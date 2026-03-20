Liverpool, savunma oyuncusu Ibrahima Konate'ye yönelik 'iğrenç ve tiksindirici ırkçı tacizi' kınadı

Liverpool, yaptığı resmi açıklamada oyuncularının güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu açıkça belirtti. Kulüp, genellikle insan olarak değil hedef olarak görülen sporcuların bu saldırılardan psikolojik olarak ne kadar zarar gördüğüne dikkat çekti.

Açıklamada, "Liverpool FC, sosyal medyada Ibrahima Konate'ye yöneltilen alçakça ve iğrenç ırkçı tacizden dehşete düşmüş ve tiksinti duymaktadır" denildi. "Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Bu davranış insanlık dışı, korkakça ve nefretten kaynaklanıyor. Irkçılığın futbolda, toplumda ve hiçbir yerde – çevrimiçi veya çevrimdışı – yeri yoktur."

Reds ayrıca, nefret söylemlerini denetleme yükünün kurbanların omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini vurguladı. "Sosyal medya şirketleri sorumluluk almalı ve hemen harekete geçmelidir. Bu platformlar, bu tür tacizleri önlemek için gerekli güce, teknolojiye ve kaynaklara sahiptir, ancak çoğu zaman bunu yapmamaktadır. Irkçı nefretin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına izin vermek bir tercihtir ve bu tercih, futbol dünyasındaki oyunculara, ailelere ve topluluklara zarar vermeye devam etmektedir."