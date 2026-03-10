Liverpool oyuncularının Galatasaray maçı puanları: Ne felaket! Mohamed Salah yine berbat bir performans sergilerken, Ibrahima Konate komik bir şekilde en kötü haline geri döndü ve israfçı Reds, Şampiyonlar Ligi maçında geriye düştü

Giorgio Mamardashvili (5/10):

Sakatlanan Alisson'un yerine ilk on birde yer aldı ve Gala'nın ilk golünde yapabileceği pek bir şey yoktu, ancak Lang'ın sol kanattan yaptığı ortayı tamamen yanlış değerlendirmesine rağmen şanslıydı. Kısa süre sonra Sanchez'in şutunu iyi bir şekilde kurtardı, ancak özellikle top ayağındayken hiç ikna edici görünmedi.

Joe Gomez (5/10):

Böylesine zorlu ve fiziksel bir karşılaşmada Frimpong'un yerine onun seçilmesi büyük bir sürpriz değildi, ancak savunmada pek etkileyici değildi ve teknik eksiklikleri hücumda kaçınılmaz olarak ortaya çıktı.

Ibrahima Konate (3/10):

Sezonun ilk yarısındaki felaket versiyonunun geri dönüşü. İki korkunç top uzaklaştırma denemesi ile paçayı kurtardı - her ikisi de Osimhen'in golüyle sonuçlanmalıydı - ancak pasları maç boyunca berbattı.

Virgil van Dijk (4/10):

Gala'nın çok tehlikeli bir atağını zamanında keserek engelledi, ancak Sanchez'in kafa vuruşunda kimseyi bulamadı ve Sara'ya gereksiz bir faul yaparak sarı kart gördü, bu da genel olarak dikkatsiz bir performans sergilediğini özetliyordu.

Milos Kerkez (4/10):

İlk yarıda Sara'ya yaptığı beceriksiz faul nedeniyle sarı kart gördü, bu nedenle Slot, mücadeleci oyun tarzı nedeniyle kırmızı kart görme riski olduğu için ikinci yarının ortasında onu akıllıca oyundan çıkardı.