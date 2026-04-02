Liverpool neden Mohamed Salah için 20 milyon sterlinlik transfer ücretinden vazgeçmekten memnun? Kırmızılar efsanesi John Barnes, oyuncunun bedelsiz ayrılışını açıklıyor

Söz konusu sözleşme ancak Nisan 2025'te imzalanmış ve Salah'ı 2027 yazına kadar mevcut kulübünde tutmayı amaçlıyordu. Ancak bu şartlar kısaltıldı ve taraflar, mevcut sezonun sona ermesiyle yolların ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaştı.

Salah, bu sezon alışılmadık bir şekilde zorlanıyor. 435 maçta toplam 255 gol atan Salah, bu sezon sadece 10 gol kaydetti. Bu sezon Premier League'de sadece 5 gol atması, düzenli olarak yedek kulübesinde oturmasına neden oldu.

Salah, Reds'in ilk 11'inden zorla uzak kaldığı bu dönemlerden birinde, kulübün yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Bu aşamada ayrılacağına dair spekülasyonlar arttı ve Mart ayı sonunda ayrılmasının kesinleştiği açıklandı.

Mısırlı süperstarın bedelsiz olarak ayrılmasına izin verileceği ortaya çıktıktan sonra bazıları şaşkınlık yaşadı, zira Suudi Pro Ligi ve MLS takımlarının transfer için hazır olması nedeniyle bir ücret talep edilebilecek kadar yeterli ilgi vardı.