Van Dijk, milli takım kariyerine devam etme konusunda karar vermeden önce netlik ve güvenceye ihtiyaç duyduğunu kabul etti. Ancak Liverpool'un yıldızı, Xavi ile yaptığı görüşmeyle ilgili konuşurken, doğru şartlar ortaya konduktan sonra ikna edilmesinin çok uzun sürmediğini belirtti.

Van Dijk, "Açıkçası bu çok büyük bir karardı" dedi. "Kendime güveni, saygı ve mutluluğun birleşimini ve istediğim her şeyi hissetmem gerekiyordu. İlk saniyeden itibaren durum buydu, bu yüzden konuşmanın çok uzun sürmesine gerek kalmadı."

Deneyimli savunmacı artık milli takım kariyerinin bir sonraki bölümüne başlamak için sabırsızlanıyor. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şey çok iyiydi, bu yüzden gerçekten önemli olan dört maç için bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum. Önümüzdeki en az iki yılı harika bir dönem haline getirelim."



