35 yaşına girmesine rağmen Liverpool'un değişmez isimlerinden biri olan oyuncu, uluslararası futbolun en üst seviyesinde mücadele etme becerisine hâlâ güvendiğini koruyor. Hollanda'yı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na taşımak gibi net hedefleri var.

Van Dijk, milli takım geleceğine ilişkin konuşurken, "Hâlâ takıma değer katabileceğimi ve takım için önemli olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Deneyimli stoper, yeni teknik direktörün kadroyu farklı bir yöne götürmek isteyebileceği gerçeğine tamamen hazır. Ancak kendi bakış açısının Xavi'nin kısa vadeli planlarıyla örtüşmesini umuyor.

Şöyle ekledi: "Eğer bu konuda aynı noktada buluşursak, Euro 2028'e kadar önümüzde iyi geçecek iki yıl var. Olmazsa da, o zaman bakarız."



