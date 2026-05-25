Getty Images Sport
Çeviri:
Liverpool, Man City'yi geride bırakarak önemli bir orta saha transferi için 'somut görüşmeler' yürütüyor
Liverpool, Eichhorn için yarışa katıldı
Arne Slot’un takımı, 16 yaşındaki genç yetenek Eichhorn’u transfer etmek için ön sıralarda yer almak üzere agresif bir hamle yaptı. Sky Sports muhabiri Plettenberg’in haberine göre, Liverpool bu orta saha oyuncusu için transfer yarışına oldukça somut bir şekilde girdi; kulüp ile oyuncunun menajerleri arasında halihazırda üst düzey görüşmeler yapılıyor.
Genç oyuncu, Almanya'da rekor kıran bir sezonun ardından dünya futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi. Merseyside devi, orta saha seçeneklerini uzun vadede yenilemek istiyor ve Eichhorn, kulübün gelecek dönemdeki ulusal ve Avrupa hakimiyetine öncülük edebilecek neslinin en yetenekli oyuncusu olarak görülüyor.
- Getty Images
Serbest kalma maddesi ayrıntıları açıklandı
Genç oyuncu için rekabet, Berlin'den ayrılmasının nispeten uygun maliyetli olmasıyla daha da kızışıyor. Eichhorn yaz aylarında Hertha'dan ayrılmayı planlıyor ve potansiyel talipler, onu kadrolarına katmak için yaklaşık 10-12 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemek zorunda kalacak.
Bu ücret, Hertha'da 18 kez ilk takımda forma giymiş ve 2. Bundesliga tarihinin en genç golcüsü olmuş bir oyuncu için oldukça uygun bir rakam olarak değerlendiriliyor. Hertha, akademi mezunu oyuncuyu kadrosunda tutmayı tercih etse de, sözleşmesinin yapısı nedeniyle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmeye başlamasıyla yaz aylarında ayrılması neredeyse kaçınılmaz hale geliyor.
Manchester City ve Bayern'den gelen rekabet
Liverpool'un önünde ciddi bir rekabet var; zira hem Manchester City hem de Bayern Münih bu oyuncuya yoğun ilgi gösteriyor. Alman genç milli takım oyuncusu için City, orta saha oyuncusunu satın alıp gelişimini sürdürmesi için hemen Bayer Leverkusen'e kiralama planını değerlendiriyor.
Bayern Münih de kulislerde yoğun bir şekilde çalışıyor ve oyuncunun menajerleriyle birçok kez görüşme yaptı. Bavyera devinin 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Vincent Kompany, kulübün Almanya'nın en iyi yerli yeteneklerini tekeline almaya devam etmesini sağlamak için bu genç oyuncuyu öncelikli transfer hedefi olarak görüyor.
- Getty Images
Bu genç yetenek için dönüm noktası niteliğinde bir yaz
Önümüzdeki birkaç hafta, Eichhorn'un dünyanın en büyük kulüplerinden kendisine sunulan çeşitli teklifleri değerlendirmesi açısından hayati önem taşıyacak. Bayern, oyuncunun kendi ülkesinde kalma fırsatı sunarken, City ise çoklu kulüp sistemi aracılığıyla net bir kariyer yolu vaat ediyor; ancak Liverpool'un genç oyuncuları A takıma entegre etme konusundaki son dönemdeki başarısı, hâlâ en önemli cazibe noktası olmaya devam ediyor.
"Somut görüşmeler"in başlamasıyla birlikte, Reds, 16 yaşındaki oyuncuyu Anfield'ın kariyerini geliştirmek için en iyi yer olduğuna ikna edebileceklerini umuyor.