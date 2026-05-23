Liverpool, RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Yan Diomande'yi transfer etmek için "güçlü bir konumda" bulunuyor; oyuncunun olası transfer ücreti ortaya çıktı

Teknik açıdan yetenekli forvet, menajerleri tarafından yürütülen saha dışı görüşmelerden tamamen uzak dursa da, dünyanın önde gelen kulüpleriyle adı anılmasının kendisine büyük bir mesleki motivasyon sağladığını itiraf etti.

Bu ayın başlarında, uzun vadeli geleceği hakkında medyada dolaşan spekülasyonlara değinen Diomande, şunları söyledi: “İnsanların, bu işi yapmak için (büyük kulüplere örnek olarak) Chelsea veya Real Madrid'e gideceğini söylediğini hayal edin... Mutlu olursunuz ve daha fazlasını yapmak için motive olursunuz. Bunu çok fazla düşünmüyorum çünkü odak noktam saha, işim futbol oynamak, bu her şeyi hallediyor ama insanların benim hakkımda konuşması bana büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.”