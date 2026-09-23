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Liverpool patronu Andoni Iraola'dan 12,5 milyon sterlinlik forvet Federico Chiesa'ya ACIMASIZ transfer ültimatomu
Iraola kadro konusunda acımasız kararlar alıyor
Iraola, Liverpool teknik direktörlüğündeki görev süresinde henüz yalnızca üç ayı geride bıraktı, ancak İspanyol çalıştırıcı şimdiden kadro konusunda tavizsiz kararlar alıyor. Orta saha oyuncusu Wataru Endo, bu sezon henüz tek bir dakika bile forma giyememesinin ardından kısa süre önce ocak ayı öncesinde gözden çıkarıldı.
Şimdi Chiesa da benzer şekilde kritik bir durumda bulunuyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu da Iraola'nın Şampiyonlar Ligi kadrosunun tamamen dışında bırakıldı ve Anfield'daki kariyerini kurtarmak için aktif olarak mücadele ediyor.
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Chiesa'ya valizlerini toplaması söylendi
Sezon öncesi dönemde belinden sakatlık yaşayan Chiesa, ancak bu hafta A takım antrenmanlarına dönebildi. Ancak hücum oyuncusunu, yeni hocasını etkilemek için şimdiden oldukça zorlu bir mücadele bekliyor.
İtalyan yayın organı Calcio Mercato'ya göre Iraola, forvete net bir ültimatom verdi. Eski Juventus oyuncusuna, teknik direktörün A takım planlarına hızla giremezse "çantasını toplayıp gitmesi" gerektiğinin söylendiği öne sürüldü.
Bu sert gerçeklik, yakın zamanda Endo ile birlikte Liverpool'un Avrupa kadrosuna alınmamasının ardından geldi. Bu, İtalyan oyuncu için tanıdık bir durum; geçen sezon da ilk etapta listede yer almamış, ardından eylülde sakatlanan Giovanni Leoni'nin yerine kadroya dahil edilmişti.
Merseyside'da berbat bir dönem
Chiesa'nın Premier League'deki dönemi, Arne Slot tarafından 2024 yazında transfer edilmesinden bu yana büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı. Hücumda bir seçenek olarak kadroya katılan oyuncunun, Liverpool için kilit bir rol oynaması bekleniyordu.
Bunun yerine, Anfield'daki dönemi kötü formu ve sürekli sakatlık sorunları nedeniyle ciddi şekilde gölgelendi. Kanat oyuncusu, kulüp formasıyla çıktığı 50 maçta sadece beş gol atabildi ve başlangıçta verdiği vaadi yerine getiremedi.
Tam da yeni bir teknik direktör yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı umarken, sezon öncesi yaşadığı sakatlık, antrenman sahasında Iraola'yı etkileme şansını ciddi şekilde azalttı.
- Getty Images Sport
Ocak transfer dönemine doğru
Chiesa, Haziran 2028'de sona erecek uzun vadeli bir sözleşmeyle Liverpool'a bağlı olmaya devam ediyor. Ancak ayrılık, yaklaşan ocak transfer döneminde gerçekleşebilir.
28 yaşındaki oyuncu, Roberto Mancini'nin İtalya kadrosuna geri dönme konusunda güçlü bir arzu taşıyor; bu hedef için düzenli forma süresi gerekecek. Liverpool'un ilk 11'ine girmeyi başaramazsa, ayrılık kaçınılmaz görünüyor.
Böyle bir durumda Liverpool'un, iki yıldan biraz daha uzun süre önce onun için ödediği 12,5 milyon £'un mümkün olduğunca büyük kısmını geri kazanmaya çalışması bekleniyor. Şimdilik Chiesa'nın Merseyside'da değerini hızla kanıtlaması gerekiyor.
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