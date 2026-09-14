Getty Images Sport
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Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Anfield'daki sözleşme belirsizliği sürerken geleceğini belirlemek için yeni teknik direktörüyle ikinci görüşmeyi yapacak
Oranje kaptanı için ikinci kritik görüşme planlandı
Son 32 turunda sona eren hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası kampanyasının ardından Hollanda Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğunda büyük bir değişime imza attı. Ronald Koeman görevinden ayrıldı ve böylece eski Barcelona teknik direktörü Xavi'nin milli takımın başına geçmesinin yolu açıldı.
Bu nöbet değişimi, Van Dijk'ın ülkesi adına süren rolü konusunda soru işaretleri yarattı. 96 kez milli olan savunmacı, duruma açıklık getirmek için Xavi ile kadrodaki yeri hakkında görüşmelere başladı.
The Athletic'e göre, önümüzdeki haftalarda resmi bir görüşme yapılması planlanıyor. İkili ilk teması, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaştığı hafta ortasında kurdu.
- Getty Images Sport
Meydan okuyan savunmacı Euro 2028'i hedefliyor
35 yaşına girmesine rağmen Liverpool'un değişmez isimlerinden biri olan oyuncu, uluslararası futbolun en üst seviyesinde mücadele etme becerisine hâlâ güvendiğini koruyor. Hollanda'yı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na taşımak gibi net hedefleri var.
Van Dijk, milli takım geleceğine ilişkin konuşurken, "Hâlâ takıma değer katabileceğimi ve takım için önemli olabileceğimi düşünüyorum" dedi.
Deneyimli stoper, yeni teknik direktörün kadroyu farklı bir yöne götürmek isteyebileceği gerçeğine tamamen hazır. Ancak kendi bakış açısının Xavi'nin kısa vadeli planlarıyla örtüşmesini umuyor.
Şöyle ekledi: "Eğer bu konuda aynı noktada buluşursak, Euro 2028'e kadar önümüzde iyi geçecek iki yıl var. Olmazsa da, o zaman bakarız."
Belirsizlik Anfield'a da uzanıyor
Van Dijk'ın netlik arayışı yalnızca uluslararası sahneyle sınırlı değil. Tecrübeli savunmacı, Liverpool ile mevcut sözleşmesinin son 12 ayına girmiş durumda ve bu da kulüpteki geleceğiyle ilgili alttan alta bir belirsizlik yaratıyor.
Haberler, Anfield yöneticilerinin sözleşme uzatmasını sonuçlandırmak için acele etmediğini öne sürüyor. Yeni kontrata ilişkin resmi görüşmelerin gelecek yıla erteleneceğine inanılıyor ve bu da kaptanı yalnızca sahadaki performansına odaklanmak zorunda bırakıyor.
Bu ikili belirsizlik, Liverpool'un teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki zorlu geçiş dönemine denk geliyor. Premier League devinin bu sezon başlangıcı sendeleyerek oldu; Fulham karşısında hafta sonu alınan can sıkıcı beraberliğin ardından ilk dört maçının üçünü berabere tamamladı.
- AFP
Yoğun maç trafiği kapıda
Milli görev için yola çıkmadan önce Van Dijk, Iraola'nın tökezleyen Liverpool'unu yurt içindeki iki maçlık zorlu virajdan çıkarmaya yardımcı olmak zorunda. Liverpool, salı günkü Carabao Cup karşılaşmasında Tottenham'ı ağırlayacak; ardından pazar günü Iraola'nın eski takımı Bournemouth'a karşı kritik bir lig maçına çıkacak.
Kulüp mesaisi ara verdiğinde ise Hollanda'yı zorlu dört maçlık bir milli ara bekliyor. Xavi'nin dönemi, Almanya'ya karşı oynanacak yüksek profilli Uluslar Ligi açılış maçıyla başlayacak; ardından Hollanda, Sırbistan'la iki maçlık bir eşleşmeye çıkacak ve son olarak Yunanistan'a karşı sahaya çıkacak.
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