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Liverpool, Standard Chartered dönemi 17 yılın ardından sona ererken Türk Hava Yolları ile dev bir £300 milyonluk forma sponsorluğu anlaşması açıkladı
Liverpool için dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma
Liverpool, Türk Hava Yolları'nın 2027-28 sezonundan itibaren kulübün yeni ana partneri olacağını doğruladı. Daily Star'a göre, beş yıllık sözleşmenin yıllık değerinin 60 milyon £'dan fazla olduğu tahmin ediliyor ve bu da anlaşmanın toplam değerini dudak uçuklatan 300 milyon £'a çıkarıyor.
Bu hamleyle Liverpool, forma göğüs sponsoru olarak Standard Chartered'la yollarını ayırıyor, ancak Londra merkezli banka kulüpten tamamen ayrılmayacak. 2010'dan bu yana ana sponsor olarak görev yapan Standard Chartered, küresel partner rolüne geçecek.
- Getty Images Sport
Standard Chartered döneminin sonu
Liverpool'ın ticari işlerden sorumlu yöneticisi Ben Latty, değişikliğin önemini dile getirdi. Latty, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bu bizim için dönüm noktası niteliğinde bir duyuru ve Haziran 2027'den itibaren Turkish Airlines'ı kulübümüzün ana ortağı olarak karşılamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. "Liverpool formasının önü, kulübümüzün tarihinde özel bir yere sahip.
"Turkish Airlines, geniş bir uluslararası ağa sahip, küresel çapta tanınan bir kuruluş ve 2005'teki o özel anılardan gelen güçlü temeller üzerine ortaklığımıza başlamayı ve birlikte güçlü bir ilişki kurmayı heyecanla bekliyoruz."
Latty, görevini devredecek ana sponsora da övgüde bulunarak şöyle ekledi: "Bu duyuru aynı zamanda Standard Chartered'ın son 17 yılda Liverpool FC'ye yaptığı olağanüstü katkıyı takdir etmek için de bir fırsat sunuyor.
"Kulübün tarihindeki olağanüstü bir dönemde yolculuğumuzun önemli bir parçası oldular ve Standard Chartered'ın Haziran 2027'den itibaren küresel ortak olarak Liverpool FC ailesinin bir parçası olmaya devam edecek olmasından mutluluk duyuyoruz.
"Bu geçişe hazırlanırken, yeni sezonu ve Haziran 2027'den itibaren Turkish Airlines'ı kulübümüzün ana ortağı olarak karşılamayı heyecanla bekliyoruz."
Küresel bir dev Anfield'a katılıyor
Türk Hava Yolları daha önce Barcelona ve Borussia Dortmund gibi elit kulüplerle ticari ortaklıklara imza atmıştı. Ancak Liverpool anlaşması, şirketin forma ön ana sponsoru olarak ilk girişimini temsil ediyor.
Türk Hava Yolları CEO'su Ahmet Olmustur, şunları söyledi: "Liverpool Football Club, olağanüstü bir mirasa ve gerçekten küresel bir taraftar topluluğuna sahip, dünyanın en tanınmış ve en saygı duyulan futbol kulüplerinden biri.
"Türk Hava Yolları'nın kulübün ana kulüp partneri olacak olmasından ve adımızın dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yerini alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
"Diğer tüm hava yolu şirketlerinden daha fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamak kim olduğumuzun merkezinde yer alıyor. Bu ortaklık, uluslararası erişimleri, mükemmeliyete bağlılıkları ve dünya genelinde milyonlarca insana ilham verme kabiliyetleriyle birleşen iki küresel markayı bir araya getiriyor."
Olmustur, ortaklığın daha geniş hedeflerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlaşma aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın küresel spora verdiği uzun soluklu desteğinde önemli bir yeni bölümü işaret ediyor. Sporun sınırları aşma ve toplulukları bir araya getirme konusunda eşsiz bir güce sahip olduğuna inanıyoruz.
"Bu yeni bölüme başlarken, Liverpool FC ve dünya çapındaki taraftarlarıyla birlikte ilerlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
- Getty Images Sport
Saha dışında ticari üstünlük
Bu anlaşma, Liverpool'un ticari bir güç merkezi olarak konumunu yansıtıyor. Daily Star'a göre kulüp şu anda dünya genelinde bağımsız perakende mağaza sayısında diğer tüm spor organizasyonlarını geride bırakıyor ve son altı sezonda Avrupa'da en yüksek ortalama televizyon izleyici sayısını elinde tutuyor. Bu muazzam erişim, Anfield'daki yönetimin ticari varlıkları için üst düzey rakamlar talep etmesini sağladı ve kulübün Manchester City ile Manchester United'ın mali gücüyle rekabetçi kalmasını güvence altına aldı.
Ayrıca Liverpool'un dijital ayak izi, böylesine yüksek değerli bir ortağın sağlanmasında kritik rol oynadı. Liverpool şu anda sosyal medyada Premier League'in en aktif kulübü konumunda ve yalnızca geçen sezon 1,5 milyar etkileşim kaydetti. Bu rakam, en yakın yerel rakibinden yüzde 34 daha fazla etkileşim anlamına geliyor ve Türk Hava Yolları için devasa bir küresel platform sunuyor.
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