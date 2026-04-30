Liverpool'lu Mohamed Salah, eski Manchester City yıldızıyla birlikte oynamak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinden birine sürpriz bir transfer yapabilir

Kimsenin tahmin edemediği bir gelişmeyle, Türk futbolunun devlerinden Fenerbahçe’nin Salah’ı kadrosuna katmak için en önde yer aldığı bildiriliyor. Liverpool efsanesi, birkaç sezondur Suudi Pro Ligi’ne transfer olacağı yönünde sıkça gündeme gelse de, Türkiye’den gelen haberler, oyuncunun henüz Avrupa futbolunu terk etmeye hazır olmadığını gösteriyor. A Spor’a göre, Fenerbahçe yetkilileri olası bir transferi görüşmek üzere Salah’ın temsilcileriyle şimdiden iki toplantı gerçekleştirdi.

33 yaşındaki oyuncu, efsanevi dokuz yıllık bir dönemin ardından bu yaz Anfield'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Başlangıçta sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmış olsa da, kulüp karşılıklı bir vedanın parçası olarak oyuncunun bedelsiz transferine izin vermeyi kabul etti. Fenerbahçe'nin, kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için gereken mali şartların farkında olduğu bildiriliyor. Salah'ın haftalık 333.000 sterlin civarında bir maaş talep ettiği söyleniyor; bu rakam, onu futbol dünyasının en yüksek maaşlı oyuncuları arasında tutacak.