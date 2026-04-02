Liverpool neden Mohamed Salah için 20 milyon sterlinlik transfer ücretinden vazgeçmekten memnun? Kırmızılar efsanesi John Barnes, oyuncunun bedelsiz ayrılışını açıklıyor
Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağı açıklandığında
Söz konusu sözleşme ancak Nisan 2025'te imzalanmış ve Salah'ı 2027 yazına kadar mevcut kulübünde tutmayı amaçlıyordu. Ancak bu şartlar kısaltıldı ve taraflar, mevcut sezonun sona ermesiyle yolların ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaştı.
Salah, bu sezon alışılmadık bir şekilde zorlanıyor. 435 maçta toplam 255 gol atan Salah, bu sezon sadece 10 gol kaydetti. Bu sezon Premier League'de sadece 5 gol atması, düzenli olarak yedek kulübesinde oturmasına neden oldu.
Salah, Reds'in ilk 11'inden zorla uzak kaldığı bu dönemlerden birinde, kulübün yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Bu aşamada ayrılacağına dair spekülasyonlar arttı ve Mart ayı sonunda ayrılmasının kesinleştiği açıklandı.
Mısırlı süperstarın bedelsiz olarak ayrılmasına izin verileceği ortaya çıktıktan sonra bazıları şaşkınlık yaşadı, zira Suudi Pro Ligi ve MLS takımlarının transfer için hazır olması nedeniyle bir ücret talep edilebilecek kadar yeterli ilgi vardı.
Liverpool neden Salah'ı bedelsiz olarak bırakıyor?
Barnes ise OLBG ile yaptığı röportajda GOAL’a Salah’ın neden takımdan uzaklaştırıldığını açıkladı. Ücretsiz transfer izni verilmesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, Liverpool’un efsane ismi şöyle dedi: "Hayır, çünkü bir kez daha söylüyorum, o 35 yaşına yaklaşıyor. Eğer bedelsiz gitmezse, onu tutacak ve o parayı başka birini almak için kullanabilecekken ona tüm o parayı ödeyecekler mi? Zaten 34 ya da 35 yaşındaki bir oyuncu için büyük bir transfer ücreti alamazsınız. Bu yüzden bunun şaşırtıcı olduğunu düşünmüyorum.
“Evet, 20 milyon sterlin alabilirsiniz, ne olursa olsun. Ama genel olarak bakıldığında, 20 milyon sterlinden bahsediyorsanız ya da haftalık maaş giderlerinden 400.000 sterlin tasarruf edip bunu başka bir şey için kullanmak istiyorsanız, hayır, kulübün bunu mutlaka isteyeceğini sanmıyorum.”
Yaz transfer döneminde Salah için bir talep olur muydu?
Eski Liverpool genel müdürü Christian Purslow, kulübün bir transfer ücreti talep etseydi Salah için alıcı bulamayacağını öne sürdü. The Football Boardroom Podcast’e verdiği röportajda, bir zamanlar verimli olan bu iş ilişkisinin neden ani bir şekilde sona erdiğini şöyle açıkladı: “Bunu açıklayan pek çok neden olabilir, ancak soğuk ve sert gerçek şu ki Mo Salah’ın formu dramatik bir şekilde düştü.
“Zarif ve akıllı bir hareket ve bu, Mo'nun Arne Slot'u resmen yerden yere vurduğu o meşhur kavgadan sonra ortaya çıkan bariz bir gerçeğin sonucu. Bu çok önemli bir kavgaydı ve o zaman da söylemiştik ki, bu muhtemelen bir tür ayrılığa yol açacaktı. Bu, futbolda kusursuz boşanmaya eşdeğer bir durum. Her iki taraf için de uygun.
“Kavga ile şu an arasında neler oldu, sanırım şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Liverpool, Mo ile olan çok karmaşık durumdan kurtulmak için transfer piyasasına yönelmiş olmalı.
“Sanırım, belki de kendileri için sürpriz olacak şekilde, Mo için bir pazar olmadığını fark ettiler; sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalan bir oyuncuyu milyonlarca sterline satın alacak kimse yoktu.
“Soğuk, sert gerçekler şudur: Mo’nun yaşında, formu düşüşte olan, üzerinde sürekli, ama bu sezon özellikle belirgin bir soru işareti bulunan, haftalık 300.000 sterlinin üzerinde maaş alan bir oyuncu için, Mo’nun aynı miktarı veya daha fazlasını kazanacağı ve Liverpool’un onu serbest bırakması karşılığında milyonlarca sterlin alacağı bir transfer pazarı yoktu.
“Elit futbolda burada iki kriter vardır: maaş, yaş ve profil. 30'lu yaşlarının ortasında yüksek transfer ücretleri karşılığında transfer olan çok az sayıda süper yıldız futbolcu vardır. Cristiano Ronaldo bunlardan biridir ve insanlar Salah'ın bir başka Ronaldo olmasını umuyordu.”
Mısırlı süperstar Salah'ın bundan sonraki adımları ne olacak?
Salah, gelecek sezon hangi kulüpte forma giyeceğine henüz karar vermedi; öncelikle Liverpool ile FA Cup ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanmayı hedefliyor, ardından da 2026 Dünya Kupası’nda milli takımının kaptanlığını üstlenecek.
Amerika Birleşik Devletleri'nden Orta Doğu'ya, Avrupa'nın önde gelen liglerine kadar dünyanın dört bir yanından teklifler masaya yatırılmaya hazır. Haziran ayında 34 yaşına girecek olan Salah'ın, başarılarla dolu kariyerini birkaç yıl daha uzatması bekleniyor.