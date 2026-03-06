Liverpool oyuncularının Wolves maçındaki performans değerlendirmeleri: Andy Robertson henüz bitmedi! Tecrübeli İskoç oyuncu, Reds'in FA Cup çeyrek finaline yükselmesine yardımcı olurken, Rio Ngumoha da etkileyici bir performans sergileme fırsatını değerlendirdi

İskoç oyuncu hafta ortasında sadece yedek kulübesinde kullanılmıştı, ancak rövanş maçında Milos Kerkez'in yerine sol bekte ilk 11'de sahaya çıktı ve Reds'in yine etkisiz geçen ilk yarısının ardından, devre arasından kısa bir süre sonra ceza sahası dışından attığı güzel bir ilk vuruşla skoru açtı. Birkaç dakika sonra Robertson, sol kanattan muhteşem bir orta ile Mohamed Salah'a arka direkte nispeten kolay bir gol fırsatı yarattı.
Curtis Jones, ceza sahası kenarından yaptığı güzel koşu ve bitirici vuruşla skoru 3-0'a getirerek iyi performansını taçlandırdı, ancak Liverpool, uzatma dakikalarında Hwang Hee-Chan'ın Sam Jonnstone'un uzun pasını yakalayarak gol atmasına izin vererek temiz sayfasını kaybetti.
Aşağıda, GOAL, Liverpool'un gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde teknik direktörünün üzerindeki baskıyı hafifleten tüm Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...