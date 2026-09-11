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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Liverpool, Stankovic’ten vazgeçmiyor: Jones transferinde reddedilen teklif ve planlanan yeni hamle

Inter
Liverpool
A. Stankovic

Aleksandar Stankovic, orta sahanın geleceği için Liverpool’un öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam ediyor.

Aleksandar Stankovic'in geçirdiği yaz, duygusal açıdan kesinlikle karmaşıktı. Inter'in oyuncunun bonservisini alması ve Brugge ile yapılan anlaşmalarda yer alan 23 milyonluk maddeyi kullanarak onu kulübe geri getirmesinin ardından, Dejan'ın oğlu bir yandan çocukluğundan beri taraftarı olduğu Inter A takımına sonunda ulaşmanın heyecanını yaşadı, diğer yandan ise kendisi için yüksek bedeller ödemeye hazır çok sayıda kulübün bulunduğunun farkındaydı.

Bunlar arasında, İngiltere'de TeamTalk'ın aktardığına göre, yaz aylarında Inter'le temasa geçmekle kalmayıp önümüzdeki transfer dönemlerinde yeni bir hamle için onu yakından izlemeyi sürdüren Liverpool da vardı.


  • Jones transferindeki teklif

    Liverpool, yaz boyunca Stankovic için somut bir girişimde bulundu; bu girişim, Inter'in yine Kırmızılar'dan İngiliz orta saha oyuncusu Curtis Jones'u bonservisiyle kadrosuna katmak için uzun süre yürüttüğü ve sonrasında sonuçlandırdığı, daha önce de söz edilen temaslar sırasında gerçekleşti.

    Bu görüşmelerde Liverpool yönetimi, eski Brugge oyuncusunu Andoni Iraola'ya hediye etmeye çalıştı ancak sonunda iki ret yanıtı aldı: ilki Inter'den geldi; kulüp, sezon sonunda önemli bir satın alma zorunluluğu içeren kiralama teklifini kabul etmedi. İkincisi ise oyuncudan geldi; oyuncu sonunda kendisini transfer piyasasından çekmeyi seçti ve Inter formasıyla San Siro'da oynama hayalini gerçekleştirmeyi ve yaşamayı denemek istedi.

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  • Programdaki yeni çıkış.

    Sonunda Liverpool, Trey Nyoni’yi A takıma yükseltti ve kendi cevherini değerlendirmeye çalışıyor, ancak TeamTalk’un aktardığına göre önümüzdeki transfer dönemleri öncesinde Stankovic’in gelişimini, Cristian Chivu’nun ona gerçekten ne kadar süre vereceğini ve 2027 yazından önce onu Inter’in elinden kapma ihtimali olup olmadığını takip etmeyi bırakmayacak; her halükarda o tarihte de bir transfer hedefi olmaya devam edecek.



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