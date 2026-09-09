Tutkulu taraftarlarının önünde oynayan Liverpool, Avrupa’daki açılış maçında üç puanı almak için etkileyici bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip için galibiyet kolay gelmedi; karşılaşmanın ilk 17 dakikası içinde geriye düşerek erken bir aksilik yaşadılar. Ancak Liverpool, maçı çevirmek ve sahasında kritik bir galibiyet almak için büyük bir direnç gösterdi.