Aleksandar Stankovic'in geçirdiği yaz, duygusal açıdan kesinlikle karmaşıktı. Inter'in oyuncunun bonservisini alması ve Brugge ile yapılan anlaşmalarda yer alan 23 milyonluk maddeyi kullanarak onu kulübe geri getirmesinin ardından, Dejan'ın oğlu bir yandan çocukluğundan beri taraftarı olduğu Inter A takımına sonunda ulaşmanın heyecanını yaşadı, diğer yandan ise kendisi için yüksek bedeller ödemeye hazır çok sayıda kulübün bulunduğunun farkındaydı.

Bunlar arasında, İngiltere'de TeamTalk'ın aktardığına göre, yaz aylarında Inter'le temasa geçmekle kalmayıp önümüzdeki transfer dönemlerinde yeni bir hamle için onu yakından izlemeyi sürdüren Liverpool da vardı.



