mohamed Salah da Anfield'dan ayrılıp Suudi Pro Ligi'ne transfer olabileceği yönünde söylentiler dolaşan bir başka oyuncu.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Liverpool, lig maçlarının milli takım arası nedeniyle ara verilmesinden önce Premier Lig'de Brighton ile karşılaşacak. Ardından Kırmızılar, FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.
