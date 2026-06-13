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Liverpool, Rio Ngumoha’nın Bayern Münih ile ilgili şok edici transfer söylentilerine karşı sert bir tepki göstermeyi planlıyor – Kırmızılar, genç yetenek hakkında istenmeyen transfer söylentilerinin dolaştığını görüyor
Reds, Ngumoha'ya büyük bir sözleşme teklifi hazırlıyor
Football Insider’a göre Liverpool, Ngumoha’nın uzun vadede Merseyside’da kalmasını sağlamak için kararlı adımlar atmaya hazır. Kulüp, 17 yaşındaki oyuncunun bu yılın ilerleyen aylarında 18. yaş gününü kutlamasının hemen ardından temsilcileriyle masaya oturarak yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varmayı planlıyor. Oyuncu ilk profesyonel sözleşmesini geçen Eylül ayında imzalamış olsa da, kulüp kadrodaki konumunu yansıtmak için acil bir sözleşme iyileştirmesi gerektiğini düşünüyor.
Kulüp yetkilileri, Bayern Münih'in bu kanat oyuncusunu sol kanat için birincil hedefi olarak belirlediğini öne süren Almanya kaynaklı haberler nedeniyle tedirgin. Kaynaklar, Liverpool'un özellikle Bundesliga devi ile oyuncu arasında bir anlaşma yapıldığı iddialarından rahatsız olduğunu belirtiyor. Reds, şimdi yeni bir sözleşme teklif ederek, Ngumoha'nın Premier League'den ayrılabileceği yönündeki söylentileri sonlandırmayı umuyor.
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Iraola dönemi, genç yetenek için yeni bir başlangıç sunuyor
Geçen sezon, 2024-25 sezonunda FA Cup’ta ilk kez forma giyen ve Arne Slot’un teknik direktörlükteki son sezonu olarak tarihe geçen bu dönemde 29 maçta 2 gol ve 1 asist kaydeden Ngumoha için inişli çıkışlı bir dönem oldu. Yeteneği hiçbir zaman şüphe konusu olmamasına rağmen, Slot yönetimindeki süre alımı konusunda bazı hayal kırıklığı sesleri duyuluyordu. Ancak Andoni Iraola'nın göreve gelmesi, genç oyuncunun kariyer gelişimi için bir dönüm noktası olabilir. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusu, artık genç yetenekleri daha sık kadroya dahil etmesi beklenen yeni teknik direktörün değerlendirdiği kadronun bir parçası.
Ngumoha, Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Yeni Zelanda'ya karşı 1-0 kazanılan maçta ilk kez İngiltere A Milli Takımı forması giyerek itibarını daha da artırdı. Turnuvaya gidecek kadroda yer almayacak olsa da, değeri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Iraola, kulübün transfer piyasasından gelen dikkat dağıtıcı unsurları başarıyla ortadan kaldırabilmesi koşuluyla, bu hızlı kanat oyuncusunu ileriye dönük taktik düzeninin kilit bir parçası olarak görüyor.
Liverpool'da kadroda daha kapsamlı değişiklikler kapıda
Ngumoha'yı kadroda tutmak bir öncelik olsa da, kulüp kadronun diğer bölümlerinde de önemli bir geçiş döneminden geçiyor. Ibrahima Konate'nin ayrılmasının ardından, kaleci Alisson Becker'in geleceği belirsizliğe büründü.
Iraola'nın, yüksek tempolu oyun stiline uygun yeni bir kaleciye ihtiyaç olup olmadığını değerlendirdiği bildiriliyor. Alisson'un formunun düşmesi ve kulübün takımın omurgasını yenilemek istemesi nedeniyle, yaklaşan transfer dönemi son zamanların en yoğun dönemlerinden biri olacak gibi görünüyor. Bu durum, sezon sonunda Mohamed Salah, Andy Robertson ve Konate gibi önemli yıldızların ayrılmasının ardından Liverpool'un acil olarak yıldız oyuncular transfer etmeye ihtiyaç duyması nedeniyle özellikle geçerli. Bu çalkantılı dönemde, Ngumoha'yı kadroda tutmak, dünya çapındaki yetenekleri Avrupa'daki rakiplerine satmak yerine yetiştirmekle gurur duyan bir kulüp için hayati önem taşıyor.
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Liverpool, kadroda bir devrim başlatmak için Ngumoha'ya güveniyor
Liverpool, 2025-26 sezonunda son derece hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi; Premier Lig’de ancak beşinci sırada yer alabildi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını ancak son maç gününde, son anda garantileyebildi. Takımın zorlukları tüm eleme turnuvalarına da yayıldı; Kırmızılar, hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de FA Cup’ta çeyrek finalde elenirken, Carabao Cup’taki serüveni ise dördüncü turda hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona erdi. Sonuç olarak, kulüp şimdi kadroda tam bir devrim gerçekleştirmeyi planlıyor ve Ngumoha bu devrimin önde gelen yıldızlarından biri olabilir.