Mark Doyle



Liverpool-PSG maçı oyuncu değerlendirmeleri: Arne Slot’un taktiksel değişiklikleri işe yaramadı; güçsüz kalan Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi şampiyonuna karşı aldıkları son mağlubiyette bir kez daha çaresiz kaldılar

Paris Saint-Germain - Liverpool

Liverpool'un sezonu kurtarma umutları Çarşamba günü bir kez daha ağır bir darbe aldı; Arne Slot'un zor günler geçiren takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain'e karşı 2-0'lık üzücü bir yenilgiye uğradı. Eleştirilerin hedefindeki teknik direktör, oyuncularından geçen hafta sonu Manchester City'ye karşı FA Cup'ta aldıkları yenilgiye "güçlü ve kararlı" bir yanıt vermelerini istemişti. Ancak oyuncular, Parc des Princes'te hiç pes etmemiş olsalar da, kendilerinden çok daha üstün olan rakibe boyun eğmek zorunda kaldılar.

Slot'un bir başka ağır yenilgiyi önlemek için çaresiz kaldığının bariz bir göstergesi olarak, Hollandalı teknik adam takımını 3-4-2-1 dizilişinde sahaya sürdü; bu diziliş, oyuncularının savunmada beş kişiyle oynamasına olanak sağladı. Ancak Liverpool'un savunma hattı daha 11. dakikada aşıldı ve Desire Doue, topu aldığında etrafı kırmızı formalılarla çevrili olmasına rağmen, seken bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Konuk takım buna karşılık hiçbir şey yapamadı ve ilk yarıda tek bir şut bile çekemedi. PSG ise sonunda hak ettiği şekilde avantajını ikiye katladı. Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves'in muhteşem pasını yakaladıktan sonra vatandaşı Giorgi Mamardashvili'yi geçerek golü attı.

Slot, bu hücum dalgasını durdurmak için 78. dakikada dört değişiklik yaptı, ancak çok savurgan bir PSG, maçı bitirecek bir dizi muhteşem fırsatı kaçırdı. Şu anda Liverpool hala hayatta, ancak bu kadar zayıf bir takımın, Avrupa'nın son şampiyonu karşısında son dörde kalacağını düşünmek için cesur olmak gerekir.

GOAL, Slot için bir başka iç karartıcı gecede tüm Reds oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Giorgi Mamardashvili (5/10):

    Doue'nin defleksiyonlu vuruşuna karşı yapabileceği bir şey yoktu, ancak Kvaratskhelia'nın golünde biraz daha hızlı tepki verebilirdi. Yine de, Liverpool'u en azından teorik olarak maçta tutan birkaç önemli kurtarış yaptı.

    Joe Gomez (5/10):

    Şaşırtıcı bir şekilde üçlü savunmada oynadı ve birkaç önemli müdahale ve top çalma ile oldukça iyi bir performans sergiledi. Uzun atışlarıyla da biraz tehlike yarattı, ancak temiz bir müdahale için gördüğü sarı kart tam bir komediydi.

    Ibrahima Konate (3/10):

    Maçın ilk golünün öncesinde Doue tarafından çok kolay bir şekilde geçildi ve Kvaratskhelia ile başa çıkabilmesinin tek yolu onu yere indirmekti. Başlangıçta penaltı olarak değerlendirilen, Zaire-Emery'e yaptığı çaresiz ve son an müdahalesinden paçayı sıyırması şans eseriydi. Bu seviyede yeterince iyi değil.

    Virgil van Dijk (4/10):

    İlk golde etrafındaki gevşek savunmadan rahatsız oldu, ancak neden her zaman şutlara sırtını döndüğünü kendine sormalı. Etihad'da takım arkadaşlarını eleştirdikten sonra, kaptan Paris'te örnek olmalıydı. Olmadı.

    Orta saha

    Jeremie Frimpong (4/10):

    Sağ kanatta iyi bir çıkış noktasıydı, ancak ceza sahasına doğru pasları bir türlü bulamadı.

    Ryan Gravenberch (3/10):

    Elinden geldiğince ileriye çıkıp PSG'ye sorun çıkarmak için elinden geleni yaptı, ancak maçı kontrol altına alamadı ve Kvaratskhelia'nın koşusunu takip edemediği için ikinci golün sorumlusu oldu.

    Alexis Mac Allister (3/10):

    Çok koştu ama Dembele'nin golüyle sonuçlanabilecek korkunç bir kafa vuruşundan şans eseri kurtuldu. Saha kenarında Doue'ye yaptığı aptalca hamle, ona sarı kart kazandırdı ve bu hamle, onun hayal kırıklığını en iyi şekilde özetledi.

    Milos Kerkez (4/10):

    Tıpkı Frimpong gibi, kanat bekliği rolü ona daha çok yakışıyor, ancak ileriye çıkma şansı pek olmadı ve çıktığında bile koşuları bazen görmezden gelindi.

    Saldırı

    Dominik Szoboszlai (4/10):

    Liverpool topu kaybettiğinde Macar oyuncu genellikle takımın en ilerideki oyuncusuydu ve PSG'ye baskı yapmak için elinden geleni yaptı, ancak istediği gibi hücumda etkili olamadı.

    Florian Wirtz (5/10):

    Liverpool'un Alman oyuncuyu daha fazla topa sokamaması gerçekten yazık oldu, çünkü Wirtz bazı güzel dokunuşlar sergiledi ve PSG savunmasının arkasına Frimpong için attığı hoş bir pas ve Ekitike için attığı bir başka pasla neler yapabileceğini gösterdi.

    Hugo Ekitike (3/10):

    Böyle bir durumda tek başına forvette oynamak asla kolay değildir, ancak Ekitike çok sık yanlış seçimler yaparak kendine pek yardımcı olamadı. Eski kulübünün evinde Fransız oyuncu için gerçekten kötü bir geceydi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Andy Robertson (Yok):

    Yorgun düşen Kerkez'in yerine sol kanatta oyuna girdi.

    Alexander Isak (Yok):

    Etkisiz kalan Ekitike'nin yerine oyuna sonradan girerek, sakatlığının ardından uzun zamandır beklenen dönüşünü yaptı.

    Curtis Jones (Yok):

    Slot'un dörtlü oyuncu değişikliğinin bir parçası olarak orta sahada Szoboszlai'nin yerine oyuna girdi.

    Cody Gakpo (Yok):

    Son 12 dakikada Wirtz'in yerine oyuna girdi.

    Trey Nyoni (Yok):

    Sadece uzatma dakikalarında Frimpong'un yerine oyuna girdi.

    Arne Slot (2/10):

    PSG'yi zorlamak amacıyla beşli savunmaya geçti ancak Liverpool, beklendiği gibi yeni dizilişinde hiç rahat görünmedi ve 2-0'lık bir mağlubiyetle kurtulduğu için şanslıydı.

