Liverpool oyuncularının Wolves maçındaki performans değerlendirmeleri: Andy Robertson henüz bitmedi! Tecrübeli İskoç oyuncu, Reds'in FA Cup çeyrek finaline yükselmesine yardımcı olurken, Rio Ngumoha da etkileyici bir performans sergileme fırsatını değerlendirdi

Geri çağrılan Andy Robertson, bir gol ve bir asistle maçın yıldızı oldu ve Liverpool, Salı günü Wolves'a karşı Premier Lig'de yaşadığı utanç verici yenilginin telafisini bir ölçüde yaptı. Nitekim, Cuma akşamı Molineux'a geri dönen Reds, Arne Slot'un takımına FA Cup çeyrek finallerine yükselme hakkı kazandıran 3-1'lik bir galibiyetle rövanş maçında çok daha iyi bir performans sergiledi.

İskoç oyuncu hafta ortasında sadece yedek kulübesinde kullanılmıştı, ancak rövanş maçında Milos Kerkez'in yerine sol bekte ilk 11'de sahaya çıktı ve Reds'in yine etkisiz geçen ilk yarısının ardından, devre arasından kısa bir süre sonra ceza sahası dışından attığı güzel bir ilk vuruşla skoru açtı. Birkaç dakika sonra Robertson, sol kanattan muhteşem bir orta ile Mohamed Salah'a arka direkte nispeten kolay bir gol fırsatı yarattı.

Curtis Jones, ceza sahası kenarından yaptığı güzel koşu ve bitirici vuruşla skoru 3-0'a getirerek iyi performansını taçlandırdı, ancak Liverpool, uzatma dakikalarında Hwang Hee-Chan'ın Sam Jonnstone'un uzun pasını yakalayarak gol atmasına izin vererek temiz sayfasını kaybetti.

Aşağıda, GOAL, Liverpool'un gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde teknik direktörünün üzerindeki baskıyı hafifleten tüm Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Alisson Becker (6/10):

    Uzun süreler boyunca yine çok az iş yaptı, ancak arka direkte bir orta topu yakalamaya çalışırken hata yapıp neredeyse lob atılacağı bir tehlikeli an yaşadı.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Slot, yeniden forma giren Jeremie Frimpong'dan üç günde iki maçta forma giymesini istememeyi akıllıca tercih etti ve Macar oyuncu sağ bekte maça başladı ve her zamanki gibi iyi bir iş çıkardı. Ancak, Johnstone'un Hee-Chan'ın golü için yaptığı uzun pası kesemediği için hayal kırıklığına uğradı.

    Joe Gomez (7/10):

    Salı günü Wolves'un galibiyetinde yaşadığı talihsiz role mükemmel bir yanıt veren çok yönlü savunma oyuncusu, stoperde çok sakin bir performans sergiledi. Liverpool, sezonun geri kalanında formda kalmasını diliyor olacak.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Hollandalı oyuncu için çok daha keyifli bir akşamdı. Bu kez Tolu Arokodare'nin fiziksel tehdidini kolayca bertaraf etti ve maçın bitimine 10 dakika kala nadir bir şekilde dinlenmeye çekildi. 

    Andy Robertson (8/10):

    Yaşlı kurt hala formda! Ateşli İskoç, son aylarda fazla süre almamaktan memnun değildi, ancak bir zamanlar onun alametifarikası olan sol kanatta muhteşem bir performans sergileyerek Gala maçında yerini korumak için elinden geleni yaptı. Ancak Robertson, Wolves'un teselli golünde Hee-Chan'ı ofsayt pozisyonunda bırakarak hata yaptı.

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Erken bir faulün ardından, Hollandalı oyuncunun yine rahatsız bir gece geçireceği korkusu vardı, ancak bu kez etkileyici bir tepki verdi ve oyunu kontrol etmenin yanı sıra, birkaç kez gol atmaya da çok yaklaştı.

    Curtis Jones (8/10):

    Basıncını iyi yöneterek ve dinamik bir performansın ardından şık bir golle yerini hak ettiğini kanıtladı. Liverpool, çok uzun süredir istikrarsızlıklarla boğuşan bu yetenekli oyuncudan daha fazlasını bekliyor.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Hwang Hee-Chan'ın dikkatsiz müdahalesinin kurbanı olduktan sonra maçın sonlarında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Arjantinli oyuncu burada en iyi halini gösterdiği için umarız ciddi bir şey değildir.

    Saldırı

    Mohamed Salah (7/10):

    Salı günkü gol, Mısırlı oyuncuya iyi gelmiş gibi görünüyor. Bu maçta çok daha canlıydı ve golünü iyi attı.

    Cody Gakpo (6/10):

    Çok yönlü Hollandalı oyuncunun çabasını eleştirmek mümkün değil, ancak sonuçları endişe verici olmaya devam ediyor.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Saha içinde olduğu 60 dakikadan fazla süre boyunca tam bir enerji kaynağıydı. Genç oyuncunun karar verme becerisi bazen onu hayal kırıklığına uğrattı, ancak bu yaşta bu beklenen bir durum ve dripling becerisi onu sürekli bir tehdit haline getiriyor. Ngumoha ayrıca ilk yarıda Liverpool'un tek anlamlı gol girişimi de ona aitti.

    Yedekler ve Menajer

    Florian Wirtz (6/10):

    Almanya milli takımının oyuncusu, Ngumoha'nın yerine oyuna girerek her zamanki 10 numaralı pozisyonunda oynadı.

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Sağ kanatta Salah'ın yerine giren Hollandalı oyuncu, kısa süre sonra Johnstone'dan iyi bir kurtarış kopardı.

    Ibrahim Konate (N/A):

    Son 10 dakikada Van Dijk'in yerine savunmada görev aldı ve 90. dakikada Gravenberch'in ortasını nasıl kaçırdığını sadece kendisi biliyor.

    Trey Nyoni (N/A):

    Maçın sonlarında orta sahada Mac Allister'ın yerine oyuna girdi.

    Kieran Morrison (N/A):

    Maçın bitimine birkaç dakika kala oyuna girdi, ancak Szoboszlai'nin ceza sahasında iyi bir pozisyonda pasını aldıktan sonra daha iyisini yapmalıydı.

    Arne Slot (6/10):

    Sonunda Ngumoha'yı ilk 11'de oynatmasıyla övgüyü hak ediyor (bu fırsat daha önce gelmeliydi!) ama Robertson'ı geri çağırması açıkça çok işe yarayan bir hamleydi. Salah'ın tekrar gol atması ve Wirtz'in sahalara dönmesiyle, teknik direktör önümüzdeki hafta İstanbul'a yapılacak seyahate birdenbire çok daha olumlu bakmaya başladı.

