Liverpool, Man City'yi geride bırakarak önemli bir orta saha transferi için 'somut görüşmeler' yürütüyor

Arne Slot’un takımı, 16 yaşındaki genç yetenek Eichhorn’u transfer etmek için ön sıralarda yer almak üzere agresif bir hamle yaptı. Sky Sports muhabiri Plettenberg’in haberine göre, Liverpool bu orta saha oyuncusu için transfer yarışına oldukça somut bir şekilde girdi; kulüp ile oyuncunun menajerleri arasında halihazırda üst düzey görüşmeler yapılıyor.

Genç oyuncu, Almanya'da rekor kıran bir sezonun ardından dünya futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi. Merseyside devi, orta saha seçeneklerini uzun vadede yenilemek istiyor ve Eichhorn, kulübün gelecek dönemdeki ulusal ve Avrupa hakimiyetine öncülük edebilecek neslinin en yetenekli oyuncusu olarak görülüyor.