Liverpool oyuncularının Galatasaray maçı puanları: Ne felaket! Mohamed Salah yine berbat bir performans sergilerken, Ibrahima Konate komik bir şekilde en kötü haline geri döndü ve israfçı Reds, Şampiyonlar Ligi maçında geriye düştü

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, takımının Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmak üzere İstanbul'a döndüğünde çok daha iyi bir durumda olduğunu iddia etti. Ancak Kırmızılar, RAMS Park'ta 1-0'lık bir yenilgi daha alarak hiçbir ilerleme kaydetmemiş gibi göründü ve bu kez elenme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Dikkat çekici bir şekilde, Ibrahima Konate altı ay öncesine göre daha da kötü bir performans sergiledi ve merkez savunmacının topu uzaklaştırma çabaları zaman zaman komik bir hal aldı. Ancak, performansının altında kalan tek Red oyuncusu Fransız oyuncu değildi; Virgil van Dijk, Konate ile birlikte kötü bir maç geçirdi, Mohamed Salah ise berbat bir performans sergiledi ve ikinci yarının ortasında Milos Kerkez ile birlikte oyundan alındı.

Dahası, Liverpool'un set parçalarıyla başa çıkamama sorunu, onlara bir maç daha kaybettirdi. Mario Lemina, Victor Osimhen'in köşe vuruşundan gelen kafasını yakın mesafeden tamamlayarak gecenin tek golünü attı.

Aşağıda, GOAL RAMS Park'ta sahaya çıkan tüm Reds oyuncularını değerlendiriyor... 

    Kaleci ve Savunma

    Giorgio Mamardashvili (5/10):

    Sakatlanan Alisson'un yerine ilk on birde yer aldı ve Gala'nın ilk golünde yapabileceği pek bir şey yoktu, ancak Lang'ın sol kanattan yaptığı ortayı tamamen yanlış değerlendirmesine rağmen şanslıydı. Kısa süre sonra Sanchez'in şutunu iyi bir şekilde kurtardı, ancak özellikle top ayağındayken hiç ikna edici görünmedi.

    Joe Gomez (5/10):

    Böylesine zorlu ve fiziksel bir karşılaşmada Frimpong'un yerine onun seçilmesi büyük bir sürpriz değildi, ancak savunmada pek etkileyici değildi ve teknik eksiklikleri hücumda kaçınılmaz olarak ortaya çıktı.

    Ibrahima Konate (3/10):

    Sezonun ilk yarısındaki felaket versiyonunun geri dönüşü. İki korkunç top uzaklaştırma denemesi ile paçayı kurtardı - her ikisi de Osimhen'in golüyle sonuçlanmalıydı - ancak pasları maç boyunca berbattı.

    Virgil van Dijk (4/10):

    Gala'nın çok tehlikeli bir atağını zamanında keserek engelledi, ancak Sanchez'in kafa vuruşunda kimseyi bulamadı ve Sara'ya gereksiz bir faul yaparak sarı kart gördü, bu da genel olarak dikkatsiz bir performans sergilediğini özetliyordu.

    Milos Kerkez (4/10):

    İlk yarıda Sara'ya yaptığı beceriksiz faul nedeniyle sarı kart gördü, bu nedenle Slot, mücadeleci oyun tarzı nedeniyle kırmızı kart görme riski olduğu için ikinci yarının ortasında onu akıllıca oyundan çıkardı.

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Mücadeleye çekinmedi ve bazı güzel dokunuşlar sergiledi, ancak Liverpool'un çok ihtiyaç duyduğu kontrol ve soğukkanlılığı oyuna getiremedi. 

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Hiç pes etmedi ama kazandığından daha fazla ikili mücadele kaybetti ve pasları da pek iyi değildi. Ayrıca, erken dakikalarda ceza sahasında topla buluştuğunda pas vermek yerine şut çekmeliydi.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Bol enerji ve azimle oynadı, ancak maça gerçek bir etki yapamadı. En dikkat çekici katkıları, uzak mesafeden yaptığı birkaç iyi şuttu.

    Saldırı

    Mohamed Salah (3/10):

    Geçen hafta Wolves maçında canlanma belirtileri gösteren Liverpool'un "Mısır Kralı" bu maçta yine acı verici bir şekilde etkisiz kaldı. Tek bir şut bile atamadı ve ikinci yarının ortasında Frimpong ile değiştirilmeden önce ceza sahasında sadece bir kez topa dokundu.

    Hugo Ekitike (4/10):

    Hızı ve hareketleriyle ara sıra tehdit oluşturdu ama genel olarak yeterince katkı sağlayamadı. Büyük fırsatı geldiğinde bunu değerlendiremedi. 

    Florian Wirtz (4/10):

    Alman oyuncu ilk 11'e hoş bir dönüş yaptı, ancak Liverpool'un ilk yarıdaki en iyi fırsatını daha iyi değerlendirmeliydi. Ayrıca zaman zaman fazla zeki olmaya çalışarak hata yaptı. Liverpool'un ikinci maçta Wirtz'in tam olarak formda ve golcü olmasına ihtiyacı var.

    Yedekler ve Menajer

    Andy Robertson (6/10):

    Cuma günü Molineux'da gösterdiği kararlı performanstan sonra yedek kulübesine düşürülmesinden şüphesiz hayal kırıklığına uğramıştır, ancak Kerkez'in yerine oyuna girdikten sonra iyi bir performans sergilemiştir.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Liverpool'un hücumuna çok ihtiyaç duyulan hızı kattı, ancak etkili olamadı.

    Cody Gakpo (N/A):

    Normal sürenin bitmesine 15 dakikadan biraz fazla kala Wirtz'in yerine oyuna girdi.

    Arne Slot (5/10):

    Slot için İstanbul'da bir başka cehennem gibi akşam. Kerkez sol kanatta Sara ile zorlanırken, Wirtz'in bu yoğunluktaki bir maça hazır olmadığı belliydi ve Slot'un büyük seçimlerinin hiçbiri sonuç vermedi. Slot, önümüzdeki hafta Anfield'da klasik bir geri dönüşe imza atmak zorunda, çünkü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ikinci sezon üst üste elenmek - ve bunu Galatasaray'a karşı yapmak - zaten büyük baskı altında olan bir teknik direktör için çok kötü bir durum olur. PSG kesinlikle öyle değil.

