Liverpool oyuncularının Wolves maçındaki performans değerlendirmeleri: Andy Robertson henüz bitmedi! Tecrübeli İskoç oyuncu, Reds'in FA Cup çeyrek finaline yükselmesine yardımcı olurken, Rio Ngumoha da etkileyici bir performans sergileme fırsatını değerlendirdi

Alisson Becker (6/10):

Uzun süreler boyunca yine çok az iş yaptı, ancak arka direkte bir orta topu yakalamaya çalışırken hata yapıp neredeyse lob atılacağı bir tehlikeli an yaşadı.

Dominik Szoboszlai (6/10):

Slot, yeniden forma giren Jeremie Frimpong'dan üç günde iki maçta forma giymesini istememeyi akıllıca tercih etti ve Macar oyuncu sağ bekte maça başladı ve her zamanki gibi iyi bir iş çıkardı. Ancak, Johnstone'un Hee-Chan'ın golü için yaptığı uzun pası kesemediği için hayal kırıklığına uğradı.

Joe Gomez (7/10):

Salı günü Wolves'un galibiyetinde yaşadığı talihsiz role mükemmel bir yanıt veren çok yönlü savunma oyuncusu, stoperde çok sakin bir performans sergiledi. Liverpool, sezonun geri kalanında formda kalmasını diliyor olacak.

Virgil van Dijk (7/10):

Hollandalı oyuncu için çok daha keyifli bir akşamdı. Bu kez Tolu Arokodare'nin fiziksel tehdidini kolayca bertaraf etti ve maçın bitimine 10 dakika kala nadir bir şekilde dinlenmeye çekildi.

Andy Robertson (8/10):

Yaşlı kurt hala formda! Ateşli İskoç, son aylarda fazla süre almamaktan memnun değildi, ancak bir zamanlar onun alametifarikası olan sol kanatta muhteşem bir performans sergileyerek Gala maçında yerini korumak için elinden geleni yaptı. Ancak Robertson, Wolves'un teselli golünde Hee-Chan'ı ofsayt pozisyonunda bırakarak hata yaptı.