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Liverpool mu, Arsenal mi? Bradley Barcola, bir Premier Lig devinin transfer “önceliği” haline geldi – PSG’nin forvet oyuncusu için “yüksek meblağlı” bir teklifin gelmesi bekleniyor
Barcola için Premier Lig mücadelesi
Barcola için transfer yarışı resmen başladı; haberlere göre hem Liverpool hem de Arsenal, büyük beğeni toplayan bu forvetin durumunu yakından takip ediyor. 21 yaşındaki oyuncu, Ligue 1’de parlak bir performans sergileyerek, kendisini Avrupa futbolunun en çok aranan genç yeteneklerinden biri haline getiren hızını ve teknik becerisini gözler önüne serdi.
PSG ile pazarlık yapmanın oldukça zor olduğu biliniyor olsa da, Premier Lig’in cazibesi önemli bir faktör olmaya devam ediyor. YouTube’da Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Fransız milli oyuncu şu anda bir Premier Lig devinin öncelikli hedefi olarak görülüyor; bu da kulüplerin yeni sezon için hücum seçeneklerini güçlendirme çabaları kapsamında resmi bir teklifin yakında gelebileceğini gösteriyor.
- AFP
Arsenal, durumu ikinci seçenek olarak takip ediyor
Arsenal de 21 yaşındaki oyuncu için yarışta sağlam bir yer tutuyor, ancak bu transferin gerçekleşmesi şu anda transfer piyasasındaki diğer gelişmelere bağlı.
Mikel Arteta, Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli gibi oyuncularla rekabet edebilmek için kanat bölgelerine daha fazla derinlik katmak istiyor, ancak transfer döneminin bu hassas aşamasında Gunners'ın başka öncelikleri var. Kuzey Londra ekibi için PSG'li oyuncuya olan ilgi devam ediyor, ancak bu ilgi şu anda üst düzey bir yedek plan olarak değerlendiriliyor.
Bilgiler, Arsenal'in enerjisinin büyük bir kısmını başka yönlere odakladığını gösteriyor, ancak Barcola, göz ardı etmek istemedikleri bir isim olmaya devam ediyor. Özellikle, Arsenal'in Morgan Rogers'ı transfer etme çabalarında başarısız olması durumunda, Barcola'ya yönelmesi bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Eğer öncelikli yerli hedeflerine ulaşamazlarsa, Arsenal, önemli bir finansal teklifle PSG'nin kararlılığını sınamak üzere yeniden Fransız pazarına yönelmeye hazır.
Liverpool’un yeni yetenek arayışı
Liverpool da, Andoni Iraola’nın teknik direktör olarak atanmasının ardından yeni bir döneme girerken, bu yarışta sağlam bir yer edinmiş durumda. Kırmızılar, hücum hattını yenilemeyi ve kadrolarının önemli yıldızları için yeterli yedek ve rekabet ortamı sağlamayı hedefliyor. Barcola’nın savunmacılarla bire bir mücadele etme yeteneği, Anfield’da tercih edilen yüksek tempolu oyun tarzıyla uyumlu.
Mevcut yıldızlarından bazılarının uzun vadeli geleceği konusunda spekülasyonlar sürerken, Barcola gibi bir yeteneği kadroya katmak, kulübün niyetini açıkça ortaya koyan önemli bir adım olacaktır. Kulübün transfer ekibi, gelecek vaat eden genç oyuncuları hedefleme konusunda bir geçmişe sahiptir ve Fransız oyuncu bu kriterleri kesinlikle karşılıyor.
- Getty Images Sport
PSG’nin ‘dokunulmaz’ statüsüne ilişkin tutumu değişti
Bu transfer serüvenindeki belki de en önemli gelişme, Parc des Princes’ten gelen tavrın yumuşamasıdır. Eskiden Barcola’nın seviyesindeki bir oyuncunun transferi kesinlikle söz konusu bile olmazdı; ancak Paris’teki mevcut spor projesi, kadro yenilenmesi ve mali sürdürülebilirlik konusunda giderek daha esnek bir tutum sergilemeye başlamıştır. Oyuncu, yönetim tarafından oldukça değer görse de, artık geçmişte bazı süperstarların olduğu gibi “dokunulmaz” olarak değerlendirilmemektedir.
Anlaşmanın mali boyutu, herhangi bir talip için hâlâ büyük bir engel teşkil edecek; Fransız şampiyonunun, oyuncunun potansiyelini ve uzun süreli sözleşmesini yansıtan bir transfer ücreti talep etmesi bekleniyor. Paris Saint-Germain’in bu yaz bir satışa izin vermeyi düşünmesi için bile büyük bir meblağ istediği anlaşılıyor.
Liverpool ve Arsenal’in her ikisi de bu büyüklükte bir transferi gerçekleştirecek mali güce sahip olduğundan, transfer döneminin ikinci yarısında, oyuncunun Dünya Kupası görevleri sona erdiğinde, bu kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için çılgın bir yarış yaşanabilir.
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