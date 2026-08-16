Liverpool'ın gelecek hafta Barcola için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı, Premier League ekibinin anlaşmaya varma konusunda giderek daha fazla güven kazandığı belirtiliyor. Merseyside kulübü yaz boyunca Paris Saint-Germain ile görüşmelerini sürdürdü, ancak PSG'nin Ajax'tan Mika Godts'u transfer ettiğini doğrulamasının ardından artık bir ilerleme her zamankinden daha yakın görünüyor.

Bonservisi 47 milyon sterline kadar çıkabilecek genç Belçikalı kanat oyuncusu için yapılan anlaşma, Barcola'nın Parc des Princes'ten ayrılığının doğrudan habercisi olarak görülüyor.

Godts'un gelişi, kadrosunda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue gibi isimleri de barındıran zaten şişkin durumdaki PSG hücum hattındaki rekabeti daha da artırıyor. Bu yetenek akışının, oyuncunun değerlemesine ilişkin önceki sürtüşmelere rağmen, Liverpool yönetimini bir anlaşmanın yapılabileceğine ikna ettiği bildiriliyor.

Fransız devi yaklaşık 145 milyon sterlinlik bonservis bedeli konusunda kararlı kalırken, kadro dengesini sağlama ihtiyacı ve oyuncunun garanti ilk 11 dakikaları istemesi, önümüzdeki günlerde bir uzlaşmayı zorunlu kılabilir.