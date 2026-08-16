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Liverpool, Paris Saint-Germain'in hamlesiyle yolun açılmasının ardından Bradley Barcola için 145 milyon sterlinlik yeni teklif hazırlıyor
PSG'nin transfer hamleleri Anfield'daki iyimserliği artırıyor
Liverpool'ın gelecek hafta Barcola için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı, Premier League ekibinin anlaşmaya varma konusunda giderek daha fazla güven kazandığı belirtiliyor. Merseyside kulübü yaz boyunca Paris Saint-Germain ile görüşmelerini sürdürdü, ancak PSG'nin Ajax'tan Mika Godts'u transfer ettiğini doğrulamasının ardından artık bir ilerleme her zamankinden daha yakın görünüyor.
Bonservisi 47 milyon sterline kadar çıkabilecek genç Belçikalı kanat oyuncusu için yapılan anlaşma, Barcola'nın Parc des Princes'ten ayrılığının doğrudan habercisi olarak görülüyor.
Godts'un gelişi, kadrosunda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue gibi isimleri de barındıran zaten şişkin durumdaki PSG hücum hattındaki rekabeti daha da artırıyor. Bu yetenek akışının, oyuncunun değerlemesine ilişkin önceki sürtüşmelere rağmen, Liverpool yönetimini bir anlaşmanın yapılabileceğine ikna ettiği bildiriliyor.
Fransız devi yaklaşık 145 milyon sterlinlik bonservis bedeli konusunda kararlı kalırken, kadro dengesini sağlama ihtiyacı ve oyuncunun garanti ilk 11 dakikaları istemesi, önümüzdeki günlerde bir uzlaşmayı zorunlu kılabilir.
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Barcola dışarıda bırakıldı, ayrılık söylentileri güçleniyor
Barcola'nın geleceğine ilişkin spekülasyonlar, 23 yaşındaki oyuncunun bu hafta maç kadrosuna hiç alınmamasıyla birlikte zirveye çıktı. Forvet, PSG'nin son resmi maçlarında dikkat çeken bir eksik isimdi ve bu durum, Fransız başkentindeki döneminin sona yaklaştığının net bir göstergesi oldu.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano da bu haberleri daha da güçlendirdi. Romano, oyuncunun Paris Saint-Germain'in son karşılaşmasında yedek kulübesinde bile yer almadığını belirterek, Liverpool'un onu Anfield'a getirmek için görüşmelerini aktif şekilde sürdürdüğünü doğruladı.
Bu dışarıda bırakılma kararı, Luis Enrique'nin oyuncuyu kademeli olarak planlarının dışına itmesinin bir devamı niteliğinde. Enrique, UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'ya karşı alınan galibiyette ilk 11'de Maghnes Akliouche'ı tercih ederken Barcola ise süre almayan yedekler arasında kaldı. Fransa milli oyuncusunun, özellikle Avrupa'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak öne çıktığı bir sezonun ardından bu çıkışını sürdürmek istemesi nedeniyle İngiltere'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Arsenal, Fransız oyuncu yarışında geriye düştü
Liverpool'un yaklaşan teklifi haberi, uzun süredir bu forvete ilgi duyan Arsenal için de önemli bir darbe olacak. Mikel Arteta'nın ekibi durumu yakından takip ediyordu, ancak haberler Arsenal'ın PSG'nin belirlediği astronomik bonservis bedelini karşılamaya sıcak bakmadığını gösteriyor.
Şu an itibarıyla Liverpool, yurt içindeki rakibinin önüne geçmiş gibi görünüyor ve kendisini, Fransa'nın yaz başında Dünya Kupası'nda yarı finale uzanan serüveninde öne çıkan bir oyuncunun başlıca talibi olarak konumlandırmış durumda.
Liverpool için Barcola'nın transferi, yeni teknik direktör Andoni Iraola adına güçlü bir niyet beyanı anlamına gelecek. Osasuna'dan Victor Munoz'u ve Barcelona'dan Ronald Araujo'yu kiralık olarak kadrosuna kattıktan sonra, üst düzey bir kanat oyuncusunun eklenmesi yapbozun son parçası olarak görülüyor.
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Iraola, sezon açılışı öncesinde kadro derinliği arıyor
Yeni Premier League sezonunun başlamasına yalnızca bir hafta kala Iraola, şu anda birkaç kilit bölgede yetersiz görünen kadroya derinlik katmak için çaresizce takviye istiyor. Andy Robertson ve Ibrahima Konate gibi tecrübeli isimlerin bonservissiz ayrılığı savunma hattında boşluklar bıraktı, ancak teknik adam hücumun son bölgesindeki seçeneklerinden de aynı ölçüde endişe duyuyor.
Godts'un PSG'ye transferi, Liverpool'un ihtiyaç duyduğu katalizör oldu; Belçikalı oyuncunun geçen sezon Eredivisie'de yaptığı 30 gollük katkı, onu ayrılan Barcola'nın tartışmasız yerine geçen isim haline getirdi.
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