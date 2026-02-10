Goal.com
Liverpool, Luis Diaz'ı Bayern Münih'e satarak ve tek boyutlu Cody Gakpo'ya güvenerek korkunç bir hata yaptı.

Liverpool taraftarları Luis Diaz'ı hiçbir zaman tam olarak takdir etmedi. Hatta çoğu, geçen yaz Kolombiyalı oyuncunun Bayern Münih'e transferini memnuniyetle karşıladı. Florian Wirtz'i 116 milyon sterlin (158 milyon dolar) karşılığında transfer etmek için Diaz'ın satılması gerektiğine inanıyorlardı. Ayrıca sol kanatta ilk tercih olarak Cody Gakpo hala hazırdı.

Arne Slot, Liverpool'un 2024-25 Premier League şampiyonluğunu pekiştirmek istediği için bunun doğru bir karar olduğunu da belirtti. Wirtz, rekor kıran transfer harcamalarıyla takıma katılan yedi yeni oyuncudan biriydi ve Diaz ise takımdan ayrılabileceği düşünülen bir oyuncuydu.

Slot, Diaz'ın ayrılışının kesinleşmesinin ardından, "Onun şarkısını çok, çok, çok özleyeceğim, çünkü bu belki de taraftarlarımızın bir oyuncu için söylediği en iyi şarkılardan biriydi" dedi. "Ve tabii ki ligi kazanmamıza yaptığı tüm katkılar. Ama bu da kulüp olarak kim olduğumuzun bir parçası. Büyük transferler yapıyoruz, bunu son birkaç yıldır yapıyoruz. Ama bu kulüp, halihazırda gerçekleştirdiğimiz bu transferleri tamamlamak için fonları geri kazanmak zorunda."

Slot, Diaz'ın rolünü büyük ölçüde küçümsedi; Diaz, sahte dokuz numara rolüne kaydırıldıktan sonra Liverpool'un en önemli oyuncusuydu. Bayern, zirvede olan dünya çapında bir oyuncuyu sadece 65,5 milyon sterlin (89 milyon dolar) karşılığında kadrosuna kattı ve bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu çok iyi biliyordu.

Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, kulübün resmi internet sitesinde"Luis Diaz, uluslararası deneyime, muazzam kaliteye, müthiş becerilere ve büyük güvenilirliğe sahip bir oyuncu ve takımımıza hemen katkı sağlayacak" dedi. "Onu FC Bayern'e getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu tür transferler, makinenin her dişlisi birbirine uyduğunda işe yarar. Taraftarlarımız olağanüstü bir oyuncuyu izlemeyi dört gözle bekleyebilirler."

Bu, Diaz'ın gerçekten hak ettiği bir övgüydü ve Allianz Arena'daki ilk yedi ayında bu övgüyü fazlasıyla hak etti. Bu arada Liverpool, İngiltere şampiyonu olmaktan Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesine geriledi ve Gakpo, son üçte birde en zayıf halka oldu. Diaz'ı göndermek, onu kurbanlık koyun olarak sunmaması gereken Reds'e şimdiden geri döndü.

    İlham verici güç

    Diaz'ın transfer için baskı yaptığı, ancak bu baskıların sözleşme uzatma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Liverpool, ona hak ettiği değeri vermedi, çünkü futbol açısından ayrılması için geçerli bir neden yoktu.

    Slot, Reds'i İngiltere'de tekrar zirveye taşımıştı ve takım, Şampiyonlar Ligi'nden ancak 16 turunda penaltı atışları sonucunda, sonunda şampiyon olan Paris Saint-Germain'e yenilerek elenmişti. Anfield'da yeni bir hanedanlığın kurulacağı konuşuluyordu ve bu hiç de uzak bir ihtimal gibi görünmüyordu. Diaz'a dokunulmazlık statüsü verilmeliydi.

    Tüm turnuvalarda 50 maçta 25 gol katkısı kaydetti ve bu, Gakpo'nun katkısından iki az olsa da, bunların yedisi Liverpool'un Premier Lig'deki son 11 maçında geldi. Diaz bu kadar ilham verici bir güç olarak ortaya çıkmasaydı, takım çizgiyi geçemeyebilirdi.

    Sol kanatta Gakpo ile dönüşümlü olarak oynasa da, ortada oynasa da, Kolombiya milli oyuncusu istikrarlı bir performans sergiledi ve sezonun son haftalarında gücünü kaybetmiş gibi görünen en golcü oyuncu Mohamed Salah'ı bile gölgede bıraktı.

    'Hiç şansı yok' Gakpo daha iyi

    Diaz, Jürgen Klopp döneminde FA Cup zaferinde ve arka arkaya Carabao Cup başarılarında da önemli bir rol oynamış ve İngiliz futbolunun en heyecan verici oyuncularından biri haline gelmişti. Liverpool'un yaz transfer döneminde öncelikli hedefi olarak Wirtz'i seçmesi, tüm bunların unutulmuş gibi görünmesi şaşırtıcıydı.

    Daha da affedilemez olan ise, Wirtz'in gelişinden sonra Gakpo'nun kadro hiyerarşisinde Diaz'ın önüne geçmesiydi. Slot'un Anfield'daki ilk yılında elde ettiği istatistiklere aldanmayın; Hollandalı oyuncunun performansı Diaz'ınkiyle boy ölçüşemez.

    Diaz, Liverpool'un pres oyununda vazgeçilmezdi ve öngörülemez driplingleri ve keskin paslarıyla rakip savunmayı alt üst ediyordu. Gakpo ise çok sık ortadan kaybolan tek boyutlu bir forvet. Eski PSV oyuncusu, Diaz'ın hızına ve fiziksel gücüne sahip değil ve sağ ayağına çok fazla güveniyor, bu da savunmacıların onu zor pozisyonlara sokmasını kolaylaştırıyor.

    Gakpo, etkileyici bitiriciliği ve teknik kalitesine rağmen, uzun vadede bu kusurlarını asla aşamayacaktı. Nitekim, mevcut sezonu ilk 13 maçında 4 gol ve 3 asistle açmış olsa da, Gakpo'nun maçlara girip çıkma eğilimi, Liverpool'un akıcılığını açıkça engelliyordu.

    Manchester United efsanesi Rio Ferdinand da Ekim ayında podcast'inde bunu şöyle ifade etti: "Diaz'ın ayrılması iyi bir hamle mi, bilmiyorum. Diaz bence üst düzey bir oyuncu. Kulüpten ayrılmasına izin verilirken, onun yerine daha iyisini buldular mı? Gakpo daha mı iyi? Hayır, kesinlikle hayır. İşe yaramıyorlar, iyi oynamıyorlar."

    Zorluklar karşısında küçülmek

    Günümüze gelindiğinde, bu sorunlar Liverpool için hala devam ediyor. Pazar günü Manchester City'ye 2-1 yenilen Slot'un takımı, lider Arsenal'in 17 puan gerisinde ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan takımların 4 puan gerisinde, ligde 6. sırada kalmaya devam ediyor.

    Gakpo, Anfield'da 85 dakika sahada kaldığı süre boyunca sadece 30 kez topa dokundu, kaleye isabetli şut çekemedi ve sekiz kez topu kaybetti. Kısacası, etkisizliğin tanımı gibiydi ve endişe verici bir durumu sürdürdü. Bazı Liverpool yetkilileri, Ağustos ayında Hollanda milli oyuncuyla beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamış olmaktan pişmanlık duyuyor olabilir.

    Gakpo topa her dokunduğunda ne olacağını tam olarak biliyorsunuz; içeriye doğru kesip kendini kalabalık bir durumda bulacak ve Liverpool'un sahip olabileceği herhangi bir ivmeyi durduracaktır. Diaz'ı bu kadar eşsiz kılan hayal gücü ve patlayıcılıktan yoksundur.

    Bu noktada, Slot'un Gakpo'yu ısrarla kullanmak yerine 17 yaşındaki Rio Ngumoha'ya şans vermesi daha iyi olacaktır. O, zorluklar karşısında küçülüyor ve Liverpool, şimdiye kadar felaket olan sezonu kurtarmak için hiçbir yolcuyu taşıyacak durumda değil.

    'Gerçek kasırga'

    Buna karşın, Diaz yeni Münih ortamında başarılı bir performans sergiliyor. Eski Porto yıldızı, Bayern formasıyla ilk 30 maçında toplam 32 gol ve asist kaydetti, bunların beşi hafta sonu Hoffenheim maçında geldi.

    Diaz, Harry Kane'in attığı iki penaltıyı kazandı ve Bayern'in Bundesliga'nın üçüncü sıradaki takımı karşısında 5-1 galip geldiği maçta kendisi de hat-trick yaptı. Bu, bu sezon Avrupa'nın en iyi beş liginde gördüğümüz en mükemmel performansa yakındı ve üçüncü golü özellikle muhteşemdi. Diaz, ceza sahasının kenarında markajından kurtulduktan sonra topu uzak köşeye kusursuz bir isabetle gönderdi.

    Maçtan sonra Diaz hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Kane, Kolombiyalı oyuncuyla anında iyi bir uyum yakaladığını belirterek ESPN'e "Harika bir oyuncu, onunla oynamaktan çok mutluyum" dedi. "Maç boyunca bir tehdit oluşturdu, geniş pozisyonlara geçip savunmacılara bire birde sorun çıkarabiliyor, içeri girebiliyor, çizgiye inebiliyor ve tehlikeli bölgelere girebiliyor. İlk geldiğinde, altı metre kareye girip, önemli golleri atmanı sağlayan o tap-in alanlarına girdiğini söylemiştim ve bugün bunu tekrar gördünüz."

    Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen, kulübün medya kanalına şunları ekledi: "Luis Diaz'dan gerçekten çok memnunuz, o gerçek bir kasırga." Bu, dinamizmiyle Vincent Kompany'nin takımını başka bir seviyeye taşıyan Diaz için çok uygun bir tanımdı.

    Ribéry tarzı

    Bayern, Borussia Dortmund'un 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturarak Bundesliga'yı korumaya doğru emin adımlarla ilerliyor ve Şampiyonlar Ligi'nde de Chelsea ve PSG'yi rahatlıkla yenerek gücünü kanıtladı. Diaz, PSG maçında 2 gol attı. Ayrıca DFB-Pokal'da çeyrek finale yükseldi ve forvet hattı bu muhteşem performansını sürdürürse, tüm kupaları toplama şansı var.

    Diaz, Kane ve Michael Olise, bir gün Barcelona'nın ünlü "MSN" ve Real Madrid'in "BBC" üçlüsüyle aynı seviyeye çıkabilecek, tarih yazacak bir üçlü olmaya aday. Kane, Bayern'in en golcü oyuncusu olarak manşetlere taşınıyor, ancak Diaz ve Olise, 2010 ile 2020 yılları arasında kulübün başarısını sürükleyen efsanevi ikiliyle karşılaştırılıyor.

    Eberl geçen ay Sky Sports Almanya'ya şunları söyledi: "Michael'ın pozisyonunu ve hareketlerini gördüğümde, Arjen Robben'i andırıyor. O, bizim yeni Robben'imiz gibi. Narin, zarif. Diğer tarafta ise Lucho var, o da Franck Ribery tipi, yaratıcı bir kaos yaratıcısı. Kanat ortaklığımız olağanüstü."

    Diaz'ın kendi sözleriyle, Liverpool'da Salah ile "özel bir bağı" vardı ve görünüşe göre bunu Olise ile de tekrarlamış. Ters kanat oyunları izlemesi keyifli, Olise Diaz'ın kaos yaratma becerisini tamamlayan kontrolü sağlıyor ve sonuçları şimdiden "Robbery" ikilisinin sonuçlarıyla rekabet ediyor.

    Ancak Ribery ve Diaz arasındaki benzerlikler özellikle dikkat çekici. Ribery de bir anda maçı açabilen bir maverickti ve topun dışında gösterdiği mücadeleci özellikleri takımın geri kalanına örnek oluyordu. Nefes kesici becerisini vahşi bir kararlılıkla birleştiriyordu ve Diaz da aynı özelliklere sahip. Zirvede olduğu dönemde Ribery durdurulamazdı ve Ballon d'Or'u kazanamaması büyük bir talihsizlikti; belki Diaz, Fransız oyuncunun başaramadığını başarabilir.

    'Büyük hata'

    Slot, Diaz'ın hala takımda olmasını ne kadar çok isterdi. O, rakip oyuncuları durdurmayı ve gol atmayı aynı derecede seven bir maç kazandıran oyuncu ve Gakpo asla bu kadar yüceltilmemeliydi.

    Liverpool, bu korkunç hatasının bedelini ağır ödüyor. Saldırılarının nasıl zayıfladığının bir başka önemli örneği, sezonun başlarında Chelsea'ye 2-1 yenildikleri maçtı. Bu maç, Gary Neville'i Sky Sports yorumcu koltuğunda "gerçekten hayal kırıklığına uğratmıştı". Eski İngiltere ve United savunmacısı, "Orta saha oyuncuları ve forvetler kesinlikle işe yaramazdı" dedi. "İnanılmaz bir şekilde topu rakibe kaptırıyorlardı. Gakpo, Salah, israf."

    Eski Liverpool forveti Daniel Sturridge, Sky Sports stüdyosunda asıl sorunu şöyle özetledi: "Bence Luis Diaz büyük bir eksiklik. Geçen yıl Liverpool'a ve nasıl pres yaptıklarına bakarsanız, bence presin ön üçlüsünü oluşturan kişi oydu. Bana göre Luis Diaz, topa ne kadar inatçı ve takımına geri kazandırmak için ne kadar istekli - Liverpool'a şu anda eksik olan bir şey kattı.

    "Kendini savunmada feda ederdi. Şimdi çözmeleri gereken şey bu - o hücumda kim kendini biraz feda edecek? Üçlü hücumda her zaman 'istatistiklere aç değilim' diyen bir oyuncu olmalı. Menajerin ne yapacağını bildiğinden emin değilim."

    Slot, Anfield'daki son yılında soyunma odasında sarsılmaz takım ruhunu somutlaştıran Diaz'ın kaybını telafi etmenin bir yolunu hala bulamadı. Liverpool, 2026-27 sezonunda bunu geri kazanmak için ona uygun bir yedek bulmak zorunda kalacak, çünkü Gakpo bu görevi yerine getirebilecek durumda değil.

