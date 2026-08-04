AFP
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Liverpool, savunmadaki sakatlık krizinin büyümesine rağmen Jarell Quansah için 70 milyon sterlinlik geri satın alma opsiyonunu reddetti
Liverpool, Quansah geri dönüş maddesini görmezden geldi
Liverpool, yeni sezon öncesinde savunmada ciddi bir sakatlık kriziyle karşı karşıya olmasına rağmen Quansah'ın Leverkusen'deki geri satın alma maddesini devreye sokmayı planlamıyor. Liverpool'un, İngiltere milli oyuncusunu 70 milyon £ karşılığında yeniden kadrosuna katma yönünde sözleşmesel bir opsiyonu bulunuyor; bu rakam, geçen yaz satarken aldıkları bonservisin tam iki katı. Ancak talkSPORT, Anfield yönetiminin şu anda kadronun diğer bölgelerini güçlendirmeyi çok daha büyük bir öncelik olarak gördüğünü öne sürüyor.
- getty
Iraola, eksik savunmayla mücadele ediyor
Quansah için girişimde bulunmama kararı, yeni patron Iraola için son derece zorlu bir dönemde geldi. Teknik adam, Premier League sezonu yaklaşırken savunmadaki seçeneklerinin "az" olduğunu kısa süre önce kabul etmişti.
Joe Gomez, Sunderland karşısında hazırlık maçında alınan 4-2'lik galibiyet sırasında oyundan çıkmak zorunda kaldıktan sonra sezonun başlangıcını kaçırmaya hazırlanıyor. Onun ani yokluğu, savunmadaki mevcut sorunları daha da artırıyor. Büyük umut vaat eden gençler Jeremy Jacquet ve Giovanni Leoni de hâlâ uzun süreli sakatlıklarının ardından iyileşme sürecinde, bu da kadroyu tecrübeli stoperler açısından ciddi şekilde yetersiz bırakıyor.
Yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen oyuncular hâlâ kenarda
Liverpool, bu yılın başlarında savunmasına önemli bir yatırım yaptı ve Jacquet için Rennes ile 60 milyon sterlinlik bir paket üzerinde anlaştı. 21 yaşındaki oyuncu, ciddi bir omuz sakatlığının ardından hâlâ "bir miktar rahatsızlık" hissediyor; bu da kulübün yeni 5 numarasının henüz ilk maçına çıkamadığı anlamına geliyor.
Bu arada, Virgil van Dijk'ın uzun vadeli halefi olarak Parma'dan transfer edilen 19 yaşındaki Leoni, geçen eylül ayında Carabao Cup'taki ilk maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşamasından bu yana forma giymedi. Kulüp ayrıca haziran ayında Ibrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaybetti; bu da savunmadaki seçeneklerini daha da azalttı.
- Getty Images Sport
Yardımcı antrenör antrenmana dahil edildi
Van Dijk şu anda uzatılmış bir aranın keyfini çıkarırken, Iraola'nın son derece kısıtlı seçenekleri Leeds'e karşı yakın zamanda alınan 4-2'lik sezon öncesi yenilgide tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Çalışma izni sorunları nedeniyle resmi maçlarda oynayamayacak olan genç Ifeanyi Ndukwe, stoperde asıl mevkisi sol bek olan Luke Chambers ve 18 yaşındaki Mor Talla Ndiaye ile birlikte oynamak zorunda kaldı.
Eksiklik o kadar ciddi ki, Liverpool sezon öncesi hazırlıklarını çaresizce sürdürürken, sayıyı tamamlamak için yardımcı antrenör Tommy Elphick'in antrenmanlara dahil edildiği bildirildi.
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