Eski Liverpool orta saha oyuncusu Murphy, Snabbare iş birliğiyle konuşurken, Iraola'nın kadrosunun kanat forvetler konusunda biraz dengesiz kaldığını GOAL'e şu sözlerle anlattı: “Bence Minteh ve Sarr'ı almaya yönelik çok fazla söylenti vardı, ki ikisi de açıkça daha çok sağ kanatta oynayan oyuncular, dolayısıyla bunun farkında oldukları ortada.

“Ama bence bir futbol kulübü olarak, sırf boşluğu doldurmak için birini almamakta da bir mantık var. Eğer elinizde zaten o tarafta oynayabilecek yetenekli ve zeki futbolcular varsa... Çünkü Barcola'yı sağda oynarken gördüm, bence Gakpo da bunu yapacak zekâya sahip, bence oradan goller atar. Hatta sağ taraftan çok iyi bir asist yaptı, sanırım Forest maçında sağ taraftan yapmıştı.

“Bu yüzden muhtemelen Sarr ya da Minteh'i alamayınca zaten ellerindekilere baktılar ve ‘biliyor musun, kriterlere tam uymayan birini alelacele almayalım’ diye düşündüler. O yüzden bunu anlıyorum.

“Bir transfer döneminde her zaman istediğinizi alamazsınız. Sırf onlara çaresizce ihtiyacınız var diye oyuncular için fahiş bedeller ödeyip mecbur bırakılmamalısınız, çünkü zaten çok para harcadılar.

“Bu yüzden ideal bir dünyada daha klasik bir sağ kanat oyuncusu istersiniz, buna katılıyorum, ama sonuçta şu an için Munoz'la, ki o tarafta bazı ışıklar verdi, ayrıca Gakpo o tarafta oynayabilir ve hatta Barcola da, yeterince seçenekleri olduğunu düşünüyor muyum? Bence yeterince var.”