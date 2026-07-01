Liverpool, uluslararası transfer izninin alınmasını beklerken, Rennes’ten savunma oyuncusu Jeremy Jacquet’yi uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüp, bu yılın başında Fransız oyuncuyu Anfield’a getirmek için anlaşmaya varmıştı ve transfer önümüzdeki günlerde resmileştirilecek.
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Liverpool, Jeremy Jacquet'in transferini resmen açıkladı: transfer ücreti 60 milyon sterlin oldu
RENNES'İN KALECİSİ
21 yaşındaki Jacquet, Rennes’in altyapısını tamamladıktan ve A takımda 33 maça çıktıktan sonra Anfield’a transfer oldu. Bu maçların 21'i, Şubat ayında geçirdiği omuz sakatlığı nedeniyle merkez savunma oyuncusu için erken sona eren 2025-26 sezonunda gerçekleşti. Fransa U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Jacquet, kiralık olarak forma giydiği Clermont Foot'ta da 24 maça çıktı.
RÜYA GİBİ KULÜP
Reds’in resmi internet sitesinde yer alan yorum şöyle: "Liverpool gibi bir kulüp benim için büyük bir hayaldir. Çok mutluyum. Tesisleri gördüğümde kendimi burada hayal edebiliyorum. Kendimi rahat hissediyorum ve başlamak için sabırsızlanıyorum."
NE KADAR MAL OLDU
Jacquet, Şubat 2026'da kalıcı olarak transfer edildi. Transfer bedeli 55 milyon sterlin artı 5 milyon sterlin bonus.