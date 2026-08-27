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Liverpool, Mohamed Salah'ın halefi olarak belirlenen PSG yıldızı Bradley Barcola için sansasyonel 120 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı
Liverpool, Barcola için 120 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı
Liverpool, Barcola için Paris Saint-Germain ile prensipte anlaşma sağlayarak dev bir transfere çok yaklaştı. The Athletic'e göre önerilen paketin değeri yaklaşık 120 milyon sterlin (€140m) ve bunun 100 milyon sterlinden fazlası Fransız devine garanti ödeme olarak yapılacak.
Bu ilerleme, PSG'nin ilk taleplerinde önemli bir indirime gitmesinin ardından geldi. Ligue 1 ekibi, hücum oyuncusuna başlangıçta 170 milyon euro değer biçmişti ancak Liverpool sportif direktörü Richard Hughes ile Fenway Sports Group başkanı Mike Gordon'ın yürüttüğü başarılı görüşmelerin bonservis beklentisini düşürdüğü bildirildi.
Nihai evrak işlemleri hâlâ sürse de 23 yaşındaki oyuncu Premier League ekibine katılmaya tamamen kararlı. Kişisel şartların da engel oluşturması beklenmiyor, çünkü uzun vadeli sözleşmenin çerçevesi zaten net şekilde oluşturulmuş durumda.
- AFP
Salah'ın yerine geçecek isim planı
Barcola, yaz başında Mohamed Salah’ın yerine uzun vadede düşünülen isim olarak Liverpool’un öncelikli adayıydı. Liverpool, Yan Diomande için önerilen transferin çökmesinin ardından girişimlerini hızlandırdı ve tüm odağını Fransız hücum oyuncusunu kadrosuna katmaya verdi.
23 yaşındaki oyuncu, Fransa’nın başkentinden ayrılma isteğini net şekilde ortaya koydu. PSG ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan Barcola, yeni kontrat imzalamayı reddetti ve ardından Luis Enrique’nin pazar günkü Rennes ile 2-2 berabere kalınan maçın kadrosuna alınmadı.
Anfield’a transfer, Barcola’ya düzenli forma şansı için net bir yol sunuyor. Geçen sezon 49 maçta forma giyip tüm kulvarlarda 13 gol katkısı yapmasına rağmen, PSG’nin art arda Şampiyonlar Ligi zaferleri sırasında ilk 11’de yer bulmak için sık sık Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue ile rekabet etmek zorunda kaldı.
Muhtemel bir kulüp rekoru niteliğinde revizyon
Transferin tamamlanması halinde Barcola, Liverpool tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak. 120 milyon sterlinlik anlaşma, kulübün geçen yaz Newcastle United'a Alexander Isak için ödediği 125 milyon sterlinin biraz altında kalıyor. Ayrıca, 16 milyon sterlinlik şarta bağlı ek ödemeleri içeren Florian Wirtz için müzakere edilen toplam 116 milyon sterlinlik paketi de aşıyor.
Barcola'nın gelişi kadro genelinde önemli bir etki yaratabilir. Tottenham Hotspur'un Hollandalı hücum oyuncusuna güçlü ilgisi sürerken, Cody Gakpo'nun geleceği artık belirsiz. Manchester City de yaz boyunca onun durumunu takip etti; bu da Andoni Iraola'nın ekibinin dev mali yatırımını dengelemek için ayrılıklara onay verebileceği anlamına geliyor.
- AFP
Son gün yaklaşırken
Hughes ve Liverpool'un transfer ekibi, transfer döneminin salı günü kapanmasından önce Barcola'nın sağlık kontrolü randevusunu ayarlayabilmek için artık kalan detayları netleştirmek zorunda. Barcola anlaşması tamamlanmaya yaklaşsa da kulübün yaz dönemi çalışmaları bitmiş olmayabilir. Liverpool, eylül ayındaki 1 Eylül son tarihinden önce ilave bir sağ kanat oyuncusu için piyasada aktifliğini sürdürüyor; daha önce bu transfer döneminde Yankuba Minteh için yapılan iddialı teklifler reddedilmişti. Endrick ve Ismaila Sarr için yapılan girişimler de Real Madrid ve Crystal Palace tarafından geri çevrildi. Transfer dönemi kapanmadan önce bir kanat oyuncusunun daha kadroya katılması, Anfield'da gerçekten dönüştürücü bir yazı perçinleyecektir.
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