Liverpool, istenmeyen transfer söylentilerini bertaraf ederken, takımın sembolü niteliğindeki oyuncuyla 12 aylık sözleşme uzatımı imzaladı

Alisson'un sözleşmesinin uzatılması kararı, oyuncunun durumunu yakından takip eden birçok Avrupa devine stratejik bir darbe niteliğinde. Serie A'nın devleri Inter ve Juventus, kaleci sorunlarını çözmek için Brezilyalı oyuncuyu birincil hedef olarak belirlemişti. Giorgi Mamardashvili'nin geçen yaz Valencia'dan takıma katılmasıyla birlikte, Brezilyalı oyuncunun artık ihtiyaç fazlası olabileceğine dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.

Ancak sözleşme uzatması, İtalya'daki kulüplere açık bir "dokunmayın" uyarısı niteliğinde. Mamardashvili'nin gelişi, uzun vadeli bir yedek planının olduğunu gösteriyor olsa da, Liverpool açıkça Alisson'un tecrübesine ve liderliğine değer veriyor. Piyasa değerini korumak, gelecekte bir transfer gerçekleşirse, küçük sağlık sorunlarına rağmen formunun zirvesinde olan bu oyuncu için Reds'in önemli bir ücret talep etmesini de garanti altına alıyor.