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Liverpool, Lens kadrosunda yer almamasının ardından Bradley Barcola için PSG'ye 135 milyon euroluk artırılmış teklif sundu
Liverpool, Barcola için teklifini yükseltti
Liverpool, Foot01'in haberine göre kanat oyuncusu Barcola'yı transfer etmek için PSG'ye 135 milyon euroluk iyileştirilmiş bir teklif sundu. Fransa milli takım oyuncusu, teknik direktör Luis Enrique tarafından Lens maçının kadrosuna hiç alınmadı ve bu durum, devam eden transfer görüşmelerinde önemli bir gelişmeye işaret etti.
Eski Lyon hücum oyuncusu, mevcut transfer döneminde Liverpool'a transferini tamamlama arzusunu güçlü şekilde koruyor. Daha önce 100 milyon euroyu çok az aşan teklifler sunan İngiliz kulübü, şimdi PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi satışa onay vermeye ikna etmek için mali teklifini önemli ölçüde artırdı.
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PSG, düşürülmüş bir değerlemeyi değerlendiriyor
Liverpool'ın mali paketini artırma kararı, Amazon'un patronunun kulübün sermaye yapısına dahil olmasının da etkisiyle güç kazanmış görünüyor. PSG yöneticileri, €135 milyonluk teklifi hemen peşinen reddetmek yerine artık bu teklifi aktif şekilde inceliyor.
Enrique, kanat oyuncusunun yakın geleceği hakkında kamuoyu önünde konuşmayı reddetse de, oyuncuyu Lens karşısında kadroya almama yönündeki net tercihi önemli bir mesaj verdi. PSG, başlangıçta Barcola için kulüp içinde yaklaşık €150 milyonluk bir değer biçmişti, ancak Paris'teki üst düzey isimler şimdi uygun bir çözüm bulmak ve Kylian Mbappe'nin ayrılığına benzer bir sürecin tekrarlanmasını önlemek için daha düşük bir bonservisi değerlendirmeye alıyor.
Arsenal ilgisi reddedildi
Rakip Premier League ekiplerinin ilgisine dair spekülasyonlar da İngiliz basınındaki haberlerle netlik kazandı. Arsenal'in kanat oyuncusuyla adı anılsa da Emirates Stadyumu'na bir transferin gerçekçi bir ihtimal olmadığı belirtildi.
Arsenal oyuncuyla ilgileniyor, ancak şu ana kadar kulüpler arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmedi ve Liverpool ile iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan ekip arasındaki ileri düzey temaslar nedeniyle bu aşamada bir anlaşma ihtimali düşük görünüyor.
- Getty
İleri düzeydeki görüşmeler sona yaklaşmış durumda
PSG, kulüpte sürekli iyi davranışlar sergileyen bir oyuncunun sorunsuz şekilde ayrılmasını sağlamak için mali beklentilerini ayarlayıp ayarlamama konusunu şimdi dikkatle değerlendiriyor. Liverpool ile PSG arasındaki ileri düzey görüşmeler ilerlerken, transfer her zamankinden daha fazla gerçekleşmeye yakın görünüyor. Liverpool, yazın en çok ses getiren transfer süreçlerinden birini sonuçlandırmayı hedefleyen iki kulüp de anlaşmayı tamamlamak isterken, önümüzdeki günlerde mutabakatı kesinleştirmeye çalışacak.
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