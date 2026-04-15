Getty Images Sport
Çeviri:
Liverpool, PSG karşısında "kazanmalıydı" ancak Arne Slot, Ballon d'Or ödüllü Ousmane Dembélé'ye hayran kaldı
Kırmızılar üstün oynadı ama gol bulamadı
Liverpool, ilk maçtaki mağlubiyeti telafi etmek için elinden geleni yaptı, ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonu, gürültülü bir Anfield'da çok dirençli olduğunu gösterdi. 21 şut çekmesine rağmen – bu, 2022 finalinden bu yana Avrupa'da gol atamadıkları en yüksek şut sayısıydı – Kırmızılar, Dembele'nin iki golüyle cezalandırıldı ve toplamda 4-0'lık bir mağlubiyetle sonuçlandı. Bu sonuç, Premier Lig ekibinin Fransız şampiyonu karşısında üst üste ikinci kez elenmesini kesinleştirdi ve bu sezon kupa kazanma umutlarını resmen sona erdirdi.
- AFP
Slot, kaçırılan fırsatlar için üzülüyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından Liverpool teknik direktörü, takımının gösterdiği mücadele azmine duyduğu gurur ile maçın sonucuna duyduğu hayal kırıklığını bir arada dile getirdi. Teknik direktör, ilk maçta 2-0'lık bir mağlubiyetle kurtulmanın şans eseri olduğunu belirtirken, rövanş maçının ise boşa harcanan üstünlüğün hikâyesi olduğunu vurguladı.
Performansı ve PSG'nin yıldız oyuncusunun etkisini değerlendiren Slot, TNT Sports'a şunları söyledi: "Geçen hafta sadece 2-0 yenilerek hak ettiğimizden çok daha fazlasını aldık, ancak bugün hak ettiğimizden çok daha azını aldık. Bence kazanmalıydık, ancak bizim tüm fırsatlarımıza rağmen gol yememeleri de onların kalitesinin bir göstergesi ve Ousmane Dembele'nin bitiriciliği, neden Ballon d'Or'u kazandığını gösterdi."
Takımının gösterdiği mücadele gücüyle ilgili olarak ise şunları ekledi: "İnanılmazdı. 1-0 geriye düştükten sonra bile. xG'ye bakarsanız, bir golü bırakın, iki gol atmamız gerekirdi ve bu sezon bu çok fazla kez oldu." Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın mutlak asgari şart olup olmadığı sorulduğunda Slot, "Elbette ve bu yüzden şu anda bu hedefe doğru ilerliyoruz." diye yanıt verdi.
Klinik Dembele, İngiliz topraklarını terk etmiyor
Zaferin temelini, iki kritik golle neden dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterildiğini kanıtlayan Dembélé'nin ustaca performansı oluşturdu. Fransız oyuncu, İngiliz rakiplere karşı oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi deplasman maçında toplam beş golün parçası oldu ve Premier Lig takımları için baş belası olarak ününü pekiştirdi. Onun soğukkanlılığı, Luis Enrique'nin takımının büyük baskıyı göğüslemesini ve yarı finalde Bayern Münih ya da Real Madrid ile karşılaşmasını sağladı. Şampiyonlar, Avrupa kupasını korumak için mücadelesine devam ediyor.
- Getty Images Sport
Kırmızılar'ın gözü derbide
Liverpool, ilk dört sırayı belirleyecek yarışın kızışmasıyla birlikte, Pazar günü Hill Dickinson Stadyumu’nda Everton ile oynayacağı hayati önem taşıyan Merseyside Derbisi öncesinde yeniden toparlanmak zorunda. Hugo Ekitike’nin Aşil tendonu kopması nedeniyle dokuz ay sahalardan uzak kalacak olması, Slot’un görevini önemli ölçüde zorlaştırıyor. Yıldız forvetinden yoksun olan Kırmızılar, İngiltere’nin beşinci Avrupa Performans Kontenjanı aracılığıyla Avrupa’nın en üst düzey turnuvalarına geri dönmeyi garantilemek için golcü kimliğini yeniden kazanmak zorunda.