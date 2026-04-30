Mohamed Salah Liverpool 2025-26 FA Cup
Liverpool, Mohamed Salah'ın Reds formasıyla son maçını oynamış olabileceği endişeleri üzerine önemli bir açıklama yaptı

Liverpool, Mohamed Salah'ın sağlık durumuna ilişkin kesin bir açıklama yayınlayarak Anfield taraftarlarının endişelerini gidermeye çalıştı. Efsanevi forvet, Crystal Palace'ı yendikleri son maçta topallayarak sahadan çıkınca büyük endişe uyandırmış ve pek çok kişi, Merseyside'daki tarihi kariyerinin erken bir son bulduğundan korkmuştu.

  • Mısır Kralı için kesin teşhis

    25 Nisan'da Liverpool'un 3-1 kazandığı maçın 59. dakikasında Salah'ın oyundan alınmasıyla Anfield'daki taraftarlar şok yaşadı. 33 yaşındaki oyuncunun dört tribünü de alkışlayarak tünele doğru kayboluşu, pek çok kişinin onun Merseyside'daki dokuz yıllık serüveninin ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle sona erdiğini düşünmesine neden oldu.

    Ancak kulüp, sezonun sonuna kadar oynayabilirliği konusunda büyük bir umut verdi. Kulüpten yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Mohamed Salah'ın bu sezon bitmeden tekrar sahalara dönmesi bekleniyor. Oyundan çıkmasına neden olan sorunun hafif bir kas sakatlığı olduğu doğrulandı. Ancak Salah'ın 2025-26 sezonu bitmeden ve bu yaz Reds'ten ayrılmadan önce sahalara döneceği tahmin ediliyor.”

    Van Dijk, "hızlı iyileşen" oyuncuyu destekliyor

    Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, sezon sona ermeden takım arkadaşının sahalara geri dönmenin bir yolunu bulacağına dair inancını daha önce kamuoyuna dile getirmişti. Palace maçının ardından konuşan Hollandalı oyuncu, Salah’ın inanılmaz fiziksel dayanıklılığı ve iyileşmeye gösterdiği profesyonel özveriyle tanındığını belirtti.

    Van Dijk, "Mo'yu tanıyorum, etrafında doğru insanlar varsa çabuk iyileşir, bakalım ne olacak" dedi. O anki duyguların Anfield'daki ağır atmosferi etkilediğini kabul eden Van Dijk, "Sezonun bu aşamasında, özellikle de onun içinde bulunduğu durumda sakatlanırsanız, onun için sadece iki iç saha maçı kalır. Sahadan çıkarken aklınızdan geçen duyguların bir karışımıdır bu" dedi.


    Arne Slot’un takımı şu anda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veriyor ve kısa vadede Salah’sız zorlu bir fikstürün üstesinden gelmek zorunda kalacak. Mısırlı milli oyuncunun, Manchester United'ın Old Trafford'a yapılacak deplasman ve 9 Mayıs'taki Chelsea maçı için kadroda yer almayacağı neredeyse kesin. Liverpool'un kalan fikstüründe Aston Villa ve Brentford ile oynanacak kritik maçlar bulunuyor. Brentford ile oynanacak son gün maçı, Salah'ın Anfield'da ev sahibi seyircilerin önünde resmi olarak veda edeceği potansiyel sahne olarak gösterildiğinden, artık daha da büyük bir önem taşıyor.

    Gelecekteki hedef giderek daha belirgin hale geliyor

    Şu anda tüm dikkatler, Salah’ın son maçta veda edebilmesi için fiziksel durumuna odaklanmış olsa da, oyuncunun bir sonraki adımına dair spekülasyonlar giderek yoğunlaşıyor. Sözleşmesinin son yılı dolduktan sonra serbest kalan forvet, yeni bir maceraya atılma niyetini çoktan doğruladı ve bir sonraki durağına ilişkin resmi bir açıklama çok yakında gelebilir.

    Mısır milli takımının medya koordinatörü Muhammed Murad'a göre, yıldız oyuncu birkaç gün içinde bir sonraki durağını açıklayacak. Suudi Pro Ligi, İtalya ve Fransa'dan gelen ilgiyle, dünya, Liverpool'da 257 gol atan bu oyuncunun Anfield'a veda ettikten sonra yeteneklerini nereye taşıyacağını merakla bekliyor.

