Liverpool, PSG karşısında "kazanmalıydı" ancak Arne Slot, Ballon d'Or ödüllü Ousmane Dembélé'ye hayran kaldı

Maçın bitiş düdüğünün ardından Liverpool teknik direktörü, takımının gösterdiği mücadele azmine duyduğu gurur ile maçın sonucuna duyduğu hayal kırıklığını bir arada dile getirdi. Teknik direktör, ilk maçta 2-0'lık bir mağlubiyetle kurtulmanın şans eseri olduğunu belirtirken, rövanş maçının ise boşa harcanan üstünlüğün hikâyesi olduğunu vurguladı.

Performansı ve PSG'nin yıldız oyuncusunun etkisini değerlendiren Slot, TNT Sports'a şunları söyledi: "Geçen hafta sadece 2-0 yenilerek hak ettiğimizden çok daha fazlasını aldık, ancak bugün hak ettiğimizden çok daha azını aldık. Bence kazanmalıydık, ancak bizim tüm fırsatlarımıza rağmen gol yememeleri de onların kalitesinin bir göstergesi ve Ousmane Dembele'nin bitiriciliği, neden Ballon d'Or'u kazandığını gösterdi."

Takımının gösterdiği mücadele gücüyle ilgili olarak ise şunları ekledi: "İnanılmazdı. 1-0 geriye düştükten sonra bile. xG'ye bakarsanız, bir golü bırakın, iki gol atmamız gerekirdi ve bu sezon bu çok fazla kez oldu." Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın mutlak asgari şart olup olmadığı sorulduğunda Slot, "Elbette ve bu yüzden şu anda bu hedefe doğru ilerliyoruz." diye yanıt verdi.