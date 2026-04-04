Liverpool, yüksek presiyle maçın başlarında ev sahibi takımı zorladı, ancak City kalesinde James Trafford’u zorlamakta zorlandı. Giorgi Mamardashvili’nin uzun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mohamed Salah daha iyi bir iş çıkarmalıydı; ancak bu yaz Anfield’dan ayrılma niyetini açıklamasından bu yana ilk maçına çıkan Mısırlı oyuncu, şutunu geciktirdi ve Abdukodir Khusanov’un müdahalesine maruz kaldı.

Bu arada Hugo Ekitike birkaç şutunu dışarıya attı, bu da golün ancak Virgil van Dijk'ın Liverpool ceza sahası içinde Nico O'Reilly'yi düşürmesinin ardından geldiği anlamına geliyordu ve Haaland penaltıdan hata yapmadı. Norveçli milli oyuncu, ilk yarının uzatma dakikalarında Ibrahima Konate'nin önüne geçerek Semenyo'nun ortasını kafayla ağlara göndererek City'nin üstünlüğünü ikiye katladı.

Semenyo, ikinci yarı başlar başlamaz Liverpool savunmasının arkasına sarkıp çalımla bitirdiği pozisyonla skoru 2-0'a getirdi. Ardından, City'nin bir başka muhteşem atağında O'Reilly'nin pasını alan Haaland, topu üst direğe çarptırarak skoru 3-0'a taşıdı.

Liverpool, Hugo Ekitike'nin Matheus Nunes tarafından düşürülmesiyle penaltı kazanarak skoru 1-2'ye getirme fırsatı yakaladı, ancak Salah'ın vuruşunu Trafford kurtardı ve yakında tahtından inecek olan Premier League şampiyonları için bir başka mutsuz gün daha sona erdi.

