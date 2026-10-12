Frimpong'un performansına ilişkin kulüp içindeki endişelerin artması üzerine Liverpool'un yeni bir sağ bek için transfer piyasasındaki seçenekleri aktif olarak değerlendirdiğini Football Insider bildiriyor. Hollanda millî takım oyuncusu geçen yıl Bayer Leverkusen'den Anfield'a transfer oldu. Avrupa futbolunda büyük bir üne sahip olan oyuncunun ses getiren transferinin bedeli 29,5 milyon sterlindi.

Ancak Merseyside'daki ilk sezonuna istikrarsız performansı damga vurdu. Kulüp, Frimpong'un savunmanın sağında uzun vadeli ve kesin çözüm olup olmadığını artık ciddi biçimde sorguluyor.

Gelecek vadeden genç oyuncu Conor Bradley'nin de düzenli olarak forma giyecek fiziksel durumu korumakta zorlanmasıyla sağ bek bölgesi, önümüzdeki aylar için bir anda oldukça kırılgan görünüyor.