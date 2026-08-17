Liverpool, Foot01'in haberine göre kanat oyuncusu Barcola'yı transfer etmek için PSG'ye 135 milyon euroluk iyileştirilmiş bir teklif sundu. Fransa milli takım oyuncusu, teknik direktör Luis Enrique tarafından Lens maçının kadrosuna hiç alınmadı ve bu durum, devam eden transfer görüşmelerinde önemli bir gelişmeye işaret etti.

Eski Lyon hücum oyuncusu, mevcut transfer döneminde Liverpool'a transferini tamamlama arzusunu güçlü şekilde koruyor. Daha önce 100 milyon euroyu çok az aşan teklifler sunan İngiliz kulübü, şimdi PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi satışa onay vermeye ikna etmek için mali teklifini önemli ölçüde artırdı.