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Liverpool, Manchester City karşısındaki berbat savunma performansının ardından Jeremie Frimpong’un yerine başka bir oyuncu getirmeye hazır
Savunmaya acil takviye arayışında
Frimpong'un performansına ilişkin kulüp içindeki endişelerin artması üzerine Liverpool'un yeni bir sağ bek için transfer piyasasındaki seçenekleri aktif olarak değerlendirdiğini Football Insider bildiriyor. Hollanda millî takım oyuncusu geçen yıl Bayer Leverkusen'den Anfield'a transfer oldu. Avrupa futbolunda büyük bir üne sahip olan oyuncunun ses getiren transferinin bedeli 29,5 milyon sterlindi.
Ancak Merseyside'daki ilk sezonuna istikrarsız performansı damga vurdu. Kulüp, Frimpong'un savunmanın sağında uzun vadeli ve kesin çözüm olup olmadığını artık ciddi biçimde sorguluyor.
Gelecek vadeden genç oyuncu Conor Bradley'nin de düzenli olarak forma giyecek fiziksel durumu korumakta zorlanmasıyla sağ bek bölgesi, önümüzdeki aylar için bir anda oldukça kırılgan görünüyor.
- Getty Images Sport
Manchester City karşısında zorlanıyor
Frimpong'un savunma becerilerine ilişkin şüpheler, yakın zamanda Manchester City karşısında alınan kötü 3-0'lık yenilginin ardından iyice arttı. Hollandalı oyuncu, Rayan Cherki'nin doğrudan hücum tehdidiyle baş etmekte büyük güçlük çekerek oldukça zor bir öğleden sonra geçirdi.
Kısa süre içinde ilk 11'deki yerini kaybetmesi, savunmadaki zaaflarını daha da belirgin hâle getirdi. Teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde Liverpool'un ilk iki Premier League maçına ilk 11'de başlayan Frimpong, sonraki üç yerel karşılaşmada yedek kulübesine çekildi.
Dikkat çekici biçimde Liverpool, Frimpong'un ilk 11'de olmadığı dönemde üst üste üç maçta gol yemedi. Bu da onun yeniden ilk 11'e girme şansını ciddi ölçüde azalttı.
Hücum üretkenliği karşısında savunma güvenilirliği
Frimpong'un dinamik hücum yetenekleri ve ileri çıkışları, Anfield'daki kısa süresi boyunca ciddi biçimde hiç sorgulanmadı. Eski Leverkusen yıldızı, sahanın son üçte birlik bölümüne her ilerlediğinde bindirmeleriyle önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Ancak asıl endişe, geleneksel bir dörtlü savunmada oynarken savunma görevlerini ne kadar güvenilir biçimde yerine getirdiği. Liverpool'un üst düzey hücum katkısını kusursuz savunma sağlamlığıyla birleştirebilen modern bir beke acilen ihtiyacı var.
Frimpong'un son dönemde geriye dönüşlerde yaşadığı sorunlar, Liverpool'un transfer ekibini savunma seçeneklerini köklü biçimde yeniden değerlendirmeye zorladı. Aynı habere göre kulüp, yaklaşan transfer dönemleri öncesinde olası hedeflerden oluşan bir liste hazırlamaya başladı bile.
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Barcelona'nın yıldızı radara girdi
Barcelona savunmacısı Kounde, Liverpool yönetiminin yakından takip ettiği en önemli isimlerden biri olarak kısa sürede öne çıktı. Çok yönlü Fransa millî oyuncusu, taktik disipline sahip ve savunmada güven veren bir sağ bek profiline tam olarak uyuyor.
Sezon ortasındaki ocak ayında bir transfer hâlâ güçlü bir ihtimal olsa da Liverpool, anlaşmayı resmen tamamlamak için gelecek yazı beklemeyi tercih edebilir. Kış döneminde karmaşık bir transferi aceleye getirmek çoğu zaman zordur ve kulüp, oyuncu alımında ölçülü bir yaklaşımı tercih ediyor.
Frimpong'un şimdilik ilk 11'deki yerini geri kazanmak ve Iraola'ya savunmadaki değerini kanıtlamak için antrenmanlarda aralıksız çalışması gerekiyor. Oyununu hızla uyarlayamazsa yerine ses getirecek bir oyuncunun Anfield'a gelmesi giderek daha kaçınılmaz görünüyor.
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