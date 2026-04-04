Liverpool, Jürgen Klopp öncesi dönemden bu yana en kötü sezonunu yaşıyor; Man City'ye karşı FA Cup'ta alınan yenilginin ardından Arne Slot üzerindeki baskı artıyor
İstenmeyen rekorlarla dolu bir sezon
Manchester'daki yenilgi, Liverpool'un kupa umutlarına sadece bir darbe olmakla kalmadı; aynı zamanda bu sezonu kulübün yakın tarihindeki en kötü sezonlardan biri olarak tarihe yazdırdı. Kırmızılar, bu sezon tüm turnuvalarda toplam 15 maç kaybetti; bu, 2014-15 sezonundan bu yana tek bir sezonda aldıkları en fazla yenilgi sayısı. O yıl, Brendan Rodgers'ın yönetiminde kulüp 18 maç kaybetmiş ve sonunda ilk dörtte yer alamamıştı.
Bu istatistikler, özellikle Jürgen Klopp döneminde elde edilen istikrarlı başarılarla karşılaştırıldığında, Anfield taraftarları için iç karartıcı bir tablo oluşturuyor. Erling Haaland bir kez daha en büyük baş belası oldu ve hat-trick yaparak, 1993-94 sezonunda Matt Le Tissier'in Southampton formasıyla başardığı bu başarıdan sonra, tek bir sezonda Liverpool'a karşı beş gol atan ilk oyuncu oldu. Antoine Semenyo da gol attı, Mohamed Salah'ın kaçırdığı penaltı ise konuk takım için berbat geçen öğleden sonrayı daha da kötü hale getirdi.
Slot, 'tekrar eden temaları' belirler
Ağır skorun aksine Slot, maçın ilk dakikalarında olumlu yönleri bulmaya çalıştıktan sonra takımın alışılagelmiş eksikliklerini kabul etti. Maçın bitiminden sonra BBC Sport’a konuşan Hollandalı teknik adam, taktiksel yaklaşım konusunda kararlılığını korurken, her iki ceza sahasında da gol vuruşlarındaki yetersizliği eleştirdi.
Slot, "Bugün [ilk 35 dakikada] gördüklerimden çok memnun kaldım" dedi. "Topun içinde ve dışında çok iyi işler çıkardık, bazı iyi fırsatlar yarattık. Onları tehlikeden uzak tuttuk. O penaltı anına kadar beğenilecek çok şey vardı. Sonraki 20 dakika ise, bir Liverpool takımından beklenebileceği gibi, savunma açısından yeterince iyi değildi. Tekrarlanan birçok konu var. Bunlardan biri, fırsatları kaçırmamız; diğeri ise genel olarak çok fazla gol yemememize rağmen, karşı tarafın az sayıdaki fırsatını gole çevirmesi. Bu belki de ne kadar çaba gösterdiğimizle ilgili olabilir. Kale önündeki savunmamızı geliştirmeliyiz ve bu da bugün ortaya çıktı."
Zihinsel kırılganlık yavaş yavaş ortaya çıkıyor
Takımın çöküşünün niteliği, yüksek baskı altındaki anlarda kadronun zihniyetine dair soru işaretleri uyandırdı. Yaklaşık 40 dakika boyunca direndikten sonra, barajlar açıldı ve tecrübeli oyuncular bir çözüm bulmaya çalıştı. Orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai, performansı değerlendirirken açık sözlü davrandı ve takımın City gibi kalibreli bir rakiple mücadele etmek için gerekli azimden yoksun olduğunu ima etti.
Macar orta saha oyuncusu, "Mücadele ruhu yeterince yoktu, zihniyet yeterince yoktu. Dürüst olmak gerekirse, hiçbirimiz elimizden gelenin en iyisini yapamadık" dedi.
Ufukta Paris'in kurtuluş umudu
Slot'un FA Cup'tan elenmenin üzüntüsüne dalacak pek vakti yok, zira Liverpool artık gözünü Avrupa kupalarına çevirmek zorunda. Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı, felaketle sonuçlanan lig sezonunun gidişatını tersine çevirmek için nadir bir fırsat sunuyor. Oyuncular için Parc des Princes'e yapılacak bu deplasman, hâlâ en üst düzeyde rekabet edebileceklerini kanıtlama şansı anlamına geliyor.