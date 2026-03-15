"Liverpool kötü bir şampiyon" - Arne Slot'un takımı, Tottenham ile berabere kaldıkları maçın ardından sert eleştirilere maruz kaldı ve "her zaman fazla parti yaptıkları" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı
Keane, standartlardaki düşüşü sert bir şekilde eleştirdi
Anfield'daki maçın bitiş düdüğünün ardından Sky Sports'a konuşan Keane, Liverpool'un bu sezon yaşadığı dramatik düşüşü değerlendirirken sözünü sakınmadı. Eski Manchester United orta saha oyuncusu, Arne Slot'un takımının bu kadar dibe vurmasına inanamadığını dile getirerek, takımın şu anda lig lideri Arsenal'in tam 21 puan gerisinde olduğunu belirtti.
Açık sözlü yorumcu, takımın şampiyonluk savunmasına son derece eleştirel yaklaştı ve gerçekten büyük takımların başarılarını sürdürdüklerini vurguladı. Keane şunları söyledi: "Geçen yıl lig şampiyonu olduklarını düşünürsek, daha önce de defalarca söylediğim gibi, Liverpool kötü bir şampiyon. Şu anda Arsenal'in 21 puan gerisindeler; ne büyük bir düşüş bu! Bu çok kötü."
Zihniyet ve perde arkası sorunları
Pazar günkü sonucun ardından, son Premier Lig şampiyonu, dördüncü sıradaki Aston Villa'nın iki puan gerisinde ve altıncı sıradaki Chelsea'nin sadece bir puan önünde, ligde beşinci sırada yer alıyor. Liverpool, sezonun bitimine sadece sekiz maç kala 30 maçta 49 puan topladı.
Tottenham ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Sky Sports'a konuşan Dominik Szoboszlai, takım arkadaşlarına sert bir uyarıda bulundu. Keane de soyunma odasıyla ilgili bu endişeleri yineleyerek şunları ekledi: "Bence arka planda bazı sorunlar var; bence daha büyük sorunlar var... Hepsi aynı fikirde mi bilmiyorum ve oyuncular arasında o kimya yok gibi görünüyor."
Aşırı parti yapma suçlamaları
Televizyon yorumcusunun yönelttiği en çarpıcı eleştirilerden biri, takımın önceki zaferini kutlamakla çok fazla zaman harcadığı yönündeki suçlamasıydı. O, takımın geçen sezon çok erken pes ettiğini, sezonun bitmesine hâlâ haftalar varken kutlamalara kendini kaptırdığını ve bunun da sonuçta rekabet gücüne zarar verdiğini düşünüyordu.
Ligin dokuz mağlubiyetine işaret eden Keane, şöyle dedi: "Geçen yıl Liverpool'u eleştirmiştim ve onların her zaman çok fazla parti yaptığını düşünüyordum. Sezonun bitmesine dört, beş, hatta altı hafta kala parti yapıyorlardı... Siz Liverpool Futbol Kulübüsünüz; lig şampiyonluğu kazanmanız beklenmiyor mu? Kazandığınızda bunun tadını çıkarın, ama gelecek yıl da bunu tekrarlayın."
Avrupa'da ve yurt içinde büyük sınavlar bekliyor
Hızlı bir şekilde toparlanmak isteyen Liverpool, Çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçla dikkatini bir an önce Avrupa'ya çevirmeli. Slot'un takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gergin bir rövanş maçına çıkacak; kıtasal hayallerini canlı tutmak için ilk maçta aldıkları 1-0'lık dar bir yenilgiyi telafi etmeleri şart.
Ligde ise kritik bir dönem bekliyor. Önümüzdeki Cumartesi Brighton deplasmanına çıkacaklar, ardından Fulham, Everton ve Crystal Palace ile karşılaşacaklar. İlk dört yarışının kaderi, Manchester United, Chelsea ve Aston Villa ile oynanacak yüksek riskli maçların yer aldığı zorlu Mayıs programı sırasında belirlenecek.
