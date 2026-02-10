Liverpool, Luis Diaz'ı Bayern Münih'e satarak ve tek boyutlu Cody Gakpo'ya güvenerek korkunç bir hata yaptı.

Arne Slot, Liverpool'un 2024-25 Premier League şampiyonluğunu pekiştirmek istediği için bunun doğru bir karar olduğunu da belirtti. Wirtz, rekor kıran transfer harcamalarıyla takıma katılan yedi yeni oyuncudan biriydi ve Diaz ise takımdan ayrılabileceği düşünülen bir oyuncuydu.

Slot, Diaz'ın ayrılışının kesinleşmesinin ardından, "Onun şarkısını çok, çok, çok özleyeceğim, çünkü bu belki de taraftarlarımızın bir oyuncu için söylediği en iyi şarkılardan biriydi" dedi. "Ve tabii ki ligi kazanmamıza yaptığı tüm katkılar. Ama bu da kulüp olarak kim olduğumuzun bir parçası. Büyük transferler yapıyoruz, bunu son birkaç yıldır yapıyoruz. Ama bu kulüp, halihazırda gerçekleştirdiğimiz bu transferleri tamamlamak için fonları geri kazanmak zorunda."

Slot, Diaz'ın rolünü büyük ölçüde küçümsedi; Diaz, sahte dokuz numara rolüne kaydırıldıktan sonra Liverpool'un en önemli oyuncusuydu. Bayern, zirvede olan dünya çapında bir oyuncuyu sadece 65,5 milyon sterlin (89 milyon dolar) karşılığında kadrosuna kattı ve bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu çok iyi biliyordu.

Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, kulübün resmi internet sitesinde"Luis Diaz, uluslararası deneyime, muazzam kaliteye, müthiş becerilere ve büyük güvenilirliğe sahip bir oyuncu ve takımımıza hemen katkı sağlayacak" dedi. "Onu FC Bayern'e getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu tür transferler, makinenin her dişlisi birbirine uyduğunda işe yarar. Taraftarlarımız olağanüstü bir oyuncuyu izlemeyi dört gözle bekleyebilirler."

Bu, Diaz'ın gerçekten hak ettiği bir övgüydü ve Allianz Arena'daki ilk yedi ayında bu övgüyü fazlasıyla hak etti. Bu arada Liverpool, İngiltere şampiyonu olmaktan Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesine geriledi ve Gakpo, son üçte birde en zayıf halka oldu. Diaz'ı göndermek, onu kurbanlık koyun olarak sunmaması gereken Reds'e şimdiden geri döndü.