Liverpool-Man City maçı oyuncu değerlendirmeleri: Arne Slot için bir başka utanç verici sonuç! Mohamed Salah ve Virgil van Dijk'ın performansları tam bir fiyasko olurken, Kırmızılar FA Kupası'ndan neredeyse hiç direnemeden elendi

M.City - Liverpool

Liverpool, Cumartesi günü Manchester City'ye çeyrek finalde 4-0 yenilerek FA Kupası'ndan elendi; bu sonuç, teknik direktör Arne Slot üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Zaman zaman güzel bir futbol sergilemelerine rağmen, Kırmızılar devre aralarının her iki tarafında 18 dakikalık bir sürede çöktü; Erling Haaland'ın hat-trick'i ve Antoine Semenyo'nun golü, City'nin yarı finale yükselmesini garantiledi.

Liverpool, yüksek presiyle maçın başlarında ev sahibi takımı zorladı, ancak City kalesinde James Trafford’u zorlamakta zorlandı. Giorgi Mamardashvili’nin uzun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mohamed Salah daha iyi bir iş çıkarmalıydı; ancak bu yaz Anfield’dan ayrılma niyetini açıklamasından bu yana ilk maçına çıkan Mısırlı oyuncu, şutunu geciktirdi ve Abdukodir Khusanov’un müdahalesine maruz kaldı.

Bu arada Hugo Ekitike birkaç şutunu dışarıya attı, bu da golün ancak Virgil van Dijk'ın Liverpool ceza sahası içinde Nico O'Reilly'yi düşürmesinin ardından geldiği anlamına geliyordu ve Haaland penaltıdan hata yapmadı. Norveçli milli oyuncu, ilk yarının uzatma dakikalarında Ibrahima Konate'nin önüne geçerek Semenyo'nun ortasını kafayla ağlara göndererek City'nin üstünlüğünü ikiye katladı.

Semenyo, ikinci yarı başlar başlamaz Liverpool savunmasının arkasına sarkıp çalımla bitirdiği pozisyonla skoru 2-0'a getirdi. Ardından, City'nin bir başka muhteşem atağında O'Reilly'nin pasını alan Haaland, topu üst direğe çarptırarak skoru 3-0'a taşıdı.

Liverpool, Hugo Ekitike'nin Matheus Nunes tarafından düşürülmesiyle penaltı kazanarak skoru 1-2'ye getirme fırsatı yakaladı, ancak Salah'ın vuruşunu Trafford kurtardı ve yakında tahtından inecek olan Premier League şampiyonları için bir başka mutsuz gün daha sona erdi.

GOAL, Etihad'daki Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Giorgi Mamardashvili (5/10):

    Çoğunlukla iyi bir performans sergiledi ve gollerin hiçbirinde suçlanamaz. Muhtemelen 0-0'da Salah'a bir asist yapmalıydı.

    Joe Gomez (6/10):

    Çoğunlukla Doku'yu durdurmayı başardı, ancak bazı uzun atışları sorun yarattı. City'nin dördüncü golünde O'Reilly'yi durduramadı.

    Ibrahima Konate (4/10):

    City'nin forveti Haaland'ın maçın başında onu yere indirmesinden sonra hiçbir zaman rahat görünmedi. City'nin ve Haaland'ın ikinci golünde hava topunda yenildi.

    Virgil van Dijk (2/10):

    Bu büyük oyuncunun sonunun başlangıcına mı tanık oluyoruz? Tembel müdahalesi penaltıya neden olurken, sonraki üç golün hepsinde de ayakları yere yapışmış halde kaldı. Eski halinin gölgesi.

    Milos Kerkez (5/10):

    Başlangıçta Semenyo ve Cherki karşısında iyi bir performans sergiledi, ancak sonunda City'nin en yaratıcı iki oyuncusu karşısında çaresiz kaldı.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Orta saha

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Doku karşısında Gomez'i iyi destekledi, ancak bu durum diğer yöndeki hücum gücünü sınırladı.

    Ryan Gravenberch (4/10):

    İlk yarıda gördüğü sarı kart, daha sonra City'nin orta sahasına baskı yapma yeteneğini sınırladı ve bu da maçtaki etkisini azalttı.

    Curtis Jones (5/10):

    Kadroya geri döndüğünde mücadeleci bir performans sergiledi ancak pasları istediği kadar isabetli değildi.

    Florian Wirtz (6/10):

    İlk yarıda boşluklar bulup hassas dokunuşlar sergileyerek topu sık sık aldı. Ancak savunmada Kerkez'e daha fazla yardımcı olabilirdi.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Saldırı

    Mohamed Salah (2/10):

    Veda turuna istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Skoru açmak için harika bir fırsat yakaladığında çok fazla gecikti ve ardından korkunç bir penaltı vuruşunu kaleciye kurtarılmasını sağladı. Arada da oyuna yeterince dahil olamadı.

    Hugo Ekitike (5/10):

    İlk yarıda hareketleriyle zaman zaman rakip savunmayı zorladı, ancak gol önünde verimsizdi. İkinci yarıda güçlü bir koşuyla penaltı kazandı.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Gomez'in yerine oyuna girdi ancak sahada kaldığı yarım saat boyunca pek göze çarpmadı.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Gravenberch'in yerine oyuna girdikten sonra uzak mesafeden attığı bir şutla Trafford'un ellerini yaktı.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Yedek kulübesinden çıkarak yine parlak bir performans sergiledi ve birkaç tehlikeli pozisyon yarattı.

    Cody Gakpo (5/10):

    Ekitike'nin yerine oyuna girdikten sonra neredeyse hiç varlık gösteremedi.

    Federico Chiesa (5/10):

    Maçın sonlarında Salah'ın yerine oyuna girdi ancak topa neredeyse hiç dokunamadı.

    Arne Slot (3/10):

    Sistemi aslında yaklaşık 40 dakika boyunca iyi işledi ve City'ye sorunlar çıkardı. Ancak takımının zayıflıkları geriye düştükten sonra ortaya çıktı ve Reds ikinci yarının başlarında çoktan pes etmiş gibi görünüyordu, bu da teknik direktör için pek iyi bir izlenim bırakmadı.

