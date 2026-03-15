"Liverpool kötü bir şampiyon" - Arne Slot'un takımı, Tottenham ile berabere kaldıkları maçın ardından sert eleştirilere maruz kaldı ve "her zaman fazla parti yaptıkları" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı

Pazar günkü sonucun ardından, son Premier Lig şampiyonu, dördüncü sıradaki Aston Villa'nın iki puan gerisinde ve altıncı sıradaki Chelsea'nin sadece bir puan önünde, ligde beşinci sırada yer alıyor. Liverpool, sezonun bitimine sadece sekiz maç kala 30 maçta 49 puan topladı.

Tottenham ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Sky Sports'a konuşan Dominik Szoboszlai, takım arkadaşlarına sert bir uyarıda bulundu. Keane de soyunma odasıyla ilgili bu endişeleri yineleyerek şunları ekledi: "Bence arka planda bazı sorunlar var; bence daha büyük sorunlar var... Hepsi aynı fikirde mi bilmiyorum ve oyuncular arasında o kimya yok gibi görünüyor."