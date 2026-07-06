Barcola için transfer yarışı resmen başladı; haberlere göre hem Liverpool hem de Arsenal, büyük beğeni toplayan bu forvetin durumunu yakından takip ediyor. 21 yaşındaki oyuncu, Ligue 1’de parlak bir performans sergileyerek, kendisini Avrupa futbolunun en çok aranan genç yeteneklerinden biri haline getiren hızını ve teknik becerisini gözler önüne serdi.

PSG ile pazarlık yapmanın oldukça zor olduğu biliniyor olsa da, Premier Lig’in cazibesi önemli bir faktör olmaya devam ediyor. YouTube’da Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Fransız milli oyuncu şu anda bir Premier Lig devinin öncelikli hedefi olarak görülüyor; bu da kulüplerin yeni sezon için hücum seçeneklerini güçlendirme çabaları kapsamında resmi bir teklifin yakında gelebileceğini gösteriyor.











