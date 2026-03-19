Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine rahat bir şekilde yükselirken Steven Gerrard, Galatasaray'ı "utanç verici" ve "acınası" olarak nitelendirdi

Galatasaray, Anfield'da iki oyuncusunun ciddi sakatlıklar yaşadığını gördü. Forvet Victor Osimhen, acıya rağmen oynamaya çalışsa da kolunda meydana gelen kırık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı ve bu sakatlık nedeniyle ameliyat olması gerekebilir. Yedek oyuncu Noa Lang ise derin bir kesik geçirdiği için kesinlikle ameliyat olacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Liverpool deplasmanında oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında, oyuncumuz Victor Osimhen koluna darbe aldı ve ilk yarıyı tamamladı, ancak devre arasında yapılan muayenelerin ardından kolunda kırık riski olduğu için ikinci yarıda forma giyemedi. Maçtan sonra, sağlık ekibimizin gözetiminde hastanede yapılan muayenelerde oyuncumuzun sağ ön kolunda kırık tespit edildi ve koluna alçı uygulandı. Ameliyatla ilgili karar, önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecek.

"Aynı maçın ikinci yarısında, sakatlanan oyuncumuz Noa Lang'ın sağ başparmağında ciddi bir kesik oluştu ve önümüzdeki saatler içinde tıbbi ekibimizin katılımıyla Liverpool'da ameliyat olması planlanıyor."