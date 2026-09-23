Getty
Çeviri:
Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Xavi ile yaptığı "çok büyük" görüşmelerin ardından neden Hollanda Milli Takımı'nı bırakamayı reddettiğini açıkladı
Hollanda'nın geleceği güvence altına alındı
96 kez milli olan oyuncu, Dünya Kupası'na hayal kırıklığı yaratan bir veda sonrasında milli takımı bırakmayı düşündü. Ronald Koeman, haziranda Fas'a son 32 turunda alınan sürpriz yenilginin ardından görevinden ayrıldı ve bu da stoperin milli takımdaki geleceğini sorgulamasına neden oldu.
Ancak eski Barcelona teknik direktörü Xavi'nin yeni milli takım teknik direktörü olarak göreve getirilmesi tabloyu değiştirdi. İkili arasındaki son derece verimli görüşme, savunmacıyı önümüzdeki dönemde de devam etmeye ve seçime açık kalmaya ikna etti.
- AFP
Doğrudan bir konuşma
Van Dijk, milli takım kariyerine devam etme konusunda karar vermeden önce netlik ve güvenceye ihtiyaç duyduğunu kabul etti. Ancak Liverpool'un yıldızı, Xavi ile yaptığı görüşmeyle ilgili konuşurken, doğru şartlar ortaya konduktan sonra ikna edilmesinin çok uzun sürmediğini belirtti.
Van Dijk, "Açıkçası bu çok büyük bir karardı" dedi. "Kendime güveni, saygı ve mutluluğun birleşimini ve istediğim her şeyi hissetmem gerekiyordu. İlk saniyeden itibaren durum buydu, bu yüzden konuşmanın çok uzun sürmesine gerek kalmadı."
Deneyimli savunmacı artık milli takım kariyerinin bir sonraki bölümüne başlamak için sabırsızlanıyor. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şey çok iyiydi, bu yüzden gerçekten önemli olan dört maç için bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum. Önümüzdeki en az iki yılı harika bir dönem haline getirelim."
Savunma temellerini inşa etmek
Uluslararası arenadan uzakta Van Dijk, Liverpool savunmasının dirençli yapısının temel direği olmayı sürdürüyor. Liverpool, pazar günü Bournemouth'u Premier League'de 1-0 mağlup etti ve üst üste üçüncü iç saha maçında gol yemedi. Bu, Arne Slot'un 2024-25 sezonundaki ilk üç maçından bu yana başarılamayan bir istatistik oldu.
Kaptan, savunmadaki sağlamlık için tüm takıma övgüde bulunmakta gecikmedi. Van Dijk, "Gol yememek her zaman iyiye işarettir" dedi. "İleride oynayan oyuncular ve orta saha oyuncuları çok çalışıyor, bu da üzerine inşa edebileceğimiz harika bir temel oluşturuyor."
Van Dijk ayrıca 21 yaşındaki yaz transferi Jeremy Jacquet ile gelişen uyumuna da dikkat çekti ve genç oyuncuyu erken gelen övgülere rağmen ayakları yere basmaya çağırdı. Şöyle konuştu: "O çok umut vadeden biri ama çok çalışmaya devam etmesi ve sakin kalması ona bağlı. Hâlâ geliştirebileceğimiz şeyler var ama maç oynayarak öğrenirsiniz."
- DeFodi Images
Uluslar Ligi sınavı kapıda
Hollanda, Xavi'nin yeni liderliğinde hemen zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak. Hollanda, UEFA Uluslar Ligi fikstürüne perşembe günü eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Almanya'ya karşı oynayacağı yüksek profilli maçla başlayacak.
Bu durum, Van Dijk için eski kulüp teknik direktörüne milli takım düzeyinde karşı oynama adına eşsiz bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda bu maç, Hollanda kadrosunun Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından toparlanması ve Xavi döneminin temellerini atması için kritik bir başlangıç noktası niteliği taşıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun