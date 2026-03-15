Liverpool, istenmeyen transfer söylentilerini bertaraf ederken, takımın sembolü niteliğindeki oyuncuyla 12 aylık sözleşme uzatımı imzaladı
Anfield'ın devleri 1. sırayı garantilemek için harekete geçti
ESPN'in haberine göre, bu hamle, kadrosundaki deneyimli çekirdeği korumaya çalışan Reds için kritik bir dönemde geldi. Alisson, 2018'de Roma'dan transfer edildiğinden bu yana kulübün başarısının temel direği olmuş ve hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazanmıştı. Kulüp, bu maddeyi devreye sokarak, Arne Slot'un takıma damgasını vurmaya devam ettiği bu dönemde, dünyanın en iyi kalecilerinden birinin bedelsiz olarak ayrılmamasını garantilemiş oldu.
İtalya'dan gelen ilgiyi uzaklaştırmak
Alisson'un sözleşmesinin uzatılması kararı, oyuncunun durumunu yakından takip eden birçok Avrupa devine stratejik bir darbe niteliğinde. Serie A'nın devleri Inter ve Juventus, kaleci sorunlarını çözmek için Brezilyalı oyuncuyu birincil hedef olarak belirlemişti. Giorgi Mamardashvili'nin geçen yaz Valencia'dan takıma katılmasıyla birlikte, Brezilyalı oyuncunun artık ihtiyaç fazlası olabileceğine dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.
Ancak sözleşme uzatması, İtalya'daki kulüplere açık bir "dokunmayın" uyarısı niteliğinde. Mamardashvili'nin gelişi, uzun vadeli bir yedek planının olduğunu gösteriyor olsa da, Liverpool açıkça Alisson'un tecrübesine ve liderliğine değer veriyor. Piyasa değerini korumak, gelecekte bir transfer gerçekleşirse, küçük sağlık sorunlarına rağmen formunun zirvesinde olan bu oyuncu için Reds'in önemli bir ücret talep etmesini de garanti altına alıyor.
Slot, Tottenham maçı öncesinde sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Alisson’un geleceğinin güvence altına alındığı bildiriliyor olsa da, oyuncunun yakın zamanda sahalara dönebilecek durumda olup olmadığı hâlâ tartışma konusu. Alisson, İstanbul’da Galatasaray’a karşı oynanan ve mağlubiyetle sonuçlanan son Şampiyonlar Ligi maçını hafif bir kas sorunu nedeniyle kaçırmıştı. Slot, kalecinin sağlık ekibiyle birlikte çalıştığını doğrularken, Tottenham ile oynanacak bir sonraki Premier Lig maçında kadroda yer alıp almayacağına dair nihai kararın henüz verilmediğini belirtti.
Basın mensuplarına konuşan Slot, oyuncunun rehabilitasyon ekibiyle birlikte olduğunu ve ana gruba katılabileceğinden umutlu olduğunu belirtti. Teknik direktör şöyle açıkladı: "Şu ana kadar fizyoterapistlerle ve rehabilitasyon ekibiyle birlikteydi. Bildiğiniz gibi bugün antrenman yapıyoruz, bakalım bugün takım antrenmanına katılabilecek mi. Bunu bekliyorum, ancak bu sabah henüz kendisiyle veya sağlık ekibiyle konuşmadığım için yüzde 100 emin değilim. Umutluyum, umutluyum. Ancak bu, yüzde 100 emin olduğum anlamına gelmez."
Sezonun son haftalarında 'maksimum' performansı hedeflemek
Bu sözleşme haberi, sezonun son aylarında istikrarlı bir performans sergilemeyi hedefleyen Liverpool takımına tam da zamanında bir moral desteği sağladı. Slot, oyuncularına bireysel sözleşme durumları veya dışarıdan gelen transfer söylentilerinden bağımsız olarak yoğunluklarını sürdürmeleri konusunda çağrıda bulundu. Teknik direktör, sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak için odak noktasının günlük gelişime kalması gerektiği konusunda kararlı.
Slot, kadrodan beklentileri konusunda net konuştu ve şunları söyledi: "Benim istediğim, her bir oyuncunun şu andan sezon sonuna kadar oynayacağımız her antrenman ve maçtan en yüksek verimi alması. Benim hedefim bu ve oyuncuların da hedefi bu olmalı çünkü elimizdeki imkanlardan, bize sunulan fırsatlardan en yüksek verimi almanın tek yolu bu. Bunun tam olarak ne olacağını önceden söylemek her zaman kolay değil, çünkü bazen biraz da şansa ihtiyaç duyarsınız."
