Liverpool, Serie A'dan bir transfer peşinde; Kırmızılar, defans oyuncusu için Barcelona ile rekabet etmeye hazırlanıyor

Yaz transfer dönemi yaklaşırken Bastoni için rekabetin kızışması bekleniyor; hem Liverpool hem de Barcelona resmi teklifler üzerinde kafa yoruyor. Kırmızılar için asıl zorluk, Transfermarkt’a göre şu anda 80 milyon avro (92,3 milyon dolar) değer biçilen bu oyuncuyu, bu rakamın neredeyse yarısına kadar düşürerek Barcelona’nın geleneksel cazibesini aşmakta yatıyor. Inter’in ligdeki nihai sıralaması ve transfer hedefleri, kulübün satış için ne kadar acele edeceğini belirleyecek. Bu arada Bastoni'nin odak noktası, Inter ile bir Scudetto daha kazanmak olmaya devam ediyor, ancak Avrupa'nın "büyük iki" liginden birine transfer olması giderek kaçınılmaz hale geliyor.