Liverpool v Leeds United - Premier League
Yosua Arya

Çeviri:

Liverpool, Premier Lig şampiyonluğunu korumadaki başarısız performansına rağmen önümüzdeki ÜÇ sezon için bilet fiyatlarına zam yapacağını açıklayarak taraftarlarını öfkelendirdi

Liverpool, önümüzdeki üç sezon boyunca bilet fiyatlarında bir dizi artış yapacağını açıklayarak dünya çapındaki taraftar kitlesinde öfkeye yol açtı. Kırmızılar’ın Premier Lig şampiyonluğunu korumayı başaramayacağı ve gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için hâlâ mücadele ettiği bir dönemde yapılan bu açıklamanın zamanlaması, yoğun eleştirilere neden oldu.

  • Anfield'da fiyat artışları onaylandı

    The Reds, önümüzdeki üç sezon boyunca genel giriş bilet fiyatlarının artacağını resmen duyurdu. Bu duyuru, kulübün sahada zor bir dönemden geçtiği bir zamanda geldi; Arne Slot’un takımı, geçen sezon şampiyonluğa ulaştıktan sonra şu anda Premier Lig tablosunda beşinci sırada yer alıyor.

    Yetişkinler için genel giriş biletleri, maç günü başına kişi başına 1,25 ile 1,75 sterlin arasında artacak. Sezonluk bilet sahipleri için ise bu artışın etkisi daha da büyük olacak; önümüzdeki sezon fiyatlar 27 sterline kadar yükselecek.

    Taraftarlar kurulu hayal kırıklığını dile getirdi

    Bu karar, Şubat ayından beri kulüple görüşmelerde bulunan Resmi Taraftar Kurulu’ndan yoğun eleştiriler aldı. Taraftar temsilcileri, yaşam maliyeti krizinde sadık taraftarları artan masraflardan korumak amacıyla bilet fiyatlarının dondurulmasını şiddetle savunmuştu.

    The Mirror'ın aktardığına göre, "Şubat başından beri kulüple doğrudan görüşmeler yapıyoruz" dediler. "Bu, geçen Ekim ayında kulübün yönetim kurulu ve sahipleriyle yapılan bir toplantının ardından gerçekleşti. Taleplerimiz konusunda başından beri netti: Futbol Taraftarları Derneği'nin 'Sadakati Sömürmeyi Durdurun' kampanyası doğrultusunda iki sezon boyunca fiyatların dondurulmasını istedik ve taraftarlara daha fazla maliyet getirmeyecek alternatifler bulmak için birlikte çalışmaya yönelik taahhüt istedik."

    "Bunun, kulüp için, kendilerini 'daha fazlası' anlamına gelen bir şey ile övünenlerden bekleyebileceğimiz şeyi yapma fırsatı olduğunu düşündük: diğerlerinden farklı olmak, taraftar sadakatini desteklemek ve taraftarların zararına olmayan bir çözüm için birlikte çalışmak."

  • Kulüp mali stratejisini savunuyor

    Liverpool yönetimi, mevcut ekonomik ortamda bilet fiyatlarını dondurmanın uygulanabilir bir seçenek olmadığını vurguluyor. Kulüp, fiyat artışının ardındaki başlıca nedenler olarak rekabet gücünü korumayı ve artan işletme maliyetlerini gösterdi. Kulüp, yaptığı resmi açıklamada şunları belirtti: "Bir dizi toplantıda yapılan titiz değerlendirmelerin ardından kulüp, saha içinde ve dışında yatırımlarını sürdürdüğü ve kontrolü dışındaki kulüp genelindeki maliyetlerin artması nedeniyle, faaliyet gösterdiği son derece rekabetçi ortamda bunun uygulanabilir bir seçenek olmadığına karar verdi."

    Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele

    Kırmızılar şu anda, ilk dörtte yer alan Aston Villa'nın beş puan gerisinde, beşinci sırada bulunuyor. Özellikle son şampiyon olarak, felaketle sonuçlanan Premier Lig sezonunu telafi etmek için gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı açıkça hedefliyorlar. Milli takım arası sonrasında, Slot'un takımı FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacak; ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Paris Saint-Germain ile bir başka zorlu maça çıkacak.

