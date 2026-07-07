TEAMtalk’a göre, Liverpool, Mora’yı kadrosuna katmak konusunda giderek artan ve “ciddi bir ilgi” sergiledi. Premier Lig kulübü, olası bir transferin koşullarını belirlemek ve oyuncunun isteklerini anlamak amacıyla şimdiden ön görüşmelerde bulundu. Mora, geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası’nda öne çıkan isimlerden biri olarak kendini kanıtladı ve Meksika’nın, İngiltere’ye karşı 3-2’lik dramatik bir mağlubiyetle son 16 turuna yükselmesine katkıda bulundu.

17 yaşındaki genç oyuncu, yaşına rağmen uluslararası sahnede olağanüstü bir oyun görüşü ve teknik beceri sergiledi; şu ana kadar milli takımda 12 kez forma giydi ve bir asist yaptı.



