Liverpool'lu Mohamed Salah, eski Manchester City yıldızıyla birlikte oynamak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinden birine sürpriz bir transfer yapabilir
Fenerbahçe, Salah için sürpriz bir aday olarak öne çıkıyor
Kimsenin tahmin edemediği bir gelişmeyle, Türk futbolunun devlerinden Fenerbahçe’nin Salah’ı kadrosuna katmak için en önde yer aldığı bildiriliyor. Liverpool efsanesi, birkaç sezondur Suudi Pro Ligi’ne transfer olacağı yönünde sıkça gündeme gelse de, Türkiye’den gelen haberler, oyuncunun henüz Avrupa futbolunu terk etmeye hazır olmadığını gösteriyor. A Spor’a göre, Fenerbahçe yetkilileri olası bir transferi görüşmek üzere Salah’ın temsilcileriyle şimdiden iki toplantı gerçekleştirdi.
33 yaşındaki oyuncu, efsanevi dokuz yıllık bir dönemin ardından bu yaz Anfield'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Başlangıçta sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmış olsa da, kulüp karşılıklı bir vedanın parçası olarak oyuncunun bedelsiz transferine izin vermeyi kabul etti. Fenerbahçe'nin, kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için gereken mali şartların farkında olduğu bildiriliyor. Salah'ın haftalık 333.000 sterlin civarında bir maaş talep ettiği söyleniyor; bu rakam, onu futbol dünyasının en yüksek maaşlı oyuncuları arasında tutacak.
Tanıdık yüzlerle buluşmak
Salah İstanbul'a transfer olursa, heyecan verici yeteneklerle ve eski Premier Lig rakipleriyle dolu bir soyunma odasıyla karşılaşacak. Fenerbahçe transfer piyasasında oldukça aktif bir tutum sergiliyor; kısa süre önce eski Manchester City kalecisi Ederson'u ve Dünya Kupası şampiyonu orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.
Rekabetçi bir Avrupa ortamında kalmanın cazibesi, Mısırlı oyuncu için önemli bir faktör gibi görünüyor. Suudi PIF'in Salah'ı, Cristiano Ronaldo'nun ardından ligin yüzü olacak en önemli transfer olarak gördüğü bildirilirken, Salah'ın tarafı bu konuda sessizliğini koruyor.
Avrupa'nın dev kulüpleri ve MLS ilgilerini sürdürüyor
Durumu takip eden tek kulüp Fenerbahçe değil; Mısır milli takım direktörü İbrahim Hassan, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin de devreye girdiğini iddia ediyor. Hassan, yıldız oyuncusuna futbolun en üst seviyesinden uzaklaşmamasını açıkça tavsiye etti. Hassan, ON Sport'a verdiği demeçte, "Şahsen, onun Avrupa'da kalmasını tercih ederim," dedi. "Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve İtalya'dan kulüplerden teklifler geldiğini duydum."
Mısır direktörü ayrıca, New York City FC'nin ilgisini açıkça dile getirdiği Major League Soccer'a transfer konusunda da uyarıda bulundu. "MLS'e transfer mi? Orada gözden çok uzak kalır. Onu, benim şu anda Lionel Messi'yi hatırladığımdan daha fazla hatırlamazsınız. Onu izlemiyorum bile," diye ekledi Hassan.
Anfield'da veda maçı hâlâ öncelikli konu
Herhangi bir transferin kesinleşmesinden önce Salah, Liverpool'da son bir etki bırakmaya odaklanmış durumda. Crystal Palace'ı 3-1 yendikleri maçta geçirdiği son hamstring sakatlığı, Reds formasıyla son maçını oynamış olabileceğine dair endişeleri beraberinde getirdi. Ancak forvetin, sezon bitmeden sahalara dönerek Anfield taraftarlarına layık bir veda sunması bekleniyor.