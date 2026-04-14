Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool PSG ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Liverpool-Paris Saint-Germain maçı oyuncu değerlendirmeleri: Arne Slot yine her şeyi yanlış yaptı! Hugo Ekitike'nin sakatlığı, Alexander Isak'a oynanan kumarın feci şekilde geri tepmesiyle birleşince, Kırmızılar'ın Şampiyonlar Ligi'nden acı bir şekilde elenmesine neden oldu

Player ratings
Liverpool
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
Liverpool - Paris Saint-Germain
Premier Lig
FEATURES
A. Slot
A. Isak
H. Ekitike
J. Frimpong

Liverpool'un şok edici bir sezonu kurtarma umutları, Salı akşamı Merseyside'da yaşanan berbat bir gecede suya düştü. Ousmane Dembélé'nin attığı iki golle Paris Saint-Germain, Anfield'da 2-0 galip geldi ve Luis Enrique'nin takımı toplamda 4-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi. Parc des Princes'teki ilk maçta olduğu gibi, Arne Slot ilk on birini tamamen yanlış belirledi. Reds'in teknik direktörü, bu ayın başlarında bacak kırığından iyileşen Alexander Isak'ı ilk kez ilk on birde oynatmaya karar vererek sansasyon yarattı.

İsveçli oyuncu sahada kaldığı 45 dakika boyunca kaçınılmaz olarak etkisiz kaldı; üstüne üstlük, PSG’nin top hakimiyetini elinde tuttuğu ancak kaptan Marquinhos’un Virgil van Dijk’ın boş kaleye atacağı golü inanılmaz bir kale çizgisi müdahalesiyle engellediği, çekişmeli ve gergin geçen ilk yarıda Liverpool, Hugo Ekitike’yi ciddi görünümlü bir sakatlık nedeniyle kaybetti.

Ev sahibi takım ikinci yarıda çok daha iyi bir performans sergiledi ancak Rio Ngumoha'nın geç oyuna girmesine rağmen PSG'yi aşamadı ve Dembele, Avrupa şampiyonu takımın hızlı bir kontra atağının ardından ceza sahası kenarından attığı güzel bir golle maçı bitirdi, ardından da maçın sonlarında kolay bir golle skoru 2-0'a getirdi.

GOAL, PSG'ye karşı üst üste ikinci sezon Avrupa'dan elenen Liverpool oyuncularını sıraladı; ancak bu kez eleme çok daha net ve yıkıcı bir şekilde gerçekleşti.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Warren Zaire-Emery'nin kaleye girmesini engellemek için tehlikeye karşı uyanık davrandı ve ardından, onu loblamaya çalışan Dembele'yi durdurmak için geriye doğru koşarken yumruğuyla alışılmadık bir kurtarış yaptı. Ancak daha sonra PSG'nin 10 numarası tarafından iki kez kolayca geçildi.

    Jeremie Frimpong (3/10):

    Hollandalı oyuncunun performansı korkunçtu. Defansif olarak fena değildi ancak ilk yarıda defalarca topu kaybetti. Sonuç olarak, devre arasında oyundan alındı.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Fransız oyuncu için çok daha iyi bir geceydi. İlk yarıda Dembele'yi durdurmak için çok önemli bir top kesme yaptı ve elinden geldiğince PSG'yi uzak tutmak için elinden geleni yaptı.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Maçın ilk golünü atacak gibi görünüyordu ancak Marquinhos'un muhteşem müdahalesiyle golü kaçırdı ve genel olarak savunmasını iyi yönetti.

    Milos Kerkez (7/10):

    Arka direkte yaptığı kayma hareketiyle skoru açmaya çok yaklaştı, ancak Matvey Safonov'un muhteşem kurtarışıyla golü kaçırdı. Daha sonra zayıf ayağı olan sağ ayağıyla bir başka fırsatı da kaçırdı. Yine de genel olarak sağlam bir performans sergiledi.

    • Reklam
  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Uzun zamandır kırmızı formayla sergilediği en dinamik performanslarından biri. Hollanda milli takım oyuncusu, ikinci yarının başında Liverpool'un maçı kontrol altına almasına yardımcı oldu ve her fırsatta hücuma çıktı.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Bir kez daha orta sahada büyük bir performans sergiledi, sayısız ikili mücadelede galip geldi ve takımına top hakimiyeti kazandırdı. Ancak bu sezonki diğer büyük maçların aksine, Liverpool'un ihtiyaç duyduğu ilham verici anı yaratamadı.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Presi iyi yönetti ve ceza sahasında Willian Pacho'dan önce topa ulaşarak penaltı kazandığını sandı, ancak karar tartışmalı bir şekilde bozuldu. Genel olarak bakıldığında, Arjantinli oyuncu yine hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi ve saha kenarında yaptığı kaba faul nedeniyle bir kez daha gereksiz bir sarı kart gördü.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Saldırı

    Hugo Ekitike (Yok):

    Birkaç güzel dripling dışında, maça oldukça sessiz bir başlangıç yaptıktan sonra, yarım saat sonra Aşil tendonu sakatlığı şüphesiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Özellikle Dünya Kupası göz önüne alındığında, Fransız oyuncu için yıkıcı bir durum.

    Alexander Isak (4/10):

    2026'daki ilk ilk 11'ine girmesine rağmen, İsveçli oyuncu maç kondisyonunun yetersizliği nedeniyle hiç varlık gösteremedi ve sadece beş kez topa dokunduktan sonra devre arasında oyundan alındı. Ancak bu hiç de onun suçu değildi. İyileşme sürecinin bu aşamasında, böyle bir maçta etkili olması beklenemezdi.

    Florian Wirtz (5/10):

    Sol kanatta görev alan Alman oyuncu, düzgün bir paslaşmayla veya ustaca bir pasla PSG savunmasını açabilecek en olası isim gibi görünüyordu, ancak bir kez daha hiçbir şey yapamadı. Bu tür maçlarda gerçekten daha fazla öne çıkması gerekiyor.

  • Yedekler ve Teknik Direktör

    Mohamed Salah (6/10):

    Zavallı Ekitike'nin yerine oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra güzel bir orta ile PSG ceza sahasında kaos yarattı ve Kerkez için arka direğe attığı bir başka pasla da aynısını yaptı. Ancak bazı dikkatsiz dokunuşlarla topu kaybetti.

    Joe Gomez (6/10):

    Frimpong'un yerine sağ bekte oyuna girdi, ancak ikinci yarının ortasında bir kez daha sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İyi bir performans sergilediği için bu durum çok yazık oldu.

    Cody Gakpo (6/10):

    Isak'ın yerine forvette beklenen yedekti ve hemen daha büyük bir hücum tehdidi oluşturdu, ancak yine de yeterince iyi değildi.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Genç oyuncunun ilk 11'de başlaması için çağrılar olmasına rağmen, 68. dakikada oyuna girdi, ancak birkaç dakika sonra güzel bir şutla neredeyse gol atıyordu. 

    Curtis Jones (N/A):

    Maçın bitimine yaklaşık 15 dakika kala Mac Allister'ın yerine oyuna girdi.

    Arne Slot (4/10):

    Bazı önemli kadro kararları aldı ve neredeyse hepsinde yanıldı. Isak'ı ilk 11'de oynatma kararı saçmaydı, Ngumoha'yı ise ikinci yarının ortasına kadar yedek kulübesinde tutması tam bir komediydi. Slot, ikinci yarıdaki performansı övecek - ki bu konuda övgüyü hak ediyor - ancak Hollandalı teknik adamın bundan sonra ne yapacağı belirsiz, özellikle de ilk maçta turu kaçırdıktan sonra.

Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
Liverpool crest
Liverpool
LIV
1. Lig
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Lyon crest
Lyon
OL