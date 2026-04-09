Liverpool, Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain'in baştan sona maçı domine ettiği maçta Fransa'nın başkentinde zorlu bir gece geçirdi. Ev sahibi takımın golleri, Premier Lig liderini sarsarken, Slot bu geceki kalite farkı konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmadı. Hollandalı teknik adam, Ligue 1 şampiyonu gol önünde daha etkili olsaydı skorun çok daha ağır olabileceğini kabul etti.

Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Slot, 90 dakika hakkında düşüncelerini paylaştı. Liverpool teknik direktörü, "Maçı bir bütün olarak değerlendirirsek, 2-0 yenildiğimiz için şanslıyız" dedi. "İlk gol çok ağır geldi. Hala turda olmamız bizim için çok iyi oldu. Onları Anfield'a getirebiliriz ve Anfield'ın bizim için ne kadar iyi olabileceğini biliyoruz."