Manchester'daki yenilgi, Liverpool'un kupa umutlarına sadece bir darbe olmakla kalmadı; aynı zamanda bu sezonu kulübün yakın tarihindeki en kötü sezonlardan biri olarak tarihe yazdırdı. Kırmızılar, bu sezon tüm turnuvalarda toplam 15 maç kaybetti; bu, 2014-15 sezonundan bu yana tek bir sezonda aldıkları en fazla yenilgi sayısı. O yıl, Brendan Rodgers'ın yönetiminde kulüp 18 maç kaybetmiş ve sonunda ilk dörtte yer alamamıştı.

Bu istatistikler, özellikle Jürgen Klopp döneminde elde edilen istikrarlı başarılarla karşılaştırıldığında, Anfield taraftarları için iç karartıcı bir tablo oluşturuyor. Erling Haaland bir kez daha en büyük baş belası oldu ve hat-trick yaparak, 1993-94 sezonunda Matt Le Tissier'in Southampton formasıyla başardığı bu başarıdan sonra, tek bir sezonda Liverpool'a karşı beş gol atan ilk oyuncu oldu. Antoine Semenyo da gol attı, Mohamed Salah'ın kaçırdığı penaltı ise konuk takım için berbat geçen öğleden sonrayı daha da kötü hale getirdi.



