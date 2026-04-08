Slot'un bir başka ağır yenilgiyi önlemek için çaresiz kaldığının bariz bir göstergesi olarak, Hollandalı teknik adam takımını 3-4-2-1 dizilişinde sahaya sürdü; bu diziliş, oyuncularının savunmada beş kişiyle oynamasına olanak sağladı. Ancak Liverpool'un savunma hattı daha 11. dakikada aşıldı ve Desire Doue, topu aldığında etrafı kırmızı formalılarla çevrili olmasına rağmen, seken bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Konuk takım buna karşılık hiçbir şey yapamadı ve ilk yarıda tek bir şut bile çekemedi. PSG ise sonunda hak ettiği şekilde avantajını ikiye katladı. Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves'in muhteşem pasını yakaladıktan sonra vatandaşı Giorgi Mamardashvili'yi geçerek golü attı.

Slot, bu hücum dalgasını durdurmak için 78. dakikada dört değişiklik yaptı, ancak çok savurgan bir PSG, maçı bitirecek bir dizi muhteşem fırsatı kaçırdı. Şu anda Liverpool hala hayatta, ancak bu kadar zayıf bir takımın, Avrupa'nın son şampiyonu karşısında son dörde kalacağını düşünmek için cesur olmak gerekir.

GOAL, Slot için bir başka iç karartıcı gecede tüm Reds oyuncularını değerlendiriyor...