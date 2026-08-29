Liverpool, Mohamed Salah'ın halefi olarak PSG yıldızı Bradley Barcola'yı transfer etmek için 106 milyon sterlinlik sansasyonel bir anlaşmaya vardı

Geçen sezonun sonunda kulüpten ayrılan Salah'ın yerini doldurmak için Liverpool'ın bir numaralı hedefi olarak Barcola belirlendi. Mısırlı ikonun bıraktığı boşluğu doldurmak devasa bir görev, ancak Liverpool genç kanat oyuncusuna büyük güven gösterdi. Yüksek risk taşıyan görüşmelerdeki çıkış nihayet salı günü yapılan kritik temasların ardından geldi.

Sportif direktör Richard Hughes, CEO Billy Hogan ve Fenway Sports Group başkanı Mike Gordon'ın öncülük ettiği Liverpool yönetimi, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile doğrudan anlaşma sağlamayı başardı. Fransa'nın başkentindeki sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmış olmasına rağmen Barcola, Anfield'a transfer olma konusunda kararlılığını korudu.