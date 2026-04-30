Liverpool, Mohamed Salah'ın Reds formasıyla son maçını oynamış olabileceği endişeleri üzerine önemli bir açıklama yaptı

25 Nisan'da Liverpool'un 3-1 kazandığı maçın 59. dakikasında Salah'ın oyundan alınmasıyla Anfield'daki taraftarlar şok yaşadı. 33 yaşındaki oyuncunun dört tribünü de alkışlayarak tünele doğru kayboluşu, pek çok kişinin onun Merseyside'daki dokuz yıllık serüveninin ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle sona erdiğini düşünmesine neden oldu.

Ancak kulüp, sezonun sonuna kadar oynayabilirliği konusunda büyük bir umut verdi. Kulüpten yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Mohamed Salah'ın bu sezon bitmeden tekrar sahalara dönmesi bekleniyor. Oyundan çıkmasına neden olan sorunun hafif bir kas sakatlığı olduğu doğrulandı. Ancak Salah'ın 2025-26 sezonu bitmeden ve bu yaz Reds'ten ayrılmadan önce sahalara döneceği tahmin ediliyor.”