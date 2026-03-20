Getty
Çeviri:
Liverpool, savunma oyuncusu Ibrahima Konate'ye yönelik 'iğrenç ve tiksindirici ırkçı tacizi' kınadı
Kırmızılar, 'korkakça' çevrimiçi saldırıları sert bir şekilde kınadı
Merseyside kulübü, stoperin hedefli çevrimiçi saldırıların son kurbanı olması üzerine büyük bir öfke duyduğunu açıkladı. İddiaya göre, Liverpool’un Galatasaray ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan fiziksel mücadeleden sonra hakaretler daha da şiddetlendi; bu mücadelede forvet Victor Osimhen kolunu kırmıştı. Premier Lig devi, Fransız milli oyuncuyu kamuoyu önünde derhal destekleyerek bu tür davranışların göz ardı edilmeyeceğini açıkça belirtti.
- AFP
Kulüp, platformdan hesap sorulmasını talep ediyor
Liverpool, yaptığı resmi açıklamada oyuncularının güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu açıkça belirtti. Kulüp, genellikle insan olarak değil hedef olarak görülen sporcuların bu saldırılardan psikolojik olarak ne kadar zarar gördüğüne dikkat çekti.
Açıklamada, "Liverpool FC, sosyal medyada Ibrahima Konate'ye yöneltilen alçakça ve iğrenç ırkçı tacizden dehşete düşmüş ve tiksinti duymaktadır" denildi. "Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Bu davranış insanlık dışı, korkakça ve nefretten kaynaklanıyor. Irkçılığın futbolda, toplumda ve hiçbir yerde – çevrimiçi veya çevrimdışı – yeri yoktur."
Reds ayrıca, nefret söylemlerini denetleme yükünün kurbanların omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini vurguladı. "Sosyal medya şirketleri sorumluluk almalı ve hemen harekete geçmelidir. Bu platformlar, bu tür tacizleri önlemek için gerekli güce, teknolojiye ve kaynaklara sahiptir, ancak çoğu zaman bunu yapmamaktadır. Irkçı nefretin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına izin vermek bir tercihtir ve bu tercih, futbol dünyasındaki oyunculara, ailelere ve topluluklara zarar vermeye devam etmektedir."
Değişim çağrıları arasında Konate'ye destek
Kulüp ayrıca, failleri tespit etmek için yetkililerle işbirliği yaparken Konate’ye kapsamlı bir iç destek sağladıklarını doğruladı. Kulüp, bu tekrarlanan olayları sporun üzerine düşen bir leke olarak görüyor ve tüm futbol kurumlarının bu konuda birleşik bir cephe oluşturması gerektiğini vurguluyor.
Kulüp, "Ibrahima'ya tam destek vermeye devam edeceğiz ve mümkün olan her durumda sorumluları tespit etmek için ilgili yetkililerle işbirliği yapacağız" dedi. Ancak, zarar verildikten sonra buna yanıt vermek için yük sürekli olarak oyuncuların ve kulüplerin omuzlarına yüklenemez."
- Getty
Şimdi ne olacak?
Liverpool her türlü ırkçılığı ortadan kaldırma çabalarını sürdürürken, Konate şu anda Anfield'daki sözleşmesinin son aylarına giriyor. Haberlere göre yeni bir sözleşme konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığı için, Merseyside'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Hatta Fransız oyuncu, La Liga'nın devlerinden Real Madrid ile adı sürekli anıldığı için, Reds'ten ayrılmaya bir adım daha yaklaştı.
Reklam