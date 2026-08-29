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Liverpool, Mohamed Salah'ın halefi olarak PSG yıldızı Bradley Barcola'yı transfer etmek için 106 milyon sterlinlik sansasyonel bir anlaşmaya vardı
Liverpool, PSG yıldızı için dev bonservis bedelinde anlaşmaya vardı
Liverpool, PSG'den Fransız forvet Barcola'yı transfer etmek için nihai anlaşmaya vardı. The Athletic'in haberine göre Merseyside kulübü, başlangıçta 106 milyon £ (€125 milyon) ödeyecek; performansa bağlı bonuslarla birlikte toplam bedel 17 milyon £ (€20 milyon) daha artabilir. 23 yaşındaki oyuncu, Anfield'da beş yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.
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Salah'ın yerini doldurmak
Geçen sezonun sonunda kulüpten ayrılan Salah'ın yerini doldurmak için Liverpool'ın bir numaralı hedefi olarak Barcola belirlendi. Mısırlı ikonun bıraktığı boşluğu doldurmak devasa bir görev, ancak Liverpool genç kanat oyuncusuna büyük güven gösterdi. Yüksek risk taşıyan görüşmelerdeki çıkış nihayet salı günü yapılan kritik temasların ardından geldi.
Sportif direktör Richard Hughes, CEO Billy Hogan ve Fenway Sports Group başkanı Mike Gordon'ın öncülük ettiği Liverpool yönetimi, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile doğrudan anlaşma sağlamayı başardı. Fransa'nın başkentindeki sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmış olmasına rağmen Barcola, Anfield'a transfer olma konusunda kararlılığını korudu.
En büyük sahnelerde parlıyor
Lyon altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon Luis Enrique yönetimindeki yıldızlarla dolu PSG kadrosunda değerini kanıtladı. Paris ekibinin hem Ligue 1 hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını başarıyla koruduğu sezonda 49 maça çıktı, 13 gol ve yedi asistlik katkı verdi.
Barcola, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue ile yaşanan yoğun rekabete rağmen süre almayı başardı. İlk takım çıkışını 2021-22 sezonunda yapmasından bu yana hücum oyuncusu, A takım seviyesinde çıktığı 152 maçta etkileyici bir şekilde 39 gol ve 37 asist kaydetti.
Bu yaz düzenlenen Dünya Kupası sırasında da kalitesi bir kez daha ortaya kondu. Hücum oyuncusu, Fransa adına önemli bir rol üstlendi, sekiz maçın tamamında forma giydi ve dünya sahnesinde üç gol attı.
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Sağlık kontrolleri ve sonraki adımlar
Transfer artık son aşamasına geldi ve Barcola'nın önümüzdeki 24 saat içinde Merseyside'da sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Resmî işlemler tamamlandıktan sonra, Liverpool'un en yeni hücum silahı olarak resmen tanıtılacak.
Yaklaşan bu transfer, son dönemde PSG kadrosunda yer almamasını da açıklıyor. Enrique, pazar günü Rennes'e karşı oynanan 2026-27 sezonunun açılış lig maçında forveti kadroya almadı ve cuma günü Lille deplasmanında 2-2 biten maçta da yine yoktu. Beş yıllık sözleşmesinde artık imzalar atılmak üzereyken, Barcola kariyerinin bir sonraki bölümüne çok yakında Anfield'da Iraola yönetiminde başlayacak.
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