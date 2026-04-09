Getty Images Sport
Çeviri:
Liverpool, PSG'ye karşı maçı 2-0 kaybetmekle "şanslı" sayılır; Arne Slot, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki performans hakkında sert bir değerlendirmede bulundu
Slot, Reds'in "şanslı" olduğunu kabul etti
Liverpool, Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain'in baştan sona maçı domine ettiği maçta Fransa'nın başkentinde zorlu bir gece geçirdi. Ev sahibi takımın golleri, Premier Lig liderini sarsarken, Slot bu geceki kalite farkı konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmadı. Hollandalı teknik adam, Ligue 1 şampiyonu gol önünde daha etkili olsaydı skorun çok daha ağır olabileceğini kabul etti.
Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Slot, 90 dakika hakkında düşüncelerini paylaştı. Liverpool teknik direktörü, "Maçı bir bütün olarak değerlendirirsek, 2-0 yenildiğimiz için şanslıyız" dedi. "İlk gol çok ağır geldi. Hala turda olmamız bizim için çok iyi oldu. Onları Anfield'a getirebiliriz ve Anfield'ın bizim için ne kadar iyi olabileceğini biliyoruz."
- AFP
PSG'nin presine karşı taktiksel mücadele
Slot, yenilginin başlıca nedeni olarak takımının pres oyununu uygulayamamasını gösterdi. Liverpool ev sahibi takımın ritmini bozmaya çalışsa da, PSG orta saha oyuncularının teknik kalitesi, presleri kolaylıkla aşmalarını sağladı ve bu da Premier Lig ekibini kontra ataklarda savunmasız bıraktı. Takımının sonucu değiştirecek kadar fırsat yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Slot, "Evet ve hayır. Evet, çünkü çok daha fazla fırsat yaratmak istiyoruz; hayır, çünkü yaratabileceğimiz pek bir şey yoktu. Onları yüksek pozisyona çekmek için birçok kez denedik, ancak adam adama oynadığımızda bizi geçebildiler. Bence bu durum ikinci yarıda da yaşandı. Oyuncularımızın umut verici pozisyonlarda olduğu birkaç an oldu." dedi.
Slot neden Salah'ı yedek kulübesinde bıraktı?
Gecenin en çok konuşulan konularından biri, Mohamed Salah’ın sahada yer almamasıydı. Liverpool gerideyken ve rövanş maçı için umutlarını canlandırmak üzere bir gole ihtiyaç duyarken, Mısırlı süperstar yedek kulübesinde kaldı; buna karşılık Alexander Isak gibi oyuncular dörtlü oyuncu değişikliğinin bir parçası olarak sahaya geri döndü. Slot, bu kararın maçın son dakikalarında savunma istikrarına öncelik vermek için taktiksel bir gereklilikten kaynaklandığını açıkladı. "Maçın son bölümünde, gol atma şansımızdan çok hayatta kalmak daha önemliydi," dedi. "Ne olacağını asla bilemezsiniz, geçen sezon Mo'yu oyundan aldığımda Harvey Elliott'ın son beş dakikada gol attığını hatırlayın. 20-25 dakika boyunca ceza sahasında savunma yaptık, bence önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar için enerjisini saklaması daha iyi."
- Getty Images
Geri dönüş için Anfield umudu devam ediyor
Sönük bir performans sergilemelerine rağmen, farkın sadece iki golde kalması Liverpool’a rövanş maçı için bir umut ışığı veriyor. Kırmızılar, Merseyside'da geriye düşmüş durumları tersine çevirme konusunda efsanevi bir geçmişe sahip ve Slot, Paris'te görülen bariz kalite farkını kapatmak için stadyumun atmosferine güveniyor. Şimdi, gelecek hafta bu farkı kapatmanın bir yolunu bulmak zorundalar, aksi takdirde Avrupa'nın en prestijli turnuvasından elenecekler. Ancak, öncelikle Premier Lig'de Fulham'ı ağırlayacakları için dikkatlerini tekrar iç sahadaki maçlara yöneltmeleri gerekiyor.