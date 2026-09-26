Getty
Çeviri:
Liverpool'ın genç yıldızı Rio Ngumoha, Thomas Tuchel'in seçim kararını vermesiyle İspanya maçı kadrosuna alınmayan İngiltere ekibinde yer almadı
Tuchel, gençlik yerine tecrübeyi tercih etti
Thomas Tuchel, İngiltere'nin İspanya'ya karşı oynayacağı merakla beklenen Uluslar Ligi açılış maçı öncesindeki maç günü hazırlıklarını tamamladı, ancak kadro haberi Liverpool'un yükselen yıldızı Ngumoha için olumlu olmadı. Anfield ve St George's Park'ta büyük heyecan yaratan 18 yaşındaki forvet, Wembley'deki karşılaşmanın maç günü kadrosuna alınmadı.
Genç oyuncu, bu ayın başlarında Tuchel tarafından ilk kez tam A takım kadrosuna çağrılmıştı; birçok kişi bunu Alman teknik adamın yeni yeteneklere şans verme niyetinin açık bir işareti olarak görmüştü. Ancak son dünya ve Avrupa şampiyonu ile karşı karşıya gelme ihtimali, İngiltere teknik ekibini daha temkinli bir yaklaşıma yöneltmiş görünüyor. Ngumoha artık bu akşam Üç Aslan'ın, ulusal stadyumda tamamen dolu tribünler önünde Euro 2024 finalindeki yenilginin rövanşını almaya çalışmasını kenardan izleyecek.
- Getty Images Sport
Kadro sınırlamaları Tuchel’i buna zorluyor
Oyuncunun kadro dışında bırakılması kararı, antrenmandaki çabası ya da performansının bir yansımasından ziyade tamamen idari kurallardan kaynaklandı. UEFA kuralları, maç günü kadrolarını kesin olarak 23 oyuncuyla sınırlandırıyor ancak Tuchel kampa 24 kişilik bir kadro getirdiği için bir oyuncunun kaçınılmaz olarak son takım listesinin dışında kalması gerekiyordu. Ne yazık ki Liverpool altyapısından yetişen bu oyuncu, Luis de la Fuente'nin takımına karşı oynanacak yüksek profilli maçta dışarıda kalan tek isim oldu. Bu dışarıda kalma, onun uluslararası futbolun elitleriyle mücadele etme şansını geçici olarak ertelerken, ikonik Wembley zeminine adım atma fırsatını da şimdilik beklemeye aldı.
Liverpool'ın en yeni harikasının hızlı yükselişi
Ngumoha'nın maç kadrosunda yer almaması, şu ana kadarki olağanüstü kariyer çizgisi düşünüldüğünde belki de yalnızca küçük bir aksilik. Yaz aylarında, İngiltere A Milli Takımı'nın Dünya Kupası öncesi Florida'daki hazırlık kampına gitmek üzere seçilen beş ek oyuncudan biri olarak dikkat çekmişti. A takım kampındaki bu deneyim, uluslararası ortama alışma sürecini hızlandırmayı amaçlıyordu ve Atlantik'in öte yanındaki o seanslarda teknik ekibin üzerinde açıkça bir izlenim bıraktı.
Yazın yaşadığı bu deneyimin ardından, İngiltere'nin Yeni Zelanda'yı hazırlık maçında 1-0 yendiği karşılaşmada beklenmedik bir A milli debutu hızla geldi. Ngumoha ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve canlı kısa performansıyla hemen dikkat çekti. Bunu yaparak, İngiltere'yi A milli seviyede temsil eden en genç beşinci oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.
- Getty Images Sport
Uluslar Ligi'nde gelecekteki fırsatlar
İspanya maçı, Ngumoha'nın rekabetçi düzeydeki iç saha debutu için henüz çok erken olsa da, milli ara forvete süre alma konusunda başka birçok fırsat sunuyor. İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Çekya ile iki, Hırvatistan ile bir maç yapması planlanıyor ve bu da Tuchel'e kadrosunda rotasyon yapıp farklı seçeneklere bakması için geniş bir fırsat sağlıyor. Alman teknik adamın kilit oyuncularının iş yükünü dikkatli şekilde yönetmesi bekleniyor; bu da kamp ilerledikçe Ngumoha'nın maç günü rotasyonuna daha fazla entegre olmasının önünü açmalı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun