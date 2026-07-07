Getty Images Sport
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Liverpool, Meksika’nın Dünya Kupası’ndaki genç yıldızı Gilberto Mora’yı kadrosuna katmak konusunda ‘ciddi bir ilgi’ gösteriyor, ancak Real Madrid dahil olmak üzere birçok Avrupa deviyle rekabet etmek zorunda kalacak
Liverpool, Mora ile temasa geçti
TEAMtalk’a göre, Liverpool, Mora’yı kadrosuna katmak konusunda giderek artan ve “ciddi bir ilgi” sergiledi. Premier Lig kulübü, olası bir transferin koşullarını belirlemek ve oyuncunun isteklerini anlamak amacıyla şimdiden ön görüşmelerde bulundu. Mora, geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası’nda öne çıkan isimlerden biri olarak kendini kanıtladı ve Meksika’nın, İngiltere’ye karşı 3-2’lik dramatik bir mağlubiyetle son 16 turuna yükselmesine katkıda bulundu.
17 yaşındaki genç oyuncu, yaşına rağmen uluslararası sahnede olağanüstü bir oyun görüşü ve teknik beceri sergiledi; şu ana kadar milli takımda 12 kez forma giydi ve bir asist yaptı.
- AFP
Etkileyici istatistikler ve orta sahadaki çok yönlülük
Mora’yı üst düzey kulüpler için özellikle cazip kılan unsurlar, etkileyici yurt içi performansı ve dikkat çekici pozisyonel çok yönlülüğüdür. Tijuana formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 53 birinci takım maçında, genç oyuncu 10 kez fileleri havalandırarak golcü içgüdüsünü ortaya koydu. Buna gerçek bir taktiksel esneklik de eşlik ediyor; Mora tek bir pozisyonla sınırlı değil.
En sık sol orta saha veya ofansif orta saha olarak sahaya sürülse de, her iki kanatta da kanat oyuncusu olarak ya da orta sahada daha geride oynamakta da oldukça yeteneklidir. Bu çok yönlülük, onu transfer etmek isteyen herhangi bir teknik direktöre muazzam bir taktiksel esneklik sunar.
Ağır siklet rekabeti ve Birleşik tutum
Liverpool erken bir avantaj elde etmek için çaba gösterirken, önemli engellerle karşı karşıya. Real Madrid, Mora’yı uzun süredir takip ediyor ve haberlere göre Mora, İspanyol kulübüne transfer olmayı hayalindeki senaryo olarak görüyor. Hatta Azteca Stadyumu’ndaki maçın ardından Jude Bellingham ile forma değiştirdi. Bu arada Barcelona, Manchester City, Chelsea ve Arsenal de yarışta hâlâ güçlü bir şekilde yer alıyor. Ancak Manchester United, transfer yarışından çekilme kararı aldı. Mora’yı altı aydır takip eden United, öngörülen maliyetler ve yoğun rekabet nedeniyle cesaretini kaybetti. Orta saha oyuncusunun piyasa değeri şu anda 40 milyon avroyu (34 milyon sterlin/46 milyon dolar) aşıyor ve bu da onun hızlı yükselişini yansıtıyor.
- Getty Images Sport
Mora için bundan sonra ne olacak?
Artan ilgiye rağmen, uluslararası düzenlemeler nedeniyle herhangi bir acil transfer işlemi zorlu bir hal alıyor. FIFA kuralları uyarınca Mora, Ekim ayında 18 yaşını doldurana kadar resmi olarak yabancı bir A takımına katılamaz. Tijuana, bu değerli oyuncuyu korumak amacıyla kısa süre önce genç oyuncuyu 2029 yılına kadar sözleşmesini uzatmaya ikna etti. Dünya Kupası macerası sona erdiğinden, önümüzdeki haftalarda resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Mora şimdilik ligdeki görevlerine odaklanmış olsa da, Avrupa’ya yapacağı büyük bir transfer kaçınılmaz görünüyor.
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