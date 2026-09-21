Getty/GOAL
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Liverpool neden Mohamed Salah'ın doğrudan yerine geçecek bir oyuncu için transfer bütçesini boşa harcamadı: Danny Murphy, tanınmış bir sağ kanat oyuncusu transfer etmeme kararını açıkladı
Barcola, Gakpo, Ngumoha ve Munoz sol kanadı tercih ediyor
Bradley Barcola, son transfer döneminin son günü öncesinde Merseyside'a yapılan en gösterişli transfer olmuştu; Şampiyonlar Ligi kazanan Fransa milli oyuncusu, 123 milyon sterlinlik (165 milyon dolar) bir anlaşmayla Paris Saint-Germain'den ayrılmaya ikna edilmişti.
O da, Cody Gakpo, Rio Ngumoha ve Victor Munoz ile birlikte, sol kanatta oynamayı tercih ederdi. Andoni Iraola, 257 gollük Salah'ın ardında bıraktığı boşluğu birisi doldururken takım tercihleri konusunda yaratıcı olmak zorunda kalıyor.
- Getty/GOAL
Liverpool, Minteh ve Sarr ile ilişkilendirildi
Premier League'i iki kez kazanan oyuncunun potansiyel olarak uygun haleflerinin belirlendiği, Brighton'dan Yankuba Minteh ve Crystal Palace'ın yıldızı Ismaila Sarr için tekliflerin yapıldığı, ancak yerel rakiplerle herhangi bir anlaşmaya varılamadığı belirtiliyor.
Liverpool, alelacele C, D ya da E seçeneklerine para saçmak yerine beklemeyi, elindekilerle idare etmeyi ve ocak ayında durumu yeniden değerlendirmeyi tercih etti. Şimdilik en iyi yaklaşımın bu olduğu düşünülüyor.
Liverpool neden Salah'ın halefini transfer etmedi
Eski Liverpool orta saha oyuncusu Murphy, Snabbare iş birliğiyle konuşurken, Iraola'nın kadrosunun kanat forvetler konusunda biraz dengesiz kaldığını GOAL'e şu sözlerle anlattı: “Bence Minteh ve Sarr'ı almaya yönelik çok fazla söylenti vardı, ki ikisi de açıkça daha çok sağ kanatta oynayan oyuncular, dolayısıyla bunun farkında oldukları ortada.
“Ama bence bir futbol kulübü olarak, sırf boşluğu doldurmak için birini almamakta da bir mantık var. Eğer elinizde zaten o tarafta oynayabilecek yetenekli ve zeki futbolcular varsa... Çünkü Barcola'yı sağda oynarken gördüm, bence Gakpo da bunu yapacak zekâya sahip, bence oradan goller atar. Hatta sağ taraftan çok iyi bir asist yaptı, sanırım Forest maçında sağ taraftan yapmıştı.
“Bu yüzden muhtemelen Sarr ya da Minteh'i alamayınca zaten ellerindekilere baktılar ve ‘biliyor musun, kriterlere tam uymayan birini alelacele almayalım’ diye düşündüler. O yüzden bunu anlıyorum.
“Bir transfer döneminde her zaman istediğinizi alamazsınız. Sırf onlara çaresizce ihtiyacınız var diye oyuncular için fahiş bedeller ödeyip mecbur bırakılmamalısınız, çünkü zaten çok para harcadılar.
“Bu yüzden ideal bir dünyada daha klasik bir sağ kanat oyuncusu istersiniz, buna katılıyorum, ama sonuçta şu an için Munoz'la, ki o tarafta bazı ışıklar verdi, ayrıca Gakpo o tarafta oynayabilir ve hatta Barcola da, yeterince seçenekleri olduğunu düşünüyor muyum? Bence yeterince var.”
- Getty
Liverpool, 2026-27 sezonunda yenilmezliğini sürdürüyor
Gakpo, Ngumoha, Munoz ve Barcola, 2026-27 sezonunun ilk bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hollanda Milli Takımı oyuncusu Gakpo, Bournemouth deplasmanında Liverpool'a galibiyeti getiren golde Alexander Isak'a asisti de bu pozisyondan yaptı; çizgiye inip yaptığı patlayıcı koşu ve ceza sahasına çevirdiği alçak orta rakip için sorun yarattı.
Minteh ve Sarr gibi isimlere yönelik ilginin yeniden canlanması mümkün olabilir; her iki oyuncunun da Anfield'a gitmeye istekli olduğu söylenirken, bunun 2027'nin başlarında ya da gelecek yaz gerçekleşmesi gündeme gelebilir. Ancak Liverpool, bu sezon Premier League, Şampiyonlar Ligi ve Carabao Cup'ta çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmediği için, “yeni Salah” olarak görülen bir ismin transferi henüz büyük önem taşıyan acil bir öncelik haline gelmiş değil.
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