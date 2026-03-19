Çeviri:
Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine rahat bir şekilde yükselirken Steven Gerrard, Galatasaray'ı "utanç verici" ve "acınası" olarak nitelendirdi
Liverpool, Galatasaray ile oynadığı Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin ilk maçını kaybetmiş olsa da, Merseyside'da Türk ekibini kolayca mağlup etti. Slot'un takımı, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch ve Mohamed Salah'ın golleriyle 4-0'lık etkileyici bir galibiyet elde etti. Ekitike, maçın ardından Slot'un takımının iyi bir gece geçirdiği ve ev sahibi takımın üstünlüğü nedeniyle skorun "10-0 da olabileceğini" söyledi.
Gerrard, 'utanç verici' Galatasaray'ı sert bir şekilde eleştirdi
Gerrard da maç hakkında konuştu ve bazı Galatasaray oyuncularının davranışlarından memnun kalmadı. TNT Sports’a şunları söyledi: “İnsanlar bu akşam hızlı tempolu bir maç izlemek için buraya geldiler ama oyuncular yerde yuvarlanıp durdular. Bu akşam baştan sona utanç vericiydiler. Genel olarak performansları zayıftı, gerçekten acınasıydı. Bir de yerde yuvarlanan oyuncular var. Bu gece birkaç gerçek sakatlık yaşandı, bilek sakatlıkları gibi saygı duyulacak türden. Bir profesyonel olarak bunu görmek istemezsiniz. Ama sonra gerçekten dokunulmamış ve yerde yuvarlanan insanlar görüyorsunuz. Bunun cezasını çekiyorsunuz çünkü ilk yarının sonunda beş dakika oynadılar ve daha da fazla ceza alıyorsunuz. Maçın sonunda (toplamda) 11 dakika vardı. Maç bu gece 11-0 ya da 12-0 olabilirdi. Liverpool rahat bir galibiyet aldı. Liverpool bu gece mükemmeldi, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi. Ama performanslarının acınası olduğunu düşündüm."
Osimhen ve Lang'ın ciddi sakatlıkları
Galatasaray, Anfield'da iki oyuncusunun ciddi sakatlıklar yaşadığını gördü. Forvet Victor Osimhen, acıya rağmen oynamaya çalışsa da kolunda meydana gelen kırık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı ve bu sakatlık nedeniyle ameliyat olması gerekebilir. Yedek oyuncu Noa Lang ise derin bir kesik geçirdiği için kesinlikle ameliyat olacak.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Liverpool deplasmanında oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında, oyuncumuz Victor Osimhen koluna darbe aldı ve ilk yarıyı tamamladı, ancak devre arasında yapılan muayenelerin ardından kolunda kırık riski olduğu için ikinci yarıda forma giyemedi. Maçtan sonra, sağlık ekibimizin gözetiminde hastanede yapılan muayenelerde oyuncumuzun sağ ön kolunda kırık tespit edildi ve koluna alçı uygulandı. Ameliyatla ilgili karar, önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecek.
"Aynı maçın ikinci yarısında, sakatlanan oyuncumuz Noa Lang'ın sağ başparmağında ciddi bir kesik oluştu ve önümüzdeki saatler içinde tıbbi ekibimizin katılımıyla Liverpool'da ameliyat olması planlanıyor."
Liverpool, PSG ile eşleşti
Liverpool'un Galatasaray'ı mağlup etmesi, Kırmızılar'ın çeyrek finalde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşacağı anlamına geliyor. PSG, geçen sezon penaltılarla Liverpool'u turnuvadan elemişti ancak Arne Slot, Luis Enrique'nin takımının bu rövanş maçını pek de hoş karşılamayacağını düşünüyor.
TNT Sports'a verdiği demeçte Slot, "Geçen sezon PSG karşısında deplasmanda tamamen ezildik, Anfield'da harika bir maç çıkardık ama penaltılarda kaybettik. Adil olmak gerekirse, onlar standartlarını düşürmediler. Daha da iyiye gitmeleri neredeyse imkansızdı ama şu ana kadar çok etkileyiciydiler. Bu geceki performansımızı gördükten sonra bizimle oynamaktan pek memnun olmayacaklarını düşünüyorum. Geçen sezon onları uzatmalara ve penaltılara götüren tek takım bizdik."
