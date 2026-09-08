Liverpool'ın ticari işlerden sorumlu yöneticisi Ben Latty, değişikliğin önemini dile getirdi. Latty, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bu bizim için dönüm noktası niteliğinde bir duyuru ve Haziran 2027'den itibaren Turkish Airlines'ı kulübümüzün ana ortağı olarak karşılamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. "Liverpool formasının önü, kulübümüzün tarihinde özel bir yere sahip.

"Turkish Airlines, geniş bir uluslararası ağa sahip, küresel çapta tanınan bir kuruluş ve 2005'teki o özel anılardan gelen güçlü temeller üzerine ortaklığımıza başlamayı ve birlikte güçlü bir ilişki kurmayı heyecanla bekliyoruz."

Latty, görevini devredecek ana sponsora da övgüde bulunarak şöyle ekledi: "Bu duyuru aynı zamanda Standard Chartered'ın son 17 yılda Liverpool FC'ye yaptığı olağanüstü katkıyı takdir etmek için de bir fırsat sunuyor.

"Kulübün tarihindeki olağanüstü bir dönemde yolculuğumuzun önemli bir parçası oldular ve Standard Chartered'ın Haziran 2027'den itibaren küresel ortak olarak Liverpool FC ailesinin bir parçası olmaya devam edecek olmasından mutluluk duyuyoruz.

"Bu geçişe hazırlanırken, yeni sezonu ve Haziran 2027'den itibaren Turkish Airlines'ı kulübümüzün ana ortağı olarak karşılamayı heyecanla bekliyoruz."