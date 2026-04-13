Liverpool, PSG karşısında 'zorlu ama imkansız olmayan' bir mücadeleye hazırlanırken, Arne Slot Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş umutlarını destekleyecek '200 örnek'e sahip

Takımının Paris'teki ilk maçta aldığı yenilginin ardından Slot, toplamda sadece iki gol geride olmalarının şans eseri olduğunu kabul etti. O maçta iki takım arasındaki ezici kalite farkına rağmen Slot, Luis Enrique'nin takımını Anfield'da ağırlarken oyuncularının bu farkı kapatmak için gereken yetenek ve zihinsel kararlılığa sahip olduklarından emin.

Slot şunları söyledi: “Öncelikle oyunculara skoru hatırlatmak isterim. Skor 2-0'dı. O gece tamamen farklı hissettik ama sonuç 2-0'dı ve bu sezon büyük maçlarda birçok kez harika bir performans sergileyebileceğimizi gösterdik. Farklı bir yüzümüzü de gösterdik, bunun farkındayım, ancak son bir buçuk yıldır benimle olanlara şunu hatırlatmak isterim: Oynadığımız 49 iç saha maçının 36'sında iki veya daha fazla gol atmayı başardık.”