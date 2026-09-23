Iraola, Liverpool teknik direktörlüğündeki görev süresinde henüz yalnızca üç ayı geride bıraktı, ancak İspanyol çalıştırıcı şimdiden kadro konusunda tavizsiz kararlar alıyor. Orta saha oyuncusu Wataru Endo, bu sezon henüz tek bir dakika bile forma giyememesinin ardından kısa süre önce ocak ayı öncesinde gözden çıkarıldı.

Şimdi Chiesa da benzer şekilde kritik bir durumda bulunuyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu da Iraola'nın Şampiyonlar Ligi kadrosunun tamamen dışında bırakıldı ve Anfield'daki kariyerini kurtarmak için aktif olarak mücadele ediyor.