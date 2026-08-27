Liverpool, Mohamed Salah'ın halefi olarak belirlenen PSG yıldızı Bradley Barcola için sansasyonel 120 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı

Liverpool, Barcola için Paris Saint-Germain ile prensipte anlaşma sağlayarak dev bir transfere çok yaklaştı. The Athletic'e göre önerilen paketin değeri yaklaşık 120 milyon sterlin (€140m) ve bunun 100 milyon sterlinden fazlası Fransız devine garanti ödeme olarak yapılacak.

Bu ilerleme, PSG'nin ilk taleplerinde önemli bir indirime gitmesinin ardından geldi. Ligue 1 ekibi, hücum oyuncusuna başlangıçta 170 milyon euro değer biçmişti ancak Liverpool sportif direktörü Richard Hughes ile Fenway Sports Group başkanı Mike Gordon'ın yürüttüğü başarılı görüşmelerin bonservis beklentisini düşürdüğü bildirildi.

Nihai evrak işlemleri hâlâ sürse de 23 yaşındaki oyuncu Premier League ekibine katılmaya tamamen kararlı. Kişisel şartların da engel oluşturması beklenmiyor, çünkü uzun vadeli sözleşmenin çerçevesi zaten net şekilde oluşturulmuş durumda.



