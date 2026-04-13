Liverpool, PSG karşısında 'zorlu ama imkansız olmayan' bir mücadeleye hazırlanırken, Arne Slot Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş umutlarını destekleyecek '200 örnek'e sahip
Anfield'da geri dönüş umutları hâlâ sürüyor
Takımının Paris'teki ilk maçta aldığı yenilginin ardından Slot, toplamda sadece iki gol geride olmalarının şans eseri olduğunu kabul etti. O maçta iki takım arasındaki ezici kalite farkına rağmen Slot, Luis Enrique'nin takımını Anfield'da ağırlarken oyuncularının bu farkı kapatmak için gereken yetenek ve zihinsel kararlılığa sahip olduklarından emin.
Slot şunları söyledi: “Öncelikle oyunculara skoru hatırlatmak isterim. Skor 2-0'dı. O gece tamamen farklı hissettik ama sonuç 2-0'dı ve bu sezon büyük maçlarda birçok kez harika bir performans sergileyebileceğimizi gösterdik. Farklı bir yüzümüzü de gösterdik, bunun farkındayım, ancak son bir buçuk yıldır benimle olanlara şunu hatırlatmak isterim: Oynadığımız 49 iç saha maçının 36'sında iki veya daha fazla gol atmayı başardık.”
Özel bir gece yaratma inancı
Son dokuz maçında sadece üç galibiyet almasına rağmen, kulübün ilham alabileceği pek çok unutulmaz Avrupa gecesi var. Slot, güçlü rakipler karşısında takımının özgüvenine dair şüpheleri bir kenara itti.
Bunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Evet, 49 iç saha maçının hepsinde PSG ile oynamıyoruz ama Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de çok güçlü rakiplerle oynadık. Yarın özel şeyler yapabileceğimize inanıyoruz ama Avrupa şampiyonu ile oynadığımız için bunu başarmak için çok, çok özel olmamız gerekiyor. Bu, görevi daha karmaşık hale getiriyor ama imkansız değil.”
Bu inancın kaynağının ne olduğu sorulduğunda, gerekli seviyeye ulaştıklarına dair "bir, iki, 10 veya 200" örnek olduğunu vurguladı.
Kendi kendine yetme tuzağından kaçınmak
Karşı tarafta ise PSG teknik direktörü Luis Enrique, takımının ilk maçtaki üstünlüğüne rağmen hiçbir şeyi kesin olarak kabul etmiyor. İspanyol teknik adam, Anfield’daki atmosferin herhangi bir taktik planı kolayca altüst edebileceğinin farkında.
Önündeki tehlikeleri vurgulayan Enrique, şu uyarıda bulundu: “Tuzaklar olabilir, geçen hafta kolayca kazandığımızı söyleyenler yüzünden burada bir tuzak olabilir. Bu doğru olabilir, bilmiyorum, ama bir futbol maçında işler hızla değişebilir, bu yüzden detaylara dikkat etmek gerekir. Eğer gol yersek, maç gerçekten açık hale gelir. Liverpool'un taraftarlarından ve yarattıkları gürültüden faydalanmasına izin vermek istemiyoruz, ama bu bizim için de bir motivasyon kaynağı.”
Liverpool, son galibiyetiyle moral buldu
Liverpool, ligde hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmiş olsa da, önceki üç maçında yenilgiye uğradıktan sonra Fulham'ı 2-0 mağlup ederek bu maça çıkıyor.
Anfield'daki karşılaşmada, yükselen genç yıldız Rio Ngumoha ve Mohamed Salah, Reds'in moralini yükselten bir performansla gol attı.
Ancak PSG, üst üste beş maç kazandı ve Ligue 1 rakibi Lens ile oynayacağı maç ertelendiği için bu maça hazırlanmak üzere hafta sonu dinlendi.