Liverpool, savunmadaki sakatlık krizinin büyümesine rağmen Jarell Quansah için 70 milyon sterlinlik geri satın alma opsiyonunu reddetti

Liverpool, bu yılın başlarında savunmasına önemli bir yatırım yaptı ve Jacquet için Rennes ile 60 milyon sterlinlik bir paket üzerinde anlaştı. 21 yaşındaki oyuncu, ciddi bir omuz sakatlığının ardından hâlâ "bir miktar rahatsızlık" hissediyor; bu da kulübün yeni 5 numarasının henüz ilk maçına çıkamadığı anlamına geliyor.

Bu arada, Virgil van Dijk'ın uzun vadeli halefi olarak Parma'dan transfer edilen 19 yaşındaki Leoni, geçen eylül ayında Carabao Cup'taki ilk maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşamasından bu yana forma giymedi. Kulüp ayrıca haziran ayında Ibrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaybetti; bu da savunmadaki seçeneklerini daha da azalttı.