AFP
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Liverpool, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Alexis Mac Allister'ın füze golüyle Atletico Madrid'i devirirken Anfield'da müthiş bir geri dönüşe imza attı
Liverpool, Atletico Madrid karşısında galibiyeti aldı
Tutkulu taraftarlarının önünde oynayan Liverpool, Avrupa’daki açılış maçında üç puanı almak için etkileyici bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip için galibiyet kolay gelmedi; karşılaşmanın ilk 17 dakikası içinde geriye düşerek erken bir aksilik yaşadılar. Ancak Liverpool, maçı çevirmek ve sahasında kritik bir galibiyet almak için büyük bir direnç gösterdi.
- Getty Images Sport
Erken şok, Liverpool'un beraberlik golünü getirdi
Atletico Madrid maça iyi başladı ve 17. dakikada öne geçerek Anfield'daki taraftarı şaşkına çevirdi. Llorente ağları havalandırarak Atletico'ya maçın başında üstünlüğü getirdi.
İlk yarı ilerledikçe Liverpool yavaş yavaş ivme kazandı ve devre arasından beş dakika önce oyuna yeniden ortak olmanın yolunu buldu. Szoboszlai, takım arkadaşı Ronald Araujo'nun akıllıca asistinin ardından düzgün bir vuruşla Liverpool adına skoru eşitledi ve takımların soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı.
Mac Allister'ın golü Anfield'daki geri dönüşü tamamladı
İkinci yarı başlarken oyun üstünlüğü net şekilde Liverpool'daydı ve ev sahibi ekip, geri dönüşünü tamamlamak için yeniden başlama düdüğünden sonra yalnızca beş dakikaya ihtiyaç duydu. Mac Allister, Liverpool'u maçta ilk kez öne geçiren belirleyici ana imza attı.
Orta saha oyuncusu, ceza sahası dışından attığı sert şutla skora adını yazdırdı ve durumu 2-1'e getirdi. Liverpool, ardından mücadelenin kalan bölümünü etkili şekilde kontrol ederek son düdüğe kadar üstünlüğünü korudu.
- Getty Images Sport
Odak yerel lig maçlarına çevrildi
Şampiyonlar Ligi kampanyasına galibiyetle başlamayı garantileyen Andoni Iraola'nın ekibi, odağını hızla yeniden iç saha görevlerine çevirecek. Liverpool, Premier League'deki bir sonraki maçında bu hafta sonu Anfield'da Fulham'ı ağırlayacak.
Öte yandan, Atletico Madrid iç sahadaki lig mücadelesine dönerken bu Avrupa'daki aksiliği geride bırakmaya çalışacak. Atletico, sıradaki La Liga maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
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