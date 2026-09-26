Ngumoha'nın maç kadrosunda yer almaması, şu ana kadarki olağanüstü kariyer çizgisi düşünüldüğünde belki de yalnızca küçük bir aksilik. Yaz aylarında, İngiltere A Milli Takımı'nın Dünya Kupası öncesi Florida'daki hazırlık kampına gitmek üzere seçilen beş ek oyuncudan biri olarak dikkat çekmişti. A takım kampındaki bu deneyim, uluslararası ortama alışma sürecini hızlandırmayı amaçlıyordu ve Atlantik'in öte yanındaki o seanslarda teknik ekibin üzerinde açıkça bir izlenim bıraktı.

Yazın yaşadığı bu deneyimin ardından, İngiltere'nin Yeni Zelanda'yı hazırlık maçında 1-0 yendiği karşılaşmada beklenmedik bir A milli debutu hızla geldi. Ngumoha ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve canlı kısa performansıyla hemen dikkat çekti. Bunu yaparak, İngiltere'yi A milli seviyede temsil eden en genç beşinci oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.