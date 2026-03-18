Liverpool, Serie A'dan bir transfer peşinde; Kırmızılar, defans oyuncusu için Barcelona ile rekabet etmeye hazırlanıyor
Reds, uygun fiyatlı bir transferi gözlüyor
Liverpool, Bastoni için resmi olarak yarışa katıldı; Sport'un haberlerine göre kulüp, bu stoperin transfer olasılığı hakkında ön görüşmelerde bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, 2019/20 sezonundan bu yana San Siro'da önemli bir rol oynuyor ve Avrupa'nın en güvenilir pasör stoperlerinden biri haline geldi. Inter, daha önce oyuncuyu 80 milyon euro (69 milyon sterlin/92 milyon dolar) değerlemişti, ancak mali kısıtlamalar nedeniyle Serie A liderinin 50 milyon euro civarında teklifleri değerlendirmeye başladığı bildiriliyor. Birçok üst düzey kulüp, bu önemli fiyat düşüşünü dikkatle takip ediyor.
Katalanların tercihi transferi zorlaştırıyor
Gazzetta dello Sport’a göre Inter, mevcut ekonomik durumla başa çıkabilmek için İtalya milli takım oyuncusuyla yollarını ayırmayı “ciddi olarak değerlendiriyor”. Ancak Katalan basınının haberlerine göre, Liverpool'un oyuncuyu ikna etmekte önemli bir engelle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Bastoni'nin öncelikli tercihi Spotify Camp Nou'ya transfer olmak olduğu iddia ediliyor ve bu da Barcelona'yı görünüşte avantajlı bir konuma yerleştiriyor. Bu engellere rağmen, Kırmızılar yılmıyor; Bastoni'nin menajeri birçok kulübün ilgisini bildirirken, Liverpool finansal gücünün sonunda savunmacının kararını etkileyebileceğinden umutlu.
Anfield'da savunma hattında değişiklikler kapıda
Bastoni'nin transferi, Slot'un savunma hattı için kritik bir dönemde gündeme geldi. Virgil van Dijk savunmanın temel taşı olmaya devam ederken, kulüp, sözleşmesi sona ermek üzere olan Fransız oyuncu Ibrahima Konate'nin uzun vadeli geleceği konusunda belirsizlikle karşı karşıya. Ayrıca, Joe Gomez ve 34 yaşındaki Van Dijk'ın sözleşmeleri 2027'ye kadar sürerken, genç yetenek Giovanni Leoni'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması, elit ve deneyimli bir sol ayaklı oyuncuya olan ihtiyacı acil hale getirdi. Bastoni'nin istatistiksel profili, onu teorik olarak Slot'un yüksek tempolu sistemine ideal bir aday yapıyor.
Yoğun bir teklif savaşı bekleniyor
Yaz transfer dönemi yaklaşırken Bastoni için rekabetin kızışması bekleniyor; hem Liverpool hem de Barcelona resmi teklifler üzerinde kafa yoruyor. Kırmızılar için asıl zorluk, Transfermarkt’a göre şu anda 80 milyon avro (92,3 milyon dolar) değer biçilen bu oyuncuyu, bu rakamın neredeyse yarısına kadar düşürerek Barcelona’nın geleneksel cazibesini aşmakta yatıyor. Inter’in ligdeki nihai sıralaması ve transfer hedefleri, kulübün satış için ne kadar acele edeceğini belirleyecek. Bu arada Bastoni'nin odak noktası, Inter ile bir Scudetto daha kazanmak olmaya devam ediyor, ancak Avrupa'nın "büyük iki" liginden birine transfer olması giderek kaçınılmaz hale geliyor.
