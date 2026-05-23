Liverpool, RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Yan Diomande'yi transfer etmek için "güçlü bir konumda" bulunuyor; oyuncunun olası transfer ücreti ortaya çıktı
Reds, Bundesliga'nın genç yeteneğini hedefliyor
The Athletic'e göre, 19 yaşındaki Fildişi Sahili milli oyuncusu, Almanya'da 13 gol ve 10 asistle olağanüstü bir çıkış yakaladığı sezonun ardından Liverpool'un en önemli transfer hedefi haline geldi. Anfield yetkilileri, ayrılmasıyla kanatlarda önemli bir boşluk bırakacak olan Mohamed Salah'ın yerine geçecek bir forvet arayışında bu oyuncuyu yakından takip etti. Sonuç olarak, kulüp oyuncu konusunda güçlü bir konuma geldi, ancak Leipzig, resmi kulüp görüşmelerine başlamak için 100 milyon avroyu (87 milyon sterlin) aşan devasa bir finansal paket talep etmeye devam edecek.
Diomande transfer söylentilerine yanıt verdi
Teknik açıdan yetenekli forvet, menajerleri tarafından yürütülen saha dışı görüşmelerden tamamen uzak dursa da, dünyanın önde gelen kulüpleriyle adı anılmasının kendisine büyük bir mesleki motivasyon sağladığını itiraf etti.
Bu ayın başlarında, uzun vadeli geleceği hakkında medyada dolaşan spekülasyonlara değinen Diomande, şunları söyledi: “İnsanların, bu işi yapmak için (büyük kulüplere örnek olarak) Chelsea veya Real Madrid'e gideceğini söylediğini hayal edin... Mutlu olursunuz ve daha fazlasını yapmak için motive olursunuz. Bunu çok fazla düşünmüyorum çünkü odak noktam saha, işim futbol oynamak, bu her şeyi hallediyor ama insanların benim hakkımda konuşması bana büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.”
Anfield yönetimi dinamizm istiyor
Arne Slot'un taktiksel yapısı, bu sezon kanatlarda belirgin bir hız ve öngörülebilirlik eksikliği nedeniyle sık sık aksaklıklar yaşadı; bu durum, Cody Gakpo'yu güvenilir tek diğer tecrübeli kanat oyuncusu olarak bıraktı. Düşük savunma bloklarına karşı bu penetrasyon eksikliği, transfer departmanını, kısa süre önce Bundesliga'da en hızlı beşinci sprint hızını kaydeden Diomande'yi kadroya katmaya ikna etti. Karar vericiler, özellikle Liverpool'un son 12 ayda kadroya 450 milyon sterlinlik bir yatırım yapmasının ardından, Diomande'nin direkt ve iki ayağını da kullanabilen profilini, yapısal bir güncelleme için vazgeçilmez bir unsur olarak görüyor.
Avrupa kupaları için eleme turları devam ediyor
Liverpool'un sözleşme şartlarını kesinleştirebilmesi, büyük ölçüde Slot'un takımının gergin geçecek son lig maçında Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edip edemeyeceğine bağlı. Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılamamaları, rakip kulüpler karşısında, özellikle de piyasa gelişmelerini yakından takip eden Paris Saint-Germain karşısında pazarlık gücünü önemli ölçüde zayıflatacaktır. Öte yandan Diomande, Emerse Fae'nin yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna seçilmesinin ardından yakında Dünya Kupası için Kuzey Amerika'ya gidecek.