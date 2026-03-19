Liverpool, Suudi Pro Ligi'nin spor direktörünü kadrosuna katmak istediği için kilit bir teknik kadro üyesini elinde tutmak için mücadele etmek zorunda kalacak

Hughes, geçen yaz Liverpool'un kadroya büyük yatırım yapma kararı hakkında konuştu. CEO Billy Hogan ile birlikte IMG x RedBird Zirvesi'nde konuşan Hughes, şunları söyledi: "Elinizden geldiğince, transfer ücretinin ne kadar olacağına takılmamalısınız. Her şeyden önce, doğru teknik direktör için doğru sisteme uygun doğru oyuncuyu belirlemek oldukça önemlidir ve bence bu, futbol kulübü ve sahipleri için yeni bir şey değil. Bir oyuncu için, yaşına ve kadroya uyum sağlama ihtiyacına göre adil piyasa değeri olduğunu düşündüğümüz ücreti ödüyoruz."

Isak ve Wirtz, yüksek transfer bedellerinin hakkını vermekte zorlandılar ancak Hughes, takımın pahalı transferleri konusunda geleceğe baktı: “Umudumuz bu yönde ve genç bir oyuncu satın alarak, bunun gerçekleşmesi için kendinize bir fırsat yaratmış olursunuz. Aynı zamanda şu anda da kazanmaya çalışmak istiyoruz ve bu da önemli, bu yüzden onları gelişmekte olan oyuncular ya da benzeri bir şey olarak tanımlamıyorum. Bunlar, bireysel kariyerlerinde zaten çok şey başarmış oyuncular. Florian ve Alex'ten bahsediyoruz, ancak Milos, Jeremie ve Hugo da futbolda zaten belirli bir seviyeye ulaşmış oyuncular."