Football Insider’a göre Liverpool, Ngumoha’nın uzun vadede Merseyside’da kalmasını sağlamak için kararlı adımlar atmaya hazır. Kulüp, 17 yaşındaki oyuncunun bu yılın ilerleyen aylarında 18. yaş gününü kutlamasının hemen ardından temsilcileriyle masaya oturarak yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varmayı planlıyor. Oyuncu ilk profesyonel sözleşmesini geçen Eylül ayında imzalamış olsa da, kulüp kadrodaki konumunu yansıtmak için acil bir sözleşme iyileştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Kulüp yetkilileri, Bayern Münih'in bu kanat oyuncusunu sol kanat için birincil hedefi olarak belirlediğini öne süren Almanya kaynaklı haberler nedeniyle tedirgin. Kaynaklar, Liverpool'un özellikle Bundesliga devi ile oyuncu arasında bir anlaşma yapıldığı iddialarından rahatsız olduğunu belirtiyor. Reds, şimdi yeni bir sözleşme teklif ederek, Ngumoha'nın Premier League'den ayrılabileceği yönündeki söylentileri sonlandırmayı umuyor.